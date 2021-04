Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0ec2b65-b2ba-4f4c-bc24-3fdc2bdb4487","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elérte a teljesítőképessége határát a francia egészségügy a koronavírus miatt, az országban a járvány kitörése óta immár harmadszor vezetnek be szigorú korlátozásokat.","shortLead":"Elérte a teljesítőképessége határát a francia egészségügy a koronavírus miatt, az országban a járvány kitörése óta...","id":"20210404_Franciaorszag_lezarasok_jarvanyhelyzet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0ec2b65-b2ba-4f4c-bc24-3fdc2bdb4487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f81e054-bf95-45fb-8e51-b93a653299d3","keywords":null,"link":"/vilag/20210404_Franciaorszag_lezarasok_jarvanyhelyzet","timestamp":"2021. április. 04. 09:40","title":"Kijárási tilalmat vezetnek be Franciaországban, bezárják az iskolákat és a boltokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"578c1dba-308b-4846-8f3d-234701d13d09","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Amazon először megpróbálta letagadni, most viszont elismerte, hogy a futáraiknak sokszor tényleg nincs lehetőségük mosdóba menni.","shortLead":"Az Amazon először megpróbálta letagadni, most viszont elismerte, hogy a futáraiknak sokszor tényleg nincs lehetőségük...","id":"20210404_Annyira_leterheltek_hogy_uvegbe_vizelnek_az_Amazon_futarai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=578c1dba-308b-4846-8f3d-234701d13d09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da5196c-2ee8-4ffa-afec-473e14d271e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210404_Annyira_leterheltek_hogy_uvegbe_vizelnek_az_Amazon_futarai","timestamp":"2021. április. 04. 10:20","title":"Annyira leterheltek, hogy palackba vizelnek az Amazon futárai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294a632d-2a9f-48e0-8b63-1004ea360eb9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy friss felmérés szerint az áremelkedések miatt a dohányosok jelentős része teljesen felhagyna e szokásával, vagy alternatívát keresne.","shortLead":"Egy friss felmérés szerint az áremelkedések miatt a dohányosok jelentős része teljesen felhagyna e szokásával, vagy...","id":"20210403_Most_valhatott_tul_dragava_a_cigaretta_a_magyaroknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=294a632d-2a9f-48e0-8b63-1004ea360eb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee4d55a-9e93-49e1-94d0-183ada2fd02f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210403_Most_valhatott_tul_dragava_a_cigaretta_a_magyaroknak","timestamp":"2021. április. 03. 19:20","title":"Most válhatott túl drágává a cigaretta a magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb905583-346c-47d5-b56c-825ca0072bbe","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Aki az életeket menti, az a miniszterelnök – így foglalta össze Orbán Viktor mindazt, amit a járványkezelésből magára vállal. A halálozásért Brüsszel, a DK és az egyén a felelős, teszi hozzá a kormánypropaganda. Orbán az oltásügyből is migránskérdést teremtett.","shortLead":"Aki az életeket menti, az a miniszterelnök – így foglalta össze Orbán Viktor mindazt, amit a járványkezelésből magára...","id":"202113__fogadas_brusszel_ellen__europabajnok_oltakozas__gyaszos_hetek__hazad_jatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb905583-346c-47d5-b56c-825ca0072bbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c26727-ae4c-4903-9688-7dc976b88d31","keywords":null,"link":"/360/202113__fogadas_brusszel_ellen__europabajnok_oltakozas__gyaszos_hetek__hazad_jatek","timestamp":"2021. április. 03. 07:00","title":"Orbán új kerítése: így épített magának politikai terméket oltásokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tartsák be az egészségügyi szabályokat, kerüljék a tömeget – kérte a főpolgármester a nagypénteki üzenetében.","shortLead":"Tartsák be az egészségügyi szabályokat, kerüljék a tömeget – kérte a főpolgármester a nagypénteki üzenetében.","id":"20210402_Karacsony_husvet_nagypentek_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"997878a7-55e7-47d3-b0fa-606feb957248","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_Karacsony_husvet_nagypentek_vakcina","timestamp":"2021. április. 02. 20:54","title":"Karácsony: „Ha oltásra hívják önöket a húsvéti hétvégén, hagyják hátra az ünnepi asztalt, és vegyék fel a vakcinát!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7694b9a-e8f3-4118-8392-f0044ae68e56","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy 105 millió dolláros vérfrissítő tőkeinjekciót kapott a Truvian startup. A kaliforniai székhelyű cég automatizált vérvizsgálati technológiát fejleszt, amely nemcsak a gyorsabb diagnosztikai folyamatot teszi lehetővé, de ígéretük szerint az eredmények pontosabbak is lehetnek az eddigi eljárásokénál. ","shortLead":"Egy 105 millió dolláros vérfrissítő tőkeinjekciót kapott a Truvian startup. A kaliforniai székhelyű cég automatizált...","id":"202113_tupontos_laborvizsgalat_verprofik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7694b9a-e8f3-4118-8392-f0044ae68e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd5f9027-db46-4349-a94e-40ce66312ef7","keywords":null,"link":"/360/202113_tupontos_laborvizsgalat_verprofik","timestamp":"2021. április. 03. 16:15","title":"5 csepp vér és 20 perc elég az újfajta vérvizsgálathoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eeb00fe-7d29-423c-83ab-e7518b134e1f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy 150 éves zongorát állított be egy ír férfi a konyhájába.","shortLead":"Egy 150 éves zongorát állított be egy ír férfi a konyhájába.","id":"20210403_zongora_konyhapult_konyhasziget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5eeb00fe-7d29-423c-83ab-e7518b134e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea526086-86d3-434b-9b88-e0680dab9dbc","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210403_zongora_konyhapult_konyhasziget","timestamp":"2021. április. 03. 11:10","title":"Mit keres a zongora a konyhában? – ez a kérdés foglalkoztatja az íreket az Év Otthona versenyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7b3b96-2425-48e6-846f-b018e6e324b9","c_author":"HVG","category":"360","description":"\"Nem a földönkívüliektől félek. Az emberektől\", olvasható a Földönkívüliek című regényben, amelynek szerzője, Doron Rabinovici három éve például Orbán Viktor szövegeiből írt társszerzőként színdarabot.","shortLead":"\"Nem a földönkívüliektől félek. Az emberektől\", olvasható a Földönkívüliek című regényben, amelynek szerzője, Doron...","id":"202113_konyv__emberfeletti_intelligencia_doron_rabinovici_afoldonkivuliek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c7b3b96-2425-48e6-846f-b018e6e324b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a21735-e534-43af-8621-70149d3f4b3e","keywords":null,"link":"/360/202113_konyv__emberfeletti_intelligencia_doron_rabinovici_afoldonkivuliek","timestamp":"2021. április. 03. 11:15","title":"Elhiszi, hogy itt vannak a földönkívüliek? Akkor itt vannak – könyvajánló ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]