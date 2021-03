Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d459a31-7397-489b-9319-9dab4bc997a1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Felmérésben kérték ki tagjaik véleményét, az eredmény megerősítette őket abban, hogy ki kell állni az önkormányzatiságon alapuló modell mellett. Nagy Elek BKIK-elnök a kamarai hozzájárulást Parragh Lászlóhoz csatornázó törvénymódosítás-javaslat visszavonását kéri.","shortLead":"Felmérésben kérték ki tagjaik véleményét, az eredmény megerősítette őket abban, hogy ki kell állni...","id":"20210329_mkik_bkik_kamarai_hozzajarulas_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d459a31-7397-489b-9319-9dab4bc997a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeca204b-0281-4906-a070-8ed9b0c28f9e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210329_mkik_bkik_kamarai_hozzajarulas_felmeres","timestamp":"2021. március. 29. 11:29","title":"BKIK: Elutasítják a Parragh-féle központosítást a budapesti vállalkozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szülésről szóló, egy évnél nem régebbi zárójelentéssel, egy, a szoptatást igazoló papírral, valamint háziorvosi beutalóval lehet kérni az oltást.","shortLead":"A szülésről szóló, egy évnél nem régebbi zárójelentéssel, egy, a szoptatást igazoló papírral, valamint háziorvosi...","id":"20210330_szoptatasi_igazolas_oltopont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2aee65c-9c84-46b2-aede-ca8b26d55d45","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_szoptatasi_igazolas_oltopont","timestamp":"2021. március. 30. 07:08","title":"Közzétették a szoptatási igazolást, amit az oltópontra kell vinni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3376527a-cd9f-473c-b8e6-efd8f5694bc1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az első jelentések felülvizsgálata kellett ahhoz, hogy kiderüljön a valós szám.","shortLead":"Az első jelentések felülvizsgálata kellett ahhoz, hogy kiderüljön a valós szám.","id":"20210329_mexiko_halalozasi_statisztika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3376527a-cd9f-473c-b8e6-efd8f5694bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7c8ba4c-8921-496a-8e12-89ac340306f2","keywords":null,"link":"/vilag/20210329_mexiko_halalozasi_statisztika","timestamp":"2021. március. 29. 12:40","title":"Százezerrel többen haltak meg koronavírusban Mexikóban, mint amennyit jelentettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d01a535-cd84-4958-9b12-947c9029a838","c_author":"HVG","category":"360","description":"Több száz kis atomerőművet képzel az Egyesült Államokba Bill Gates a következő évtizedekben. A terv nem teljesen új, de most ismét feltűnést keltett, miután néhány hete jelent meg a világ egyik leggazdagabb emberének könyve: Hogyan kerüljük el a klímakatasztrófát? ","shortLead":"Több száz kis atomerőművet képzel az Egyesült Államokba Bill Gates a következő évtizedekben. A terv nem teljesen új, de...","id":"202112_mini_atomeromuvek_natrium_es_so","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d01a535-cd84-4958-9b12-947c9029a838&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"669bb0d6-3cbd-4d11-b0bc-53f5c4f82031","keywords":null,"link":"/360/202112_mini_atomeromuvek_natrium_es_so","timestamp":"2021. március. 30. 12:00","title":"Sok száz mini atomerőmű nyílhat, egyre több országot érdekel a megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba056786-4b4f-4e82-a23e-124354865efa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A láva csordogálását élőben lehet követni.","shortLead":"A láva csordogálását élőben lehet követni.","id":"20210329_Volt_aki_tojast_probalt_sutni_az_izlandi_vulkan_lavajan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba056786-4b4f-4e82-a23e-124354865efa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d83faffa-f1c8-41fa-a275-3a80d80c12e7","keywords":null,"link":"/elet/20210329_Volt_aki_tojast_probalt_sutni_az_izlandi_vulkan_lavajan","timestamp":"2021. március. 29. 09:31","title":"Volt, aki tojást próbált sütni az izlandi vulkán láváján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c27a1768-cac6-48fa-8435-822faf96e37d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szakrális és profán zenék, bizánci liturgikus és világzenei megnyilvánulások, humoros művek.



","shortLead":"Szakrális és profán zenék, bizánci liturgikus és világzenei megnyilvánulások, humoros művek.



","id":"20210328_Bubnoek_zeneje__itt_megnezheti_a_Szent_Efrem_Ferfikar_koncertjet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c27a1768-cac6-48fa-8435-822faf96e37d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a47c7d7-c3a7-4d1c-bd89-b195f20d7663","keywords":null,"link":"/kultura/20210328_Bubnoek_zeneje__itt_megnezheti_a_Szent_Efrem_Ferfikar_koncertjet","timestamp":"2021. március. 28. 20:00","title":"Bubnóék zenéje – itt megnézheti a Szent Efrém Férfikar koncertjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4fdb64f-09f3-4b2c-98ce-d3fda2bdc741","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egészen logikusnak tűnő lépést vezet be a romániai márka. ","shortLead":"Egészen logikusnak tűnő lépést vezet be a romániai márka. ","id":"20210329_Nincs_is_kozponti_kijelzo_az_alap_Dacia_Sanderoban_a_sajat_telefonunk_lehet_az","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4fdb64f-09f3-4b2c-98ce-d3fda2bdc741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5c6cd1-fe35-48bd-883c-cacf017aef6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210329_Nincs_is_kozponti_kijelzo_az_alap_Dacia_Sanderoban_a_sajat_telefonunk_lehet_az","timestamp":"2021. március. 29. 15:27","title":"Nincs is központi kijelző az alap Dacia Sanderóban, a saját telefonunk lehet az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b875dd-89f2-48d3-9f08-e5ab3482b14d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Januárban még naponta 200 áldozata volt a járványnak az Egyesült Királyság fővárosában.","shortLead":"Januárban még naponta 200 áldozata volt a járványnak az Egyesült Királyság fővárosában.","id":"20210329_london_koronavirus_nulla_halaleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29b875dd-89f2-48d3-9f08-e5ab3482b14d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13021bfc-a0c2-4af4-bcc5-038657352da8","keywords":null,"link":"/vilag/20210329_london_koronavirus_nulla_halaleset","timestamp":"2021. március. 29. 16:09","title":"Senki nem halt meg koronavírusban az elmúlt 24 órában Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]