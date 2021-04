Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71c07bcf-fb19-48c4-ae88-6a3b6b4ed83b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Föld körül keringő több tucat, esetenként több száz műholdból álló flották egyre nagyobb veszélyt jelentek. Ezúttal a OneWeb és a SpaceX eszközei kerültek túlságosan közel egymáshoz.","shortLead":"A Föld körül keringő több tucat, esetenként több száz műholdból álló flották egyre nagyobb veszélyt jelentek. Ezúttal...","id":"20210412_muhold_oneweb_starlink","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71c07bcf-fb19-48c4-ae88-6a3b6b4ed83b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76ff91fe-3bf5-47b8-8025-21acda595442","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_muhold_oneweb_starlink","timestamp":"2021. április. 12. 14:23","title":"Csak egy hajszálon múlt: megint majdnem összeütközött két műhold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6c7be7-ab15-4670-b02e-a991561e1a14","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdáig egész jó lesz az idő, de utána hűvösebb napok jönnek.","shortLead":"Szerdáig egész jó lesz az idő, de utána hűvösebb napok jönnek.","id":"20210411_10_fokos_lehules_jon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc6c7be7-ab15-4670-b02e-a991561e1a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4a59d4b-c213-421e-b64a-11dd5f75cea0","keywords":null,"link":"/itthon/20210411_10_fokos_lehules_jon","timestamp":"2021. április. 11. 15:52","title":"10 fokos lehűlés jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaa80ed1-ed93-4038-a3fe-885874f9c86c","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Lackfi Jánosnak most a következő szavakból kellett ihletet merítenie: restart, osztályharc, véleménycsata, provokáció, kisérettségi.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20210411_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eaa80ed1-ed93-4038-a3fe-885874f9c86c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce096d8-2b9e-4fd7-9d96-cd44ff1bcd8c","keywords":null,"link":"/360/20210411_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","timestamp":"2021. április. 11. 19:00","title":"Az én hetem: Lackfi János kést rántott, pedig nem is gondolták volna róla ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0955e1-8e98-49fa-b06e-116065a6d59a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester arról ír a Facebookon, hogy ragaszkodnak a diákvároshoz és minden erejükkel meg fogják akadályozni “a kormány újabb esztelen beruházást”.","shortLead":"A főpolgármester arról ír a Facebookon, hogy ragaszkodnak a diákvároshoz és minden erejükkel meg fogják akadályozni “a...","id":"20210411_karacsony_gergely_diakvaros_kinai_egyetem_ferencvaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed0955e1-8e98-49fa-b06e-116065a6d59a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e2be24d-a389-4c66-b4ed-9add69570d83","keywords":null,"link":"/itthon/20210411_karacsony_gergely_diakvaros_kinai_egyetem_ferencvaros","timestamp":"2021. április. 11. 10:15","title":"Karácsony Gergely látványos képekkel mutatja, milyen diákvárost szeretne a kínai egyetem helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csecsemők is kórházban vannak már koronavírus miatt, a harmadik hullám a gyerekeket sem kíméli – erről is beszélt a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet orvosigazgatója.","shortLead":"Csecsemők is kórházban vannak már koronavírus miatt, a harmadik hullám a gyerekeket sem kíméli – erről is beszélt...","id":"20210412_koronavirus_gyerekek_covid_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"672ac8d7-da5d-4597-8f61-138ac61e5816","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_koronavirus_gyerekek_covid_korhaz","timestamp":"2021. április. 12. 11:23","title":"Mit tegyen a szülő, ha azt gyanítja, hogy koronavírusos a gyereke?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ae085d2-e34b-4f5d-a09f-b996e6b4e6c1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A vers a középiskolai irodalmi szöveggyűjteményben is szerepel. ","shortLead":"A vers a középiskolai irodalmi szöveggyűjteményben is szerepel. ","id":"20210411_kolteszet_napjan_sulyos_verset_kapott_Orban_utcaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ae085d2-e34b-4f5d-a09f-b996e6b4e6c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d337bdb-ca40-414b-bd00-84a240f57d6d","keywords":null,"link":"/kultura/20210411_kolteszet_napjan_sulyos_verset_kapott_Orban_utcaja","timestamp":"2021. április. 11. 18:59","title":"A költészet napján súlyos verset kapott Orbán utcája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b3c3a60-97dd-4bc0-a2f0-0c450ffdcad7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A pandémiás időszak legtöbb bevételt hozó mozija lett, maga mögé utasítva Christopher Nolan Tenet című filmjét.","shortLead":"A pandémiás időszak legtöbb bevételt hozó mozija lett, maga mögé utasítva Christopher Nolan Tenet című filmjét.","id":"20210410_A_Godzilla_vs_Kong_a_jarvanyidoszak_legsikeresebb_filmje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b3c3a60-97dd-4bc0-a2f0-0c450ffdcad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06616ebd-64c5-45dc-9689-635d73ff4373","keywords":null,"link":"/kultura/20210410_A_Godzilla_vs_Kong_a_jarvanyidoszak_legsikeresebb_filmje","timestamp":"2021. április. 10. 21:53","title":"A Godzilla vs. Kong a járványidőszak legsikeresebb filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3860f7a-29d2-4021-ac8e-85fc2ffd81f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatal egy másik lány pénzét vette el. Azzal fenyegette, hogy leszúrja.","shortLead":"A fiatal egy másik lány pénzét vette el. Azzal fenyegette, hogy leszúrja.","id":"20210411_rablas_lany_budaors","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3860f7a-29d2-4021-ac8e-85fc2ffd81f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a882b37-c629-45cc-8b0a-557305481654","keywords":null,"link":"/itthon/20210411_rablas_lany_budaors","timestamp":"2021. április. 11. 11:12","title":"5500 forintot rabolt egy 15 éves lány Budaörsön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]