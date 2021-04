Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c19ec06e-fcba-4045-9755-bf1881934d36","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hétfőtől ismét kinyithatnak a bevásárlóközpontok Szerbiában, a vendéglátóhelyek viszont továbbra sem szolgálhatnak ki zárt térben, csak kerthelyiségben, ha rendelkeznek ilyennel - erről döntött a koronavírus-járvány kezelésével megbízott szerbiai válságstáb.","shortLead":"Hétfőtől ismét kinyithatnak a bevásárlóközpontok Szerbiában, a vendéglátóhelyek viszont továbbra sem szolgálhatnak ki...","id":"20210410_Kinyitnak_a_szerb_plazak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c19ec06e-fcba-4045-9755-bf1881934d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"468fc94b-bd0b-4ff0-94fd-8dd5f2437d8a","keywords":null,"link":"/vilag/20210410_Kinyitnak_a_szerb_plazak","timestamp":"2021. április. 10. 18:58","title":"Kinyitnak a szerb plázák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"359080af-716b-448e-af59-b04216f88953","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"1531 ember van Romániában intenzív osztályon a koronavírus miatt, és többet már alig tudnak fogadni.","shortLead":"1531 ember van Romániában intenzív osztályon a koronavírus miatt, és többet már alig tudnak fogadni.","id":"20210412_intenzives_agy_Romania_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=359080af-716b-448e-af59-b04216f88953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aa3c71d-4256-4fd4-a034-dbdf7850bf4c","keywords":null,"link":"/vilag/20210412_intenzives_agy_Romania_koronavirus","timestamp":"2021. április. 12. 05:55","title":"Hat szabad intenzíves ágy maradt egész Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40b51c7e-a423-485a-ad30-673d31044824","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A Huawei nemcsak a saját hibáiból tanult, hanem a riválisoktól is ellesett néhány ötletet, hogy végül elkészítse a nagyon komoly hardvert kapott Mate X2 összehajtható telefonját. Ezzel azonban még így is van két komoly probléma.","shortLead":"A Huawei nemcsak a saját hibáiból tanult, hanem a riválisoktól is ellesett néhány ötletet, hogy végül elkészítse...","id":"20210410_huawei_mate_x2_teszt_velemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40b51c7e-a423-485a-ad30-673d31044824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b56dd3-9685-40a6-809c-4e69d122eaa6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210410_huawei_mate_x2_teszt_velemeny","timestamp":"2021. április. 10. 18:00","title":"Ennyire jó telefont tud csinálni ma a Huawei, csak hát Google nélkül – teszten a Mate X2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89a1fa58-1908-4450-9f39-665efab4fa96","c_author":"HVG","category":"360","description":"Már az előtt olvashatók a levelek, hogy a kézbesítő bedobná őket a postaládába. Ez a Német Posta új, a címzett számára ingyenes szolgáltatása március vége óta. ","shortLead":"Már az előtt olvashatók a levelek, hogy a kézbesítő bedobná őket a postaládába. Ez a Német Posta új, a címzett számára...","id":"202114_email_utan_jon_apostas_kukucs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89a1fa58-1908-4450-9f39-665efab4fa96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"545a54a0-8c0a-4756-be65-31183d12fc40","keywords":null,"link":"/360/202114_email_utan_jon_apostas_kukucs","timestamp":"2021. április. 10. 11:15","title":"A német posta már előre, e-mailben kézbesíti bizonyos papír levelek tartalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c094f2-f577-4bde-9387-7b4d0c2f3446","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egykori non-plus-ultra kategóriás olasz sportkocsival eddig kevesebb, mint 18 ezer kilométert tettek meg.","shortLead":"Az egykori non-plus-ultra kategóriás olasz sportkocsival eddig kevesebb, mint 18 ezer kilométert tettek meg.","id":"20210411_alig_hasznalt_ferrari_enzo_varja_uj_gazdajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c094f2-f577-4bde-9387-7b4d0c2f3446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf5fdca6-dcfa-4f86-8d4e-251e2929b007","keywords":null,"link":"/cegauto/20210411_alig_hasznalt_ferrari_enzo_varja_uj_gazdajat","timestamp":"2021. április. 11. 06:41","title":"Alig használt Ferrari Enzo várja új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0955e1-8e98-49fa-b06e-116065a6d59a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester arról ír a Facebookon, hogy ragaszkodnak a diákvároshoz és minden erejükkel meg fogják akadályozni “a kormány újabb esztelen beruházást”.","shortLead":"A főpolgármester arról ír a Facebookon, hogy ragaszkodnak a diákvároshoz és minden erejükkel meg fogják akadályozni “a...","id":"20210411_karacsony_gergely_diakvaros_kinai_egyetem_ferencvaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed0955e1-8e98-49fa-b06e-116065a6d59a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e2be24d-a389-4c66-b4ed-9add69570d83","keywords":null,"link":"/itthon/20210411_karacsony_gergely_diakvaros_kinai_egyetem_ferencvaros","timestamp":"2021. április. 11. 10:15","title":"Karácsony Gergely látványos képekkel mutatja, milyen diákvárost szeretne a kínai egyetem helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7236000a-931b-4067-b52c-dc8683b89772","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem szorította erősen, arrébb is repült a pálca.","shortLead":"Nem szorította erősen, arrébb is repült a pálca.","id":"20210411_vipera_sofor_lengyelorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7236000a-931b-4067-b52c-dc8683b89772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f680c16-ab98-4be7-8f41-8708f68e1657","keywords":null,"link":"/cegauto/20210411_vipera_sofor_lengyelorszag","timestamp":"2021. április. 11. 09:37","title":"Viperával akart emberkedni a lengyel sofőr, de nagyon beégett – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6e91ec0-7b68-45e6-96c3-6e082846db3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Arra számított, hogy egy fiúval találkozhat, akin kiélheti vágyait, de őt teperték le a lesben álló készenlétisek.","shortLead":"Arra számított, hogy egy fiúval találkozhat, akin kiélheti vágyait, de őt teperték le a lesben álló készenlétisek.","id":"20210410_bunugyek_pedofil_gyor_rendorseg_akcio_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6e91ec0-7b68-45e6-96c3-6e082846db3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc0b33b-f85a-4caf-b7e3-565b3ad65483","keywords":null,"link":"/elet/20210410_bunugyek_pedofil_gyor_rendorseg_akcio_video","timestamp":"2021. április. 10. 10:22","title":"Hózáporban teperték földre a pedofilt Győrben - videóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]