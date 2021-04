Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36c050a9-a49b-438f-a511-7217b532fa64","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jelen állás szerint jövőre csápolhatnak majd a rajongók a Blackre a Papp László Sportarénában.","shortLead":"Jelen állás szerint jövőre csápolhatnak majd a rajongók a Blackre a Papp László Sportarénában.","id":"20210330_budapest_pearl_jam_koncert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36c050a9-a49b-438f-a511-7217b532fa64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76e24a31-a28d-453a-b5cc-4850338dfadd","keywords":null,"link":"/elet/20210330_budapest_pearl_jam_koncert","timestamp":"2021. március. 30. 18:06","title":"Ismét elhalasztották a budapesti Pearl Jam koncertet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5880d17a-6c00-40c7-ab7f-3b24096be290","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Ötödik alkalommal rendezték meg – ezúttal virtuálisan – azt a brüsszeli donorkonferenciát, amelynek célja Szíria népének támogatása volt. Több mint nyolcvan ország, nemzetközi szervezet vett részt az eseményen, a társelnöki feladatokat az Európai Unió és az ENSZ vállalta magára. A felajánlásoknak köszönhetően 5,3 milliárd eurót sikerült mozgósítani. Ebből 1,12 milliárdot az Európai Bizottság, 2,6 milliárdot pedig tagállami kormányok ajánlottak fel.","shortLead":"Ötödik alkalommal rendezték meg – ezúttal virtuálisan – azt a brüsszeli donorkonferenciát, amelynek célja Szíria...","id":"20210331_53_milliard_euros_felajanlas_a_sziriaiak_megsegitesere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5880d17a-6c00-40c7-ab7f-3b24096be290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa1ab0c-a9e9-4970-9ac0-1a08e81c5b1e","keywords":null,"link":"/eurologus/20210331_53_milliard_euros_felajanlas_a_sziriaiak_megsegitesere","timestamp":"2021. március. 31. 10:50","title":"5,3 milliárd eurós felajánlást tettek a szíriaiak megsegítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a3efd4-46bb-4cc2-9339-97d5f6b0650e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A most szombatig zajló, első körös oltásra 78 ezer ember kapott behívót.","shortLead":"A most szombatig zajló, első körös oltásra 78 ezer ember kapott behívót.","id":"20210401_Elkezdodott_a_pedagogusok_soron_kivuli_oltasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05a3efd4-46bb-4cc2-9339-97d5f6b0650e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec77b68b-28c8-4343-a0dd-9b55a33e6e26","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_Elkezdodott_a_pedagogusok_soron_kivuli_oltasa","timestamp":"2021. április. 01. 17:23","title":"Elkezdődött a pedagógusok soron kívüli oltása, 215 ezren regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a927c868-a21b-4036-86da-7648951e6729","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Parma elleni meccs közben hagyta el a száját egy káromkodás.","shortLead":"A Parma elleni meccs közben hagyta el a száját egy káromkodás.","id":"20210330_eltiltas_Buffon_istenkaromlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a927c868-a21b-4036-86da-7648951e6729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63bae135-c831-49bc-94f2-5f3e7ba5cc2f","keywords":null,"link":"/elet/20210330_eltiltas_Buffon_istenkaromlas","timestamp":"2021. március. 30. 19:52","title":"Eltiltották Buffont istenkáromlás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f825a757-44bc-439a-8cdf-b1360e7906c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mesterségesintelligencia-alapú szoftverek egyik vezető fejlesztő cége azt vizsgálta, milyen szempontok alapján váltanak újabb telefonra az amerikai felhasználók. Bár manapság minden az 5G-ről szól, meglepő módon ez nem hozza igazán lázba a felhasználókat.","shortLead":"A mesterségesintelligencia-alapú szoftverek egyik vezető fejlesztő cége azt vizsgálta, milyen szempontok alapján...","id":"20210331_blibkai_felmeres_fontos_okostelefon_funkciok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f825a757-44bc-439a-8cdf-b1360e7906c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aff203cc-6ad2-4994-ba3c-ee8816ff5120","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_blibkai_felmeres_fontos_okostelefon_funkciok","timestamp":"2021. március. 31. 08:03","title":"5G? Tárhely? Üzemidő? Mi fontos ma egy telefonban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A külföldi polgároknak érvényes tartózkodási engedéllyel kell rendelkezniük a regisztrációhoz.","shortLead":"A külföldi polgároknak érvényes tartózkodási engedéllyel kell rendelkezniük a regisztrációhoz.","id":"20210331_romania_oltas_regisztracio_kulfoldiek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad1becd0-c388-4408-86b8-85128e043776","keywords":null,"link":"/vilag/20210331_romania_oltas_regisztracio_kulfoldiek","timestamp":"2021. március. 31. 05:26","title":"Romániában a külföldiek is regisztrálhatnak az oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5fea1ab-8479-4887-9107-0d7cd729a291","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt a Jobbikkal együtt nagyon számítana a külföldön élők szavazatára, ezért fontos nekik a lehetőség megnyitása.","shortLead":"A párt a Jobbikkal együtt nagyon számítana a külföldön élők szavazatára, ezért fontos nekik a lehetőség megnyitása.","id":"20210401_momentum_elovalasztas_peticio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5fea1ab-8479-4887-9107-0d7cd729a291&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a005d7d-8ae7-4326-9c2a-c0b1f0d9cc20","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_momentum_elovalasztas_peticio","timestamp":"2021. április. 01. 15:11","title":"Petíciót indít az online előválasztás eléréséért a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8367d385-e72c-4a1d-ad2d-ba5a60dc7a47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az Apple technológiai problémák miatt végül nem bocsátotta piacra vezeték nélküli töltőpadját, a Xiaomi bátrabbnak tűnik: készített egy olyan eszközt, amelyről első ránézésre azt gondolnánk, az Apple-é is lehetne.","shortLead":"Bár az Apple technológiai problémák miatt végül nem bocsátotta piacra vezeték nélküli töltőpadját, a Xiaomi bátrabbnak...","id":"20210331_xiaomi_vezetek_nelkuli_tolto_qi_apple_airpower","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8367d385-e72c-4a1d-ad2d-ba5a60dc7a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"754e32d7-515e-4e33-ba43-ab47d81e2528","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_xiaomi_vezetek_nelkuli_tolto_qi_apple_airpower","timestamp":"2021. március. 31. 12:03","title":"Nem csinálta meg az Apple? Vezeték nélküli töltőpadot jelentett be a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]