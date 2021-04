Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3dc36310-5cd8-47ff-b15e-8a917a4d6f43","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A koronavírus-oltások hatása laborvizsgálattal kimutatható, de a beoltottaknak – a járvány jelenlegi szakaszában – nem érdemes ezzel foglalkozniuk. Szakemberekkel folytatott beszélgetéseinkből az is kiderül, hogy miért.","shortLead":"A koronavírus-oltások hatása laborvizsgálattal kimutatható, de a beoltottaknak – a járvány jelenlegi szakaszában – nem...","id":"202113__ellenorizhetoe_avedettseg__avakcina_haszna__tesztkerdes__szuroproba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dc36310-5cd8-47ff-b15e-8a917a4d6f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e71c2cb-3953-4aeb-8f99-e3228b5cd401","keywords":null,"link":"/360/202113__ellenorizhetoe_avedettseg__avakcina_haszna__tesztkerdes__szuroproba","timestamp":"2021. április. 04. 08:15","title":"Koronavírus: van értelme oltás után ellenőrizni a védettséget? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434d3613-8e55-40b3-b9ae-8d32668cd485","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járványt kísérő lezárások a háztartások vízfogyasztására is hatással vannak, és ezt érdemes megfontolniuk a közműveknek is – derül ki egy kelet-angliai kutatásból.","shortLead":"A koronavírus-járványt kísérő lezárások a háztartások vízfogyasztására is hatással vannak, és ezt érdemes megfontolniuk...","id":"20210403_kelet_angliai_felmeres_koronavirus_jarvany_lezarasok_vizfogyasztas_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=434d3613-8e55-40b3-b9ae-8d32668cd485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e073dce-efec-4943-8528-3aad77483591","keywords":null,"link":"/tudomany/20210403_kelet_angliai_felmeres_koronavirus_jarvany_lezarasok_vizfogyasztas_kutatas","timestamp":"2021. április. 03. 08:03","title":"Többet, másképp: változik a vízfogyasztás a járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b50fba-f80c-4027-b890-9f02860bd4ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendező a jelenlegi SZFE-ről azt mondta, a bankrablóval nem az a baj, hogy ha büdös a szája.","shortLead":"A rendező a jelenlegi SZFE-ről azt mondta, a bankrablóval nem az a baj, hogy ha büdös a szája.","id":"20210403_Enyedi_Ildiko_SZFE_ugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43b50fba-f80c-4027-b890-9f02860bd4ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2262be21-1c11-430b-ab9d-b67a7e2c4964","keywords":null,"link":"/elet/20210403_Enyedi_Ildiko_SZFE_ugy","timestamp":"2021. április. 03. 11:40","title":"Enyedi Ildikó: Még nincs vége az SZFE-ügynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Újabb részletek derültek ki a hajnali kórháztűzről.","shortLead":"Újabb részletek derültek ki a hajnali kórháztűzről.","id":"20210404_A_Covidosztalyon_utott_ki_tuz_a_hatvani_korhazban_azt_igerik_nem_okoz_tartos_fennakadast_az_ellatasban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e76c944-c493-4b35-9c16-ead8aed8f9e3","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_A_Covidosztalyon_utott_ki_tuz_a_hatvani_korhazban_azt_igerik_nem_okoz_tartos_fennakadast_az_ellatasban","timestamp":"2021. április. 04. 15:35","title":"A Covid-osztályon ütött ki tűz a hatvani kórházban, miután a Telex szerint egy beteg rágyújtott a kórteremben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ac06b41-b6fa-4fcf-8741-dbe45191e826","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három körözöttet is elfogtak a kétnapos akcióban a 9-es és a 151-es járaton.","shortLead":"Három körözöttet is elfogtak a kétnapos akcióban a 9-es és a 151-es járaton.","id":"20210403_budapest_buszjarat_ellenorzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ac06b41-b6fa-4fcf-8741-dbe45191e826&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f3dc91-ba1d-4728-a5ca-701befb69b19","keywords":null,"link":"/itthon/20210403_budapest_buszjarat_ellenorzes","timestamp":"2021. április. 03. 08:46","title":"Két nap alatt 50 emberrel szemben intézkedtek két budapesti buszjáraton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34c241a-ed57-49d7-aefe-77774a114fcd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Talán senki sem vonna párhuzamot a gyorséttermek és az egészséges táplálkozás között, mégis meglepőnek mondható egy új ausztrál kutatás eredménye. ","shortLead":"Talán senki sem vonna párhuzamot a gyorséttermek és az egészséges táplálkozás között, mégis meglepőnek mondható egy új...","id":"202113_gyorsettermek_es_szivinfarktus_elvitelre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a34c241a-ed57-49d7-aefe-77774a114fcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3da7d24-d314-4576-9034-9c31d87122dc","keywords":null,"link":"/360/202113_gyorsettermek_es_szivinfarktus_elvitelre","timestamp":"2021. április. 04. 16:15","title":"Megtalálták az összefüggést: ha nyílik egy új gyorsétterem, néggyel több infarktus lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210404_Valaszolt_az_Emmi_a_hivatasuk_miatt_nem_oltjak_hamarabb_a_lelkeszeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a9632c0-cc6c-42ea-95ce-e52a75895806","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Valaszolt_az_Emmi_a_hivatasuk_miatt_nem_oltjak_hamarabb_a_lelkeszeket","timestamp":"2021. április. 04. 17:35","title":"Válaszolt az Emmi: a hivatásuk miatt nem oltják hamarabb a lelkészeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea97191-b459-41bc-9b2f-22b900f66f8e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint egy év után kinyitott az első színház New Yorkban.","shortLead":"Több mint egy év után kinyitott az első színház New Yorkban.","id":"20210404_Ovacioval_unnepeltek_az_elso_eloadast_a_Broadwayen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ea97191-b459-41bc-9b2f-22b900f66f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8effb3f-af84-4bdf-9337-220427bd0cb2","keywords":null,"link":"/elet/20210404_Ovacioval_unnepeltek_az_elso_eloadast_a_Broadwayen","timestamp":"2021. április. 04. 11:50","title":"Álló ovációval ünnepelték az első színházi előadást a Broadwayen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]