[{"available":true,"c_guid":"379f2578-6a47-41a4-8c36-db067356d639","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A Fidesznek küldött kérdései miatt került a magyar közmédia kereszttüzébe Franziska Tschinderle, az osztrák Profil című hetilap munkatársa. Az ügy a politika legmagasabb szintjeit is elérte, az osztrák külügyminiszter telefonon hívta fel miatta magyar kollégáját, Szijjártó Pétert. Christian Rainer, a Profil főszerkesztője a hvg.hu-nak adott interjújában elmondta, miért volt fontos számukra a nyilvánosság elé állni, mit gondol a magyar sajtószabadságról és mit kérdezne Orbán Viktor miniszterelnöktől, ha lehetőséget kapna rá. ","shortLead":"A Fidesznek küldött kérdései miatt került a magyar közmédia kereszttüzébe Franziska Tschinderle, az osztrák Profil című...","id":"20210409_Profil_foszerkeszto_Cristian_Rainer_sajtoszabadsag_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=379f2578-6a47-41a4-8c36-db067356d639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa412c4-39d9-4024-b4fe-2266afb0aa5d","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_Profil_foszerkeszto_Cristian_Rainer_sajtoszabadsag_interju","timestamp":"2021. április. 09. 17:00","title":"Profil-főszerkesztő: Ami történt, nemcsak az egyik újságíróm elleni fenyegetés, hanem támadás a sajtószabadság ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre lekerült a napirendről a kínai CanSino és az indiai Covishield vakcinák beszerzése a késői szállítási határidők miatt.","shortLead":"Egyelőre lekerült a napirendről a kínai CanSino és az indiai Covishield vakcinák beszerzése a késői szállítási...","id":"20210409_szijjarto_vakcina_megrendeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29496396-662b-4d8b-9ff3-ba48c9e32abf","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_szijjarto_vakcina_megrendeles","timestamp":"2021. április. 09. 12:26","title":"Szijjártó: Egyelőre nem számol a kormány a két új keleti vakcinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3789793d-8a0d-4869-b368-7c9f07d7253e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A felsőoktatási intézmények tervezésére specializálódott, világszerte ismert Kohn Pederson Fox építésziroda tervezheti a Közép-európai Egyetem (CEU) új bécsi campusát. Az épületegyüttest 2025-ben adhatják át. ","shortLead":"A felsőoktatási intézmények tervezésére specializálódott, világszerte ismert Kohn Pederson Fox építésziroda tervezheti...","id":"20210408_ceu_becs_campus_latvanytervek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3789793d-8a0d-4869-b368-7c9f07d7253e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b034c3bc-b768-4886-9723-57669b0832f4","keywords":null,"link":"/elet/20210408_ceu_becs_campus_latvanytervek","timestamp":"2021. április. 08. 16:01","title":"Megmutatták, hogy fog kinézni a CEU új bécsi campusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f8bad0-cab0-4788-b77e-4a1e7821bf01","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nemcsak rövidfilmet rendez, novelláskötettel is készül Kovács Ákos.","shortLead":"Nemcsak rövidfilmet rendez, novelláskötettel is készül Kovács Ákos.","id":"20210408_akos_novella_rovidfilm_nemzeti_filmintezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55f8bad0-cab0-4788-b77e-4a1e7821bf01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"790cb178-fc9a-4a4c-8fe0-de4e4e358995","keywords":null,"link":"/elet/20210408_akos_novella_rovidfilm_nemzeti_filmintezet","timestamp":"2021. április. 08. 15:27","title":"Ákos a saját novelláját fogja megfilmesíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e243e9ea-9fb9-4f65-a74d-e8baf6340f6b","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az étolaj 21, az üzemanyagok és a dohányáruk 17 százalékkal drágábbak, mint tavaly ilyenkor, a krumpli ára közel 20 százalékkal csökkent. Összességében 3,7 százalékos az infláció.","shortLead":"Az étolaj 21, az üzemanyagok és a dohányáruk 17 százalékkal drágábbak, mint tavaly ilyenkor, a krumpli ára közel 20...","id":"20210409_inflacio_ksh_arak_dragulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e243e9ea-9fb9-4f65-a74d-e8baf6340f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e79e781-b6e9-46eb-9f76-1892a18fc297","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210409_inflacio_ksh_arak_dragulas","timestamp":"2021. április. 09. 09:07","title":"Nagyot drágult a benzin és a friss zöldség, féléves csúcson az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93fe3471-f5ce-460e-8133-3c73f3ec72cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mintegy 5 méter hosszú szedán normál benzines, illetve kétféle plugin hibrid kivitelben rendelhető.","shortLead":"A mintegy 5 méter hosszú szedán normál benzines, illetve kétféle plugin hibrid kivitelben rendelhető.","id":"20210409_uj_francia_luxuslimuzin_bearaztak_a_ds_9et","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93fe3471-f5ce-460e-8133-3c73f3ec72cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b01598d9-aed6-45ff-ad75-b0cd604718f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210409_uj_francia_luxuslimuzin_bearaztak_a_ds_9et","timestamp":"2021. április. 09. 06:41","title":"Új francia luxuslimuzin: beárazták a DS 9-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a994bdce-43d4-4f27-8a2c-dc6927681e5d","c_author":"Fekő Ádám","category":"sport","description":"Amikor először indult olimpián, még nem is indultak külön nők koronglövészetben, szégyent így sem vallott. Nem sokkal később már hibátlan eredménnyel nyert olimpiát.","shortLead":"Amikor először indult olimpián, még nem is indultak külön nők koronglövészetben, szégyent így sem vallott. Nem sokkal...","id":"20210409_Igaly_Diana_nekrolog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a994bdce-43d4-4f27-8a2c-dc6927681e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d7b42a-f64c-429f-9932-cfd0e26a0822","keywords":null,"link":"/sport/20210409_Igaly_Diana_nekrolog","timestamp":"2021. április. 09. 11:32","title":"Igaly Diána halálával nemcsak nagy sportolót, hanem ikont is vesztett Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c06d8811-5d55-4ba2-aaee-5e0365464fe6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több cég ismeri fel a digitális valutákban, vagyis a kriptopénzekben rejlő hasznot. Az Atari már régebb óta érdeklődik a terület iránt, de most minden korábbinál mélyebbre merülnének benne.","shortLead":"Egyre több cég ismeri fel a digitális valutákban, vagyis a kriptopénzekben rejlő hasznot. Az Atari már régebb óta...","id":"20210410_kriptopenz_atari_token_videojatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c06d8811-5d55-4ba2-aaee-5e0365464fe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2bb617d-83e6-40d2-8f16-2d7ae28f99db","keywords":null,"link":"/tudomany/20210410_kriptopenz_atari_token_videojatek","timestamp":"2021. április. 10. 08:03","title":"Kitört a kriptoláz az Atarinál, játékokat is lehet majd venni a digitális pénzekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]