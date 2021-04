Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8d7b2f2-f727-43c0-8a4f-72b0c28d8359","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, ez az adatszivárgások hete. A Facebook és a LinkedIn után a mostanság feltörekvő Clubhouse közösségi alkalmazásból szivároghattak ki felhasználói adatok.","shortLead":"Úgy tűnik, ez az adatszivárgások hete. A Facebook és a LinkedIn után a mostanság feltörekvő Clubhouse közösségi...","id":"20210410_clubhouse_adatszivargas_sql_adatbazis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8d7b2f2-f727-43c0-8a4f-72b0c28d8359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fccec121-8fc8-4ad3-8bd3-fe74215ce443","keywords":null,"link":"/tudomany/20210410_clubhouse_adatszivargas_sql_adatbazis","timestamp":"2021. április. 10. 23:24","title":"1,3 millió felhasználó adatai szivároghattak ki a Clubhouse sikeralkalmazásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66398d09-109e-401a-ad75-458664be5973","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A helyzet a fővárosban és 12 megyében, köztük Kárpátalján a legsúlyosabb.","shortLead":"A helyzet a fővárosban és 12 megyében, köztük Kárpátalján a legsúlyosabb.","id":"20210411_jarvany_aldozat_elhunyt_ukrajna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66398d09-109e-401a-ad75-458664be5973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f974949-0081-44de-9304-bc2a5d47cfe9","keywords":null,"link":"/vilag/20210411_jarvany_aldozat_elhunyt_ukrajna","timestamp":"2021. április. 11. 14:24","title":"Már több mint 37 ezer áldozata van a járványnak Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b794d791-1edc-4c93-a5a8-c396ea13d8ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sejthető a válasz.","shortLead":"Sejthető a válasz.","id":"20210411_fekete_gyor_andras_orban_viktor_vakcina_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b794d791-1edc-4c93-a5a8-c396ea13d8ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a89d3b82-b45d-4518-8e4b-12dc46ed52da","keywords":null,"link":"/itthon/20210411_fekete_gyor_andras_orban_viktor_vakcina_oltas","timestamp":"2021. április. 11. 15:04","title":"Reagált a kormány Fekete-Győr felhívására, amiben közös videózásra hívta Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb1f63e5-c68a-43e0-8bbb-8492abb160d8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Iain Lindsay ma már Bahrainben él, de a magyar nyelvet továbbra sem felejtette el.","shortLead":"Iain Lindsay ma már Bahrainben él, de a magyar nyelvet továbbra sem felejtette el.","id":"20210411_iain_lindsay_brit_nagykovet_vers_kolteszet_napja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb1f63e5-c68a-43e0-8bbb-8492abb160d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0934c4f-e802-4348-b330-57c7ba2c6bb1","keywords":null,"link":"/kultura/20210411_iain_lindsay_brit_nagykovet_vers_kolteszet_napja","timestamp":"2021. április. 11. 12:01","title":"A volt brit nagykövet ismét magyarul szavalt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4ee745-4252-4ca6-8be7-f400c8df6498","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"Lényegében mindenkinek van okostelefonja, aki megteheti, így a technológiai vállalatoknak hamarosan valami más eszközről kell elhitetniük a fogyasztókkal, hogy nélkülözhetetlen a mindennapjaikhoz. Most a szemüveg tűnik befutónak.","shortLead":"Lényegében mindenkinek van okostelefonja, aki megteheti, így a technológiai vállalatoknak hamarosan valami más...","id":"202114__mobil_utan_szemuveg__kiterjesztett_valosag__mekkorat_neznek__mi_jon_azokostelefon_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc4ee745-4252-4ca6-8be7-f400c8df6498&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdfd59ed-7256-44d0-b057-eb08308e3c84","keywords":null,"link":"/360/202114__mobil_utan_szemuveg__kiterjesztett_valosag__mekkorat_neznek__mi_jon_azokostelefon_utan","timestamp":"2021. április. 11. 08:15","title":"Mi jön az okostelefonok után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204cff4b-32e7-4976-80fd-79efc3c34dd1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az innovációs tárca már dolgozik az idei szakmai vizsgákra vonatkozó szabályozás kialakításán.","shortLead":"Az innovációs tárca már dolgozik az idei szakmai vizsgákra vonatkozó szabályozás kialakításán.","id":"20210411_Ovintezkedesekkel_vizsgazhatnak_majd_a_szakkepzesben_tanulo_diakok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=204cff4b-32e7-4976-80fd-79efc3c34dd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0a780e5-c642-44fb-990f-fbbcfa778aae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210411_Ovintezkedesekkel_vizsgazhatnak_majd_a_szakkepzesben_tanulo_diakok","timestamp":"2021. április. 11. 12:02","title":"Óvintézkedésekkel vizsgázhatnak majd a szakképzésben tanuló diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ae085d2-e34b-4f5d-a09f-b996e6b4e6c1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A vers a középiskolai irodalmi szöveggyűjteményben is szerepel. ","shortLead":"A vers a középiskolai irodalmi szöveggyűjteményben is szerepel. ","id":"20210411_kolteszet_napjan_sulyos_verset_kapott_Orban_utcaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ae085d2-e34b-4f5d-a09f-b996e6b4e6c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d337bdb-ca40-414b-bd00-84a240f57d6d","keywords":null,"link":"/kultura/20210411_kolteszet_napjan_sulyos_verset_kapott_Orban_utcaja","timestamp":"2021. április. 11. 18:59","title":"A költészet napján súlyos verset kapott Orbán utcája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e315d41-5bed-4d9c-b714-aa9fda74b731","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"José Sócrates ártatlannak vallja magát, az eljárást pedig politikailag motiváltnak tartja.","shortLead":"José Sócrates ártatlannak vallja magát, az eljárást pedig politikailag motiváltnak tartja.","id":"20210410_Penzmosas_es_okirathamisitas_miatt_indul_per_a_korabbi_portugal_kormanyfo_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e315d41-5bed-4d9c-b714-aa9fda74b731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05c4eca0-e75a-495b-83ff-c21e51546bff","keywords":null,"link":"/vilag/20210410_Penzmosas_es_okirathamisitas_miatt_indul_per_a_korabbi_portugal_kormanyfo_ellen","timestamp":"2021. április. 10. 20:06","title":"Pénzmosás és okirathamisítás miatt indul per a korábbi portugál kormányfő ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]