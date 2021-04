Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b6eba16-0f7b-4c8a-90f0-0885c25cf247","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Van, akinek a Spotify már elérhetővé tette a funkciót, aminek köszönhetően hangvezérléssel indíthatjuk el a mobilos alkamazást.","shortLead":"Van, akinek a Spotify már elérhetővé tette a funkciót, aminek köszönhetően hangvezérléssel indíthatjuk el a mobilos...","id":"20210406_spotify_hangvezerles_beszedfelismeres_hey_spotify","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b6eba16-0f7b-4c8a-90f0-0885c25cf247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"573634f8-eaf8-43ef-8dda-3d0f28efd7bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_spotify_hangvezerles_beszedfelismeres_hey_spotify","timestamp":"2021. április. 06. 10:33","title":"Új funkciót kap a Spotify, érintés nélkül is elindíthatjuk az alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f38ec2d-5087-41c6-9276-6be0e2f617ef","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Ünnepi Nagyítás-fotógalériánkat láthatják. ","shortLead":"Ünnepi Nagyítás-fotógalériánkat láthatják. ","id":"20210404_Nagyitas_husvet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f38ec2d-5087-41c6-9276-6be0e2f617ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43974fd4-8d2a-48a5-a218-c619606501fb","keywords":null,"link":"/nagyitas/20210404_Nagyitas_husvet","timestamp":"2021. április. 04. 17:00","title":"Ferenc pápától Balog Zoltánig - Húsvét koronavírus idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a58876a-4999-4b7d-ba17-c89c0e9049d8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még az élelmiszerboltokban és a gyógyszertárakban is csökkent a forgalom márciusban.","shortLead":"Még az élelmiszerboltokban és a gyógyszertárakban is csökkent a forgalom márciusban.","id":"20210405_Ket_szamjegyu_a_visszaeses_a_boltoknal_a_lezarasok_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a58876a-4999-4b7d-ba17-c89c0e9049d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02df2768-4575-430f-9540-26103ec843e0","keywords":null,"link":"/kkv/20210405_Ket_szamjegyu_a_visszaeses_a_boltoknal_a_lezarasok_miatt","timestamp":"2021. április. 05. 09:52","title":"Két számjegyű a visszaesés a boltoknál a lezárások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca84df8-43ba-424c-bf70-53fdeca23e1a","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Még azt sem tudni, mikor tetőzik a járvány, de Orbán Viktor döntése értelmében ha törik, ha szakad, két hét múlva nyitnak az iskolák. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete határozottan ellenzi a szerintük idő előtti nyitást, a nemrég Orbán Viktorral is tárgyaló, családokkal foglalkozó civil szervezetek nem foglalnak egyértelműen állást a kérdésben. Ha a tanárok be is lesznek oltva addigra, a szülők jelentős része nem.","shortLead":"Még azt sem tudni, mikor tetőzik a járvány, de Orbán Viktor döntése értelmében ha törik, ha szakad, két hét múlva...","id":"20210405_Okos_vagy_vakmeroen_veszelyes_lepese_aprilis_19en_megnyitni_az_iskolakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fca84df8-43ba-424c-bf70-53fdeca23e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ff495a5-3c4e-4d29-ad27-e754c31749a5","keywords":null,"link":"/itthon/20210405_Okos_vagy_vakmeroen_veszelyes_lepese_aprilis_19en_megnyitni_az_iskolakat","timestamp":"2021. április. 05. 17:00","title":"Okos vagy vakmerően veszélyes lépés április 19-én megnyitni az iskolákat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418ee5dc-164d-4c48-ab04-76c9d0729049","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"184 800 autót adtak át az első negyedévben, ennyi még sose volt.","shortLead":"184 800 autót adtak át az első negyedévben, ennyi még sose volt.","id":"20210405_Rekordot_dontott_a_Tesla_megerezte_a_tozsde_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=418ee5dc-164d-4c48-ab04-76c9d0729049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961a0fd1-7f26-4e07-a191-5436637d8256","keywords":null,"link":"/cegauto/20210405_Rekordot_dontott_a_Tesla_megerezte_a_tozsde_is","timestamp":"2021. április. 05. 14:15","title":"Rekordot döntött a Tesla, megérezte a tőzsde is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"806eebcc-23fa-4a9d-8609-10c1b06daff6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"1988 óta először hagy ki olimpiát Észak-Korea, az indoklás szerint nem akarják, hogy a sportolóik elkapják a koronavírust.","shortLead":"1988 óta először hagy ki olimpiát Észak-Korea, az indoklás szerint nem akarják, hogy a sportolóik elkapják...","id":"20210406_Eszak_Korea_olimpia_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=806eebcc-23fa-4a9d-8609-10c1b06daff6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49a6c50e-e374-417f-8b17-d3a7e6ff8166","keywords":null,"link":"/sport/20210406_Eszak_Korea_olimpia_koronavirus","timestamp":"2021. április. 06. 07:07","title":"Észak-Korea a járványra hivatkozva nem enged sportolókat az olimpiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Gumilapok gyulladtak ki.","shortLead":"Gumilapok gyulladtak ki.","id":"20210404_Tuz_utott_ki_egy_uzemepuletben_Marcaliban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d0d4c0d-cd22-4644-9a42-9a3bd0e43159","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Tuz_utott_ki_egy_uzemepuletben_Marcaliban","timestamp":"2021. április. 04. 20:59","title":"Tűz ütött ki egy üzemépületben Marcaliban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a válasz igen, érdemes jelszót cserélni.","shortLead":"Ha a válasz igen, érdemes jelszót cserélni.","id":"20210405_adatszivargas_ellenorzes_facebook","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eebbd8db-95cd-4d41-947d-be2141b632b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210405_adatszivargas_ellenorzes_facebook","timestamp":"2021. április. 05. 17:34","title":"Ezen az oldalon ellenőrizheti, érintett-e a facebookos adatszivárgásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]