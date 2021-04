Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"abd4b00d-8252-4c0e-9db0-19fb816b8354","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 1955-ös Porsche 550 Spyder valószínűleg 35 éven keresztül állt elrejtve.","shortLead":"Az 1955-ös Porsche 550 Spyder valószínűleg 35 éven keresztül állt elrejtve.","id":"20210407_Egymillio_dollart_ero_klasszikus_Porschet_talaltak_egy_kontenerben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abd4b00d-8252-4c0e-9db0-19fb816b8354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021fe0d2-685f-4a3e-9d5a-5b07bebb5e3b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210407_Egymillio_dollart_ero_klasszikus_Porschet_talaltak_egy_kontenerben","timestamp":"2021. április. 07. 14:45","title":"Egymillió dollárt érő klasszikus Porschét találtak egy konténerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7625696e-284a-4c9e-af7c-3ad914ab1854","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos szerint egyelőre semmi jele nincs annak, hogy túl volnánk a harmadik hullám tetőzésén.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos szerint egyelőre semmi jele nincs annak, hogy túl volnánk a harmadik hullám tetőzésén.","id":"20210406_operativ_torzs_kedd_muller_cecilia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7625696e-284a-4c9e-af7c-3ad914ab1854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a03108c-d8dd-414b-ba3e-007a395002ba","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_operativ_torzs_kedd_muller_cecilia","timestamp":"2021. április. 06. 12:27","title":"Müller Cecília: Kritikával kell kezelni az alacsony fertőzésszámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0f24acd-c727-4ece-b9dd-2c8b1da7a9fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok minden befolyásolhatja, hogy a felhasználó a Google vagy az Apple mobilrendszere mellett teszi le a voksát. Az egyik szempont lehet az adatvédelem.","shortLead":"Sok minden befolyásolhatja, hogy a felhasználó a Google vagy az Apple mobilrendszere mellett teszi le a voksát...","id":"20210406_android_ios_apple_google_adatgyujtes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0f24acd-c727-4ece-b9dd-2c8b1da7a9fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebee5f7d-79b6-400d-93e5-3b8da98c4dd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_android_ios_apple_google_adatgyujtes","timestamp":"2021. április. 06. 08:03","title":"20-szor több adatot gyűjtenek használóikról az androidos telefonok, mint az iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d422fed2-0753-48c7-a043-aad843e5dbe3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb, szigorúbb szabályokat vezet be a jövő hónap elején a Google annak érdekében, hogy mely alkalmazások láthatják az androidos eszközre telepített társaikat. Ezzel megállj-t parancsolhatnak a kéretlen reklámozóknak, sőt a hackereknek is.","shortLead":"Újabb, szigorúbb szabályokat vezet be a jövő hónap elején a Google annak érdekében, hogy mely alkalmazások láthatják...","id":"20210407_google_alkalmazas_engedelyek_hozzaferes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d422fed2-0753-48c7-a043-aad843e5dbe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"328cd7ef-c134-4dba-91ac-a9d7ae96b30d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_google_alkalmazas_engedelyek_hozzaferes","timestamp":"2021. április. 07. 09:03","title":"Bekeményít a Google az androidos telefonokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd3fb9e-061c-4d4a-b711-7a95f786ce6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az esős évszakban Ázsiának ezen a részén nem ritkák a földcsuszamlások és az áradások.","shortLead":"Az esős évszakban Ázsiának ezen a részén nem ritkák a földcsuszamlások és az áradások.","id":"20210405_Szaznal_is_tobben_vesztek_oda_az_indoneziai_es_a_kelettimori_aradasokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbd3fb9e-061c-4d4a-b711-7a95f786ce6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbe9b5d0-b5a3-4b92-802a-b49f5dc9e52c","keywords":null,"link":"/vilag/20210405_Szaznal_is_tobben_vesztek_oda_az_indoneziai_es_a_kelettimori_aradasokban","timestamp":"2021. április. 05. 20:28","title":"Száznál is többen vesztek oda az indonéziai és a kelet-timori áradásokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b6eba16-0f7b-4c8a-90f0-0885c25cf247","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Van, akinek a Spotify már elérhetővé tette a funkciót, aminek köszönhetően hangvezérléssel indíthatjuk el a mobilos alkamazást.","shortLead":"Van, akinek a Spotify már elérhetővé tette a funkciót, aminek köszönhetően hangvezérléssel indíthatjuk el a mobilos...","id":"20210406_spotify_hangvezerles_beszedfelismeres_hey_spotify","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b6eba16-0f7b-4c8a-90f0-0885c25cf247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"573634f8-eaf8-43ef-8dda-3d0f28efd7bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_spotify_hangvezerles_beszedfelismeres_hey_spotify","timestamp":"2021. április. 06. 10:33","title":"Új funkciót kap a Spotify, érintés nélkül is elindíthatjuk az alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaef007f-df95-483b-8a0b-4d4a7019361c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még nem bizonyított, hogy az oltások a vírus terjesztését is megakadályozzák. Az viszont biztos, hogy az utazás ilyen korlátozása méltánytalan azokkal szemben, akik valamiért még nem kaphattak védőoltást.","shortLead":"Még nem bizonyított, hogy az oltások a vírus terjesztését is megakadályozzák. Az viszont biztos, hogy az utazás ilyen...","id":"20210406_who_nem_tamogatja_a_vakcinautlevelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eaef007f-df95-483b-8a0b-4d4a7019361c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0480a04-90da-4d00-98ec-886a491cab16","keywords":null,"link":"/vilag/20210406_who_nem_tamogatja_a_vakcinautlevelet","timestamp":"2021. április. 06. 17:10","title":"Egyelőre ellenzi a WHO a vakcinaútlevél bevezetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szlovák szakemberekhez került oltóanyag ráadásul nem egyezik azzal, amit a brit Lancetnél vizsgáltak.","shortLead":"A szlovák szakemberekhez került oltóanyag ráadásul nem egyezik azzal, amit a brit Lancetnél vizsgáltak.","id":"20210406_szlovakia_szputnyik_v_orosz_vakcina_lancet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3020e37d-aa96-4bcc-98b6-496a68c5035d","keywords":null,"link":"/vilag/20210406_szlovakia_szputnyik_v_orosz_vakcina_lancet","timestamp":"2021. április. 06. 15:51","title":"A szlovák gyógyszerügynökség továbbra sem tudta megállapítani, hogy elég biztonságos-e a Szputnyik V","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]