[{"available":true,"c_guid":"29f9674f-021b-43c9-b481-317862077bcf","c_author":"Vándor Éva - Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Idén két évfordulót is ünnepel Bridget Jones – feltehetően sok alkohollal és nem kevés számvetéssel. Huszonöt éve jelent meg Helen Fielding elképesztő sikert arató könyve, húsz éve pedig az első Bridget Jones-film. Mitől volt forradalmi a harmincas szingli karaktere a kilencvenes években, és mit kínálhat most, több évtizeddel később Bridget Jones az egyedülállóknak? Az első filmet ma már egészen biztosan nem lehetne megcsinálni, de ha nem készült volna el, sokkal kevesebbet tudnánk a kilencvenes évekről. ","shortLead":"Idén két évfordulót is ünnepel Bridget Jones – feltehetően sok alkohollal és nem kevés számvetéssel. Huszonöt éve...","id":"20210404_Bridget_Jones_Helen_Fielding_film_konyv_evfordulo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29f9674f-021b-43c9-b481-317862077bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f61e394-5871-4505-b6bb-ba71a5d1517f","keywords":null,"link":"/elet/20210404_Bridget_Jones_Helen_Fielding_film_konyv_evfordulo","timestamp":"2021. április. 04. 20:00","title":"Bridget Jones fenekén ma már nem csattanhatnának a férfitenyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449da197-38e2-46e2-a431-8b4adeefd955","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy kórteremben kaptak lángra a berendezési tárgyak.","shortLead":"Egy kórteremben kaptak lángra a berendezési tárgyak.","id":"20210406_Tuz_Szent_Margit_Korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=449da197-38e2-46e2-a431-8b4adeefd955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c03774d-6104-42fc-aa2c-f42c8751fe9c","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_Tuz_Szent_Margit_Korhaz","timestamp":"2021. április. 06. 05:20","title":"Tűz ütött ki a Szent Margit Kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"337b24ef-6ee1-4048-83e9-3758f8243bac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jövő tavasszal nyithat újra a bevásárlóközpont.","shortLead":"Jövő tavasszal nyithat újra a bevásárlóközpont.","id":"20210405_Felujitas_miatt_bezar_az_Eurocenter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=337b24ef-6ee1-4048-83e9-3758f8243bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fc38726-71ae-4dad-8cf5-409e459e7b62","keywords":null,"link":"/kkv/20210405_Felujitas_miatt_bezar_az_Eurocenter","timestamp":"2021. április. 05. 10:49","title":"Felújítás miatt bezár az Eurocenter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c81d690-9dd3-4650-9a9b-0ac77300c40e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egyre többen szenvednek az ételintoleranciától és nemcsak a testi tünetek miatt. Speciális ételeket kell beszerezniük, amelyek drágábbak az átlagosnál. És bár az érintetteknek adókedvezmény jár, ezt sokan nem veszik igénybe, mert senki nem tájékoztatja őket a lehetőségéről. ","shortLead":"Egyre többen szenvednek az ételintoleranciától és nemcsak a testi tünetek miatt. Speciális ételeket kell beszerezniük...","id":"202113_nepszeru_mentesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c81d690-9dd3-4650-9a9b-0ac77300c40e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c989939f-3e95-4171-873c-36480a1f0132","keywords":null,"link":"/360/202113_nepszeru_mentesek","timestamp":"2021. április. 05. 13:30","title":"Kevesebb adót kell fizetniük a glutén- és laktózérzékenyeknek, de sokan nem tudják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82982e13-5ccc-4f0c-a5ac-929a5d2bede9","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Jurányiban színpadra állított darab egyfelől érkező, mégis más pályán mozgó, idegenbe szakadt fiatalok furcsa sorsközösségét mutatja be.","shortLead":"A Jurányiban színpadra állított darab egyfelől érkező, mégis más pályán mozgó, idegenbe szakadt fiatalok furcsa...","id":"202113_szinhaz__drama_mady_baby","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82982e13-5ccc-4f0c-a5ac-929a5d2bede9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5addb2d2-afb8-416c-928e-62afba668c22","keywords":null,"link":"/360/202113_szinhaz__drama_mady_baby","timestamp":"2021. április. 05. 08:30","title":"Akár szexmunkás vagy, akár művész, örökre bevándorló maradhatsz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b47d6042-ffcf-4ad6-bf70-500f07213e04","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ egyik legrégibb máig megoldatlan bűnügyét segíthet megoldani egy maroknyi 17. századi arab ezüstérme, amelyekből egyet New Englandban találtak egy Rhode Island-i szedd magad-földön.","shortLead":"A világ egyik legrégibb máig megoldatlan bűnügyét segíthet megoldani egy maroknyi 17. századi arab ezüstérme...","id":"20210405_henry_every_fancy_kalozok_arab_ermek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b47d6042-ffcf-4ad6-bf70-500f07213e04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e7241fd-c9fe-4da2-9339-fb51d4a6aa9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210405_henry_every_fancy_kalozok_arab_ermek","timestamp":"2021. április. 05. 09:03","title":"Egy fémdetektor és néhány 300 éves érme segítenek megoldani egy 17. századi bűnügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf65567b-8294-428f-af32-46ff1bcc2f40","c_author":"HVG","category":"360","description":"„Ép elmével, világos tudattal és szabad elhatározásomból úgy rendelkezem, hogy halálom esetén nem kell csinálni semmit. Képeim szétszórva. Neten minden munkám megnézhető. Minden jó helyen van ott, ahol van” – írta internetes honlapján közzétett végrendeletében, még 2007-ben Váli Dezső. Tartja a szavát: mindennap bővülő életműve megnézhető, olvasható.","shortLead":"„Ép elmével, világos tudattal és szabad elhatározásomból úgy rendelkezem, hogy halálom esetén nem kell csinálni semmit...","id":"202113_versek__a_lukacsbol_hazafele_vali_dezso_szerelemnaplo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf65567b-8294-428f-af32-46ff1bcc2f40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a175e5-aa88-45d1-96ee-ffe30a60dc58","keywords":null,"link":"/360/202113_versek__a_lukacsbol_hazafele_vali_dezso_szerelemnaplo","timestamp":"2021. április. 04. 13:45","title":"Váli Dezső festőművész megfejtette a nők titkait, íme, az eredmény ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b22cfa-38e8-4c0d-b052-a7e646ec0932","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az AC Schnitzer bemutatta a BMW X6-os átdolgozását.","shortLead":"Az AC Schnitzer bemutatta a BMW X6-os átdolgozását.","id":"20210326_AC_Schnitzer_BMW_X6","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8b22cfa-38e8-4c0d-b052-a7e646ec0932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8638bd59-641f-49a5-807e-b449e02521c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210326_AC_Schnitzer_BMW_X6","timestamp":"2021. április. 04. 10:54","title":"Külsőségekben erős az új BMW X6 egyik első tuningja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]