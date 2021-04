Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"294a632d-2a9f-48e0-8b63-1004ea360eb9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy friss felmérés szerint az áremelkedések miatt a dohányosok jelentős része teljesen felhagyna e szokásával, vagy alternatívát keresne.","shortLead":"Egy friss felmérés szerint az áremelkedések miatt a dohányosok jelentős része teljesen felhagyna e szokásával, vagy...","id":"20210403_Most_valhatott_tul_dragava_a_cigaretta_a_magyaroknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=294a632d-2a9f-48e0-8b63-1004ea360eb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee4d55a-9e93-49e1-94d0-183ada2fd02f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210403_Most_valhatott_tul_dragava_a_cigaretta_a_magyaroknak","timestamp":"2021. április. 03. 19:20","title":"Most válhatott túl drágává a cigaretta a magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d34d01-649d-4cef-86bb-6f0db738dd86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A katasztrófavédelem munkatársai távolról sem nyuszik – egyet kivéve. A hivatalos YouTube-csatornájukon jelent meg a vonatkozó videó.","shortLead":"A katasztrófavédelem munkatársai távolról sem nyuszik – egyet kivéve. A hivatalos YouTube-csatornájukon jelent meg...","id":"20210403_A_szokasosnal_is_cukibb_kollegaval_kivannak_biztonsagos_husvetot_a_tuzoltok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54d34d01-649d-4cef-86bb-6f0db738dd86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afa98958-3f2a-49e9-8844-5ea7ed2a6a95","keywords":null,"link":"/elet/20210403_A_szokasosnal_is_cukibb_kollegaval_kivannak_biztonsagos_husvetot_a_tuzoltok","timestamp":"2021. április. 03. 14:29","title":"A szokásosnál is cukibb „kollégával” kívánnak biztonságos húsvétot a tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1381eb92-6dcd-49f5-ad80-38fc15c36e63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"SUP-osokat kellett kimenteni a tóból.\r

","shortLead":"SUP-osokat kellett kimenteni a tóból.\r

","id":"20210403_vizirendorok_balaton_mentes_sup","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1381eb92-6dcd-49f5-ad80-38fc15c36e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ada0ce4-2d2e-45ed-93f2-cbd0df91a8a4","keywords":null,"link":"/itthon/20210403_vizirendorok_balaton_mentes_sup","timestamp":"2021. április. 03. 10:49","title":"Máris volt dolguk a balatoni vízirendőröknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"578c1dba-308b-4846-8f3d-234701d13d09","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Amazon először megpróbálta letagadni, most viszont elismerte, hogy a futáraiknak sokszor tényleg nincs lehetőségük mosdóba menni.","shortLead":"Az Amazon először megpróbálta letagadni, most viszont elismerte, hogy a futáraiknak sokszor tényleg nincs lehetőségük...","id":"20210404_Annyira_leterheltek_hogy_uvegbe_vizelnek_az_Amazon_futarai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=578c1dba-308b-4846-8f3d-234701d13d09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da5196c-2ee8-4ffa-afec-473e14d271e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210404_Annyira_leterheltek_hogy_uvegbe_vizelnek_az_Amazon_futarai","timestamp":"2021. április. 04. 10:20","title":"Annyira leterheltek, hogy palackba vizelnek az Amazon futárai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ec43d0d-8767-4ed9-b7eb-8bb1093bea42","c_author":"HVG","category":"360","description":"A minap derült ki, hogy jegybanki segítséggel megveszi a kelet-magyarországi Tigázt, most azon a környéken meghatározó szereplő lesz az árampiacon is.","shortLead":"A minap derült ki, hogy jegybanki segítséggel megveszi a kelet-magyarországi Tigázt, most azon a környéken meghatározó...","id":"202113_opus_energy_meszaros_tavvezeteke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ec43d0d-8767-4ed9-b7eb-8bb1093bea42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71745bbc-857b-45ff-8aeb-d059db8858c3","keywords":null,"link":"/360/202113_opus_energy_meszaros_tavvezeteke","timestamp":"2021. április. 03. 14:00","title":"Mészáros Lőrinc gázkirályság után áramkirályságot is szerez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398b9610-9673-43db-af37-b3c1d5f71924","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A második világháború után a Szovjetunióba hurcolt hadifoglyok több mint 10 millió adata között kell rendet tenniük a Nyelvtudományi Kutatóközpont munkatársainak.","shortLead":"A második világháború után a Szovjetunióba hurcolt hadifoglyok több mint 10 millió adata között kell rendet tenniük...","id":"202113_minek_neveztek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=398b9610-9673-43db-af37-b3c1d5f71924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5d1942d-8e1f-408a-b23c-12ebfcaa69dc","keywords":null,"link":"/360/202113_minek_neveztek","timestamp":"2021. április. 03. 13:40","title":"Ferencből Forenc, Mosonszentpéterből Momolsziter lett a szovjet fogolytáborokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b1598a9-162c-4780-bce8-b82e22b53dae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A járvány miatt elrendelt korlátozások ellen tüntettek több mint tízezren Stuttgartban, kövekkel dobálták a rendőröket.","shortLead":"A járvány miatt elrendelt korlátozások ellen tüntettek több mint tízezren Stuttgartban, kövekkel dobálták a rendőröket.","id":"20210404_Hatalmas_tomeg_tuntetett_Stuttgartban_a_lezarasok_ellen__maszk_nelkul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b1598a9-162c-4780-bce8-b82e22b53dae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04435238-0f60-49e1-bf59-2feca7f6c0db","keywords":null,"link":"/vilag/20210404_Hatalmas_tomeg_tuntetett_Stuttgartban_a_lezarasok_ellen__maszk_nelkul","timestamp":"2021. április. 04. 09:20","title":"Hatalmas tömeget vittek az utcára a járványtagadók Stuttgartban, persze maszk nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Újabb részletek derültek ki a hajnali kórháztűzről.","shortLead":"Újabb részletek derültek ki a hajnali kórháztűzről.","id":"20210404_A_Covidosztalyon_utott_ki_tuz_a_hatvani_korhazban_azt_igerik_nem_okoz_tartos_fennakadast_az_ellatasban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e76c944-c493-4b35-9c16-ead8aed8f9e3","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_A_Covidosztalyon_utott_ki_tuz_a_hatvani_korhazban_azt_igerik_nem_okoz_tartos_fennakadast_az_ellatasban","timestamp":"2021. április. 04. 15:35","title":"A Covid-osztályon ütött ki tűz a hatvani kórházban, miután a Telex szerint egy beteg rágyújtott a kórteremben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]