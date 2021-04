Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor a labdarúgó-Európa-bajnokság miatt kockáztat a nyitással – kapta fel a Jobbik az egyre szélesebb körben terjedő véleményt. Ez az elmélet azonban hibádzik, mert az UEFA nem köti az iskolák nyitásához azt, hogy lehet-e egy város házigazda. Ráadásul két-három olyan tényező is van, ami életszerűbb magyarázatot ad Orbán döntésére. ","shortLead":"Orbán Viktor a labdarúgó-Európa-bajnokság miatt kockáztat a nyitással – kapta fel a Jobbik az egyre szélesebb körben...","id":"20210407_A_focinal_egyszerubb_magyarazat_is_van_arra_miert_akart_Orban_koran_nyitni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d4328a-7f09-4561-aed3-ca6b19eaeef2","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_A_focinal_egyszerubb_magyarazat_is_van_arra_miert_akart_Orban_koran_nyitni","timestamp":"2021. április. 07. 15:25","title":"A focinál egyszerűbb magyarázat is van arra, miért akart Orbán korán nyitni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f5240f-9cef-462b-8818-72b64c141ceb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank szerint mostantól Magyarország rendelkezik a legmagasabb egy főre jutó aranytartalékkal a kelet-közép-európai régióban.","shortLead":"A jegybank szerint mostantól Magyarország rendelkezik a legmagasabb egy főre jutó aranytartalékkal...","id":"20210407_mnb_aranytartalek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88f5240f-9cef-462b-8818-72b64c141ceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bffd93b1-4265-4a84-bb2e-6d13e98de559","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210407_mnb_aranytartalek","timestamp":"2021. április. 07. 11:05","title":"Az MNB megháromszorozta a magyar aranytartalékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f9908c6-3ab2-44a7-a9de-01ac7e83cb82","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két latte között eladnak egy Teslát is. ","shortLead":"Két latte között eladnak egy Teslát is. ","id":"20210408_Teslat_es_elektromos_Fiatot_is_kinal_mar_a_Tchibo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f9908c6-3ab2-44a7-a9de-01ac7e83cb82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"896b71df-50b6-428d-9bd3-71c498a7f294","keywords":null,"link":"/cegauto/20210408_Teslat_es_elektromos_Fiatot_is_kinal_mar_a_Tchibo","timestamp":"2021. április. 08. 11:48","title":"Teslát és elektromos Fiatot is kínál már a Tchibo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a91483a5-c7e8-42c9-819f-c4a02de954be","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az erdélyi magyar hegymászó pénteken érkezik meg a nepáli fővárosba, Katmanduba. Onnan előreláthatólag egy hét alatt éri az Everest alaptáborát.","shortLead":"Az erdélyi magyar hegymászó pénteken érkezik meg a nepáli fővárosba, Katmanduba. Onnan előreláthatólag egy hét alatt...","id":"20210409_varga_csaba_mount_everest_hegymaszo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a91483a5-c7e8-42c9-819f-c4a02de954be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f65dcb48-9042-4ba3-8409-272d2579dab2","keywords":null,"link":"/elet/20210409_varga_csaba_mount_everest_hegymaszo","timestamp":"2021. április. 09. 05:28","title":"Varga Csaba útnak indult, hogy meghódítsa a Mount Everestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"360ed176-d7ab-4cfe-a67d-08ce84ee2986","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi oldal állítja, nem a rendszereit ért hackertámadás miatt került ki az internetre több mint félmilliárd felhasználójának az adata.","shortLead":"A közösségi oldal állítja, nem a rendszereit ért hackertámadás miatt került ki az internetre több mint félmilliárd...","id":"20210408_facebook_adatszivargas_telefonszam_magyarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=360ed176-d7ab-4cfe-a67d-08ce84ee2986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26bf4f0e-3df0-42bd-9d15-927c2aea26d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_facebook_adatszivargas_telefonszam_magyarok","timestamp":"2021. április. 08. 08:43","title":"Itt a hivatalos magyarázat az újabb facebookos adatszivárgásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csecsemőnél oxigénhiányos állapot alakult ki, egy nappal az eset után hunyt el.\r

","shortLead":"A csecsemőnél oxigénhiányos állapot alakult ki, egy nappal az eset után hunyt el.\r

","id":"20210407_Feszer_ujszulott_gyermek_Nagykanizsa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7209d861-a012-40d7-9994-c5640971365c","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_Feszer_ujszulott_gyermek_Nagykanizsa","timestamp":"2021. április. 07. 11:34","title":"Fészerbe dobta újszülött gyermekét egy nagykanizsai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ce95b3-b296-4b48-8f49-04c363ab7602","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Pándics Tamás szerint a koronavírus örökítőanyagát négymillió embertől származó mintából vizsgálják, ami bőségesen elegendő ahhoz, hogy követni tudják a járványügyi folyamatokat.","shortLead":"Pándics Tamás szerint a koronavírus örökítőanyagát négymillió embertől származó mintából vizsgálják, ami bőségesen...","id":"20210407_nnk_szennyviz_harmadik_hullam_koronavirus_pandics_tamas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61ce95b3-b296-4b48-8f49-04c363ab7602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a612ef4-db8e-4eea-946f-68082a818707","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_nnk_szennyviz_harmadik_hullam_koronavirus_pandics_tamas","timestamp":"2021. április. 07. 09:45","title":"A népegészségügyi központ egyik vezetője szerint már közel van a harmadik hullám teteje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bef14ab2-5362-43f3-a47c-4f76f033266b","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"A gazdaság újraindítását a demográfiai következményekre figyelemmel kellene megtervezni, ám erre nem mutatkozik hajlandóság – tapasztalja Benda József demográfus, a Gyermek- és Családbarát Magyarországért Alkotó Műhely vezetője.","shortLead":"A gazdaság újraindítását a demográfiai következményekre figyelemmel kellene megtervezni, ám erre nem mutatkozik...","id":"20210408_Benda_Jozsef_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bef14ab2-5362-43f3-a47c-4f76f033266b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a69fb2d-3ffb-421c-a83e-e925fd2d9fd2","keywords":null,"link":"/360/20210408_Benda_Jozsef_interju","timestamp":"2021. április. 08. 17:00","title":"Benda József: \"Hivatásos\" szülőkkel megállítható lenne a népességfogyás ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]