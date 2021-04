Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17aa896a-bdb5-434c-8286-7915269538f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vortex Bladeless nevű cég európai startup szerkezete lapátok nélkül is képes elektromos áramot termelni.","shortLead":"A Vortex Bladeless nevű cég európai startup szerkezete lapátok nélkül is képes elektromos áramot termelni.","id":"20210405_vortex_bladeless_szeleromu_zoldenergia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17aa896a-bdb5-434c-8286-7915269538f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8fa8cb1-9237-4777-a968-7c9221bbd17b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210405_vortex_bladeless_szeleromu_zoldenergia","timestamp":"2021. április. 05. 12:03","title":"Különleges szélerőművel termelne ingyen áramot egy spanyol cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e6cc05-e980-4632-8d42-df2e1913f47e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A nyájimmuniás eléréséhez már a 60-70 százalékos átoltottság sem elegendő - mondta el a szakember.","shortLead":"A nyájimmuniás eléréséhez már a 60-70 százalékos átoltottság sem elegendő - mondta el a szakember.","id":"20210405_Szlavik_Janos_a_kozteven_magyarazta_miert_fontos_a_ket_es_fel_millio_beoltott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9e6cc05-e980-4632-8d42-df2e1913f47e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57b83a8-8005-4a12-930c-2d4bdacd5079","keywords":null,"link":"/itthon/20210405_Szlavik_Janos_a_kozteven_magyarazta_miert_fontos_a_ket_es_fel_millio_beoltott","timestamp":"2021. április. 05. 14:06","title":"Szlávik János a köztévén magyarázta, miért fontos a két és fél millió beoltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4034040e-03db-44b1-b1a4-7cfeed207412","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A USS Johnston 1944-ben süllyedt el a Samar-szigetnél, miután a japán flotta elsöprő győzelmet aratott az amerikai egységek ellen.","shortLead":"A USS Johnston 1944-ben süllyedt el a Samar-szigetnél, miután a japán flotta elsöprő győzelmet aratott az amerikai...","id":"20210406_hadihajo_victor_vescovo_uss_johnston","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4034040e-03db-44b1-b1a4-7cfeed207412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae577ddb-5e09-468d-9d72-abf19cc34665","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_hadihajo_victor_vescovo_uss_johnston","timestamp":"2021. április. 06. 15:03","title":"Felvételek készültek a világ legmélyebben fekvő hajóroncsáról – ön is megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd18c0ad-c35d-481c-bf0c-71b787c56ca0","c_author":"Windisch Judit","category":"360","description":"Iskolai években mérve lassan elballag a NER: jövőre lesz 12 éve, hogy az Orbán Viktor pártelnök vezette Fidesz megszerezte az első kétharmados győzelmét. Egy évvel a választás előtt kisérettségiztetjük a kormányt. Kedden magyarból és matekból adott számot, most jön a történelem (demokrácia, jogállam, történelemszemlélet), az idegen nyelv (külpolitika) és a szabadon választott tárgy, a tesi (vagyis a sport). ","shortLead":"Iskolai években mérve lassan elballag a NER: jövőre lesz 12 éve, hogy az Orbán Viktor pártelnök vezette Fidesz...","id":"20210407_kiserettsegi_kormany_ner12_demokracia_jogallam_kulpolitika_sport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd18c0ad-c35d-481c-bf0c-71b787c56ca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff60aa7-9c96-4ee8-acff-90cb80b62f0e","keywords":null,"link":"/360/20210407_kiserettsegi_kormany_ner12_demokracia_jogallam_kulpolitika_sport","timestamp":"2021. április. 07. 06:30","title":"Demokráciából, diplomáciából és fociból kisérettségizik most a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d178f79-25e6-4904-b50b-7e457ec1d62f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Teltházas volt a Texas Ranmgers és a Toronto Blue Jays hétfői baseball-meccse.

","shortLead":"Teltházas volt a Texas Ranmgers és a Toronto Blue Jays hétfői baseball-meccse.

","id":"20210406_baseball_texas_telthaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d178f79-25e6-4904-b50b-7e457ec1d62f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"254cf348-d639-4772-a5f0-305915da10dd","keywords":null,"link":"/sport/20210406_baseball_texas_telthaz","timestamp":"2021. április. 06. 16:39","title":"38 ezer néző előtt indult újra a sportélet Texasban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Május 15-ig tolták ki a határidőt. Eddig lehet törölni a kifogásolt tartalmakat. A korlátozás csak ezután szűnhet meg.","shortLead":"Május 15-ig tolták ki a határidőt. Eddig lehet törölni a kifogásolt tartalmakat. A korlátozás csak ezután szűnhet meg.","id":"20210405_Nem_blokkolja_de_tovabbra_is_lassitja_a_Twittert_az_orosz_mediahatosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf9451ba-8dce-41c5-a865-9f065d6b8b77","keywords":null,"link":"/vilag/20210405_Nem_blokkolja_de_tovabbra_is_lassitja_a_Twittert_az_orosz_mediahatosag","timestamp":"2021. április. 05. 18:22","title":"Nem blokkolja, de továbbra is lassítja a Twittert az orosz médiahatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d0d33e-df4a-4b5b-8dc4-be1373861ec6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MOK szerint a transzparencia is a járvány elleni küzdelmet szolgálja.","shortLead":"A MOK szerint a transzparencia is a járvány elleni küzdelmet szolgálja.","id":"20210406_mok_magyar_orvosi_kamara_ujsagiro_media_korhazak_jarvany_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83d0d33e-df4a-4b5b-8dc4-be1373861ec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"519362e2-05cd-442b-a5be-af3eadecbb2b","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_mok_magyar_orvosi_kamara_ujsagiro_media_korhazak_jarvany_koronavirus","timestamp":"2021. április. 06. 13:52","title":"Az orvoskamara több pontban magyarázza, miért lenne fontos, hogy a kormánytól független újságírók bemehessenek a kórházakba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e003dac8-45e0-47e8-9107-10d8c7b38594","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az informatika, az információs technológia, a fejlett szolgáltatások és a kreatív ágazatok területén gyorsabban nő a betöltött állások száma az unió keleti országaiban – áll egy új felmérésben.","shortLead":"Az informatika, az információs technológia, a fejlett szolgáltatások és a kreatív ágazatok területén gyorsabban nő...","id":"20210406_Europai_Unio_tudasalapu_gazdasag_lapszemle_Foreign_Policy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e003dac8-45e0-47e8-9107-10d8c7b38594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c305e6e0-f28b-4475-8f79-c9d523690392","keywords":null,"link":"/360/20210406_Europai_Unio_tudasalapu_gazdasag_lapszemle_Foreign_Policy","timestamp":"2021. április. 06. 07:45","title":"Az EU keleti fele a tudásipar növekedésében megelőzi a nyugatit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]