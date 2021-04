Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9afb7cfd-b034-4614-8551-521ae1489baa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lenovo legújabb gamer telefonja sem kerülhette el az egyik legismertebb YouTube-csatorna tortúratesztjét.","shortLead":"A Lenovo legújabb gamer telefonja sem kerülhette el az egyik legismertebb YouTube-csatorna tortúratesztjét.","id":"20210409_Mutatos_a_Lenovo_uj_telefonja_csak_ne_torne_kette_olyan_konnyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9afb7cfd-b034-4614-8551-521ae1489baa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e0ed66d-f036-4c87-bd6a-926f1ec7f19d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210409_Mutatos_a_Lenovo_uj_telefonja_csak_ne_torne_kette_olyan_konnyen","timestamp":"2021. április. 09. 08:33","title":"Mutatós a Lenovo új telefonja, csak ne törne ketté olyan könnyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Lassan, de egyenletesen csökken az európai börtönnépesség. A legtöbben azok vannak a rácsok mögött, akik valamilyen kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményt követtek el. Magyarország börtönei továbbra is a túlzsúfoltak közé tartoznak – a helyzet azonban változik.","shortLead":"Lassan, de egyenletesen csökken az európai börtönnépesség. A legtöbben azok vannak a rácsok mögött, akik valamilyen...","id":"20210408_Masfel_millio_ember_el_az_europai_bortonokben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c2fc4f6-e0d0-499e-be57-94b532a9c00c","keywords":null,"link":"/eurologus/20210408_Masfel_millio_ember_el_az_europai_bortonokben","timestamp":"2021. április. 08. 10:20","title":"Még mindig zsúfoltabbak a magyarországi börtönök az európai átlagnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0e414d-4cf2-4259-b6c2-08e1ba032b98","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tesztüzemmel nyitnak egyes színházak, stadionok és vidámparkok.","shortLead":"Tesztüzemmel nyitnak egyes színházak, stadionok és vidámparkok.","id":"20210408_hollandia_nyitas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a0e414d-4cf2-4259-b6c2-08e1ba032b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e05adc6-43e5-4f27-9ee1-0e49c8806d52","keywords":null,"link":"/vilag/20210408_hollandia_nyitas_koronavirus","timestamp":"2021. április. 08. 06:53","title":"Hollandiában már rendezvényekre is lehet menni április végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecbbaafd-8299-4c23-8349-4003386d6bd4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak központi írásbeli tesztek alapján dőlnek el 2021-ben is a diákok érettségi jegyei, de ez vajon javít vagy ront az eredményeken?\r

\r

","shortLead":"Csak központi írásbeli tesztek alapján dőlnek el 2021-ben is a diákok érettségi jegyei, de ez vajon javít vagy ront...","id":"20210409_Erettsegi_szobeli_nelkul_mar_megvolt_a_rendszer_tesztje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecbbaafd-8299-4c23-8349-4003386d6bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efdea797-2f59-406c-b47b-245cf5caf176","keywords":null,"link":"/elet/20210409_Erettsegi_szobeli_nelkul_mar_megvolt_a_rendszer_tesztje","timestamp":"2021. április. 09. 10:11","title":"Érettségi szóbeli nélkül: már megvolt a rendszer tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b539c6bf-72a9-4a72-93fd-7d9433290796","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szupersportos 3 hengeres turbómotorral szerelt apróság igen gyorsan körbeért a Zöld Pokolban. ","shortLead":"A szupersportos 3 hengeres turbómotorral szerelt apróság igen gyorsan körbeért a Zöld Pokolban. ","id":"20210408_kicsi_a_bors_de_eros_a_toyota_gr_yaris_a_nordschleifen_is_bizonyitott__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b539c6bf-72a9-4a72-93fd-7d9433290796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed3b95eb-d0e9-4eba-9de2-c5f81ceb0049","keywords":null,"link":"/cegauto/20210408_kicsi_a_bors_de_eros_a_toyota_gr_yaris_a_nordschleifen_is_bizonyitott__video","timestamp":"2021. április. 08. 07:59","title":"Kicsi a bors, de erős: a Toyota GR Yaris a Nordschleifén is bizonyított – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9025c3a9-6181-4323-b2e1-d15e185f9bad","c_author":"Ká Zoltán - Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy nagyjából 4000 háztartásból álló település éves villamosenergia fogyasztását is tudná fedezni Magyarország első vízierőműve, a több mint 100 éves gibárti létesítmény.","shortLead":"Egy nagyjából 4000 háztartásból álló település éves villamosenergia fogyasztását is tudná fedezni Magyarország első...","id":"20210409_gibart_vizeromu_zhvg_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9025c3a9-6181-4323-b2e1-d15e185f9bad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"147a084d-4da1-44da-94f6-46f13d9f36b5","keywords":null,"link":"/zhvg/20210409_gibart_vizeromu_zhvg_video","timestamp":"2021. április. 09. 16:50","title":"Egy naperőmű nem fog 100 év múlva üzemelni, de egy vízerőmű igen – Gibárton jártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb7bbf23-6521-4239-b946-0ceeb9508462","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szakértő szerint a nő azért fizet ennyit, mert a moratórium előtt nem sokkal vette fel a hitelt.","shortLead":"A szakértő szerint a nő azért fizet ennyit, mert a moratórium előtt nem sokkal vette fel a hitelt.","id":"20210408_hitelmoratorium_lakashitel_hitel_moratorium_kamat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb7bbf23-6521-4239-b946-0ceeb9508462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8494972f-f912-4e95-b78a-0463cdba9343","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210408_hitelmoratorium_lakashitel_hitel_moratorium_kamat","timestamp":"2021. április. 08. 11:08","title":"1,4 millió forintjába kerül egy budapesti nőnek, hogy igénybe vette a hitelmoratóriumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"626574bf-cfc3-4733-9b2f-74e98715c846","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú időn át csak saját termékeivel volt kompatibilis az Apple Find My nevű megoldása, de a cég úgy döntött, változtat ezen.","shortLead":"Hosszú időn át csak saját termékeivel volt kompatibilis az Apple Find My nevű megoldása, de a cég úgy döntött...","id":"20210409_apple_find_my_elveszett_targy_telefon_iphone_keresese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=626574bf-cfc3-4733-9b2f-74e98715c846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b52a41e4-6e2b-4fc4-8daf-24497d15acdc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210409_apple_find_my_elveszett_targy_telefon_iphone_keresese","timestamp":"2021. április. 09. 10:03","title":"Újít az Apple: biciklit, de akár kulcscsomót is lehet majd keresni a Find My szolgáltatással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]