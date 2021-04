Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53a56fbb-a2d2-42d1-930c-2a940465f2d7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német parlament legnagyobb ellenzéki pártja többek közt ezzel kampányol majd a választásokon. ","shortLead":"A német parlament legnagyobb ellenzéki pártja többek közt ezzel kampányol majd a választásokon. ","id":"20210411_Kileptetne_Nemetorszagot_az_EUbol_a_Bundestag_legnagyobb_ellenzeki_partja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53a56fbb-a2d2-42d1-930c-2a940465f2d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43be38c7-bd91-42b3-b598-5c63ecf16a23","keywords":null,"link":"/vilag/20210411_Kileptetne_Nemetorszagot_az_EUbol_a_Bundestag_legnagyobb_ellenzeki_partja","timestamp":"2021. április. 11. 19:44","title":"Kiléptetné Németországot az unióból az AfD","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e315d41-5bed-4d9c-b714-aa9fda74b731","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"José Sócrates ártatlannak vallja magát, az eljárást pedig politikailag motiváltnak tartja.","shortLead":"José Sócrates ártatlannak vallja magát, az eljárást pedig politikailag motiváltnak tartja.","id":"20210410_Penzmosas_es_okirathamisitas_miatt_indul_per_a_korabbi_portugal_kormanyfo_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e315d41-5bed-4d9c-b714-aa9fda74b731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05c4eca0-e75a-495b-83ff-c21e51546bff","keywords":null,"link":"/vilag/20210410_Penzmosas_es_okirathamisitas_miatt_indul_per_a_korabbi_portugal_kormanyfo_ellen","timestamp":"2021. április. 10. 20:06","title":"Pénzmosás és okirathamisítás miatt indul per a korábbi portugál kormányfő ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b3c3a60-97dd-4bc0-a2f0-0c450ffdcad7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A pandémiás időszak legtöbb bevételt hozó mozija lett, maga mögé utasítva Christopher Nolan Tenet című filmjét.","shortLead":"A pandémiás időszak legtöbb bevételt hozó mozija lett, maga mögé utasítva Christopher Nolan Tenet című filmjét.","id":"20210410_A_Godzilla_vs_Kong_a_jarvanyidoszak_legsikeresebb_filmje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b3c3a60-97dd-4bc0-a2f0-0c450ffdcad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06616ebd-64c5-45dc-9689-635d73ff4373","keywords":null,"link":"/kultura/20210410_A_Godzilla_vs_Kong_a_jarvanyidoszak_legsikeresebb_filmje","timestamp":"2021. április. 10. 21:53","title":"A Godzilla vs. Kong a járványidőszak legsikeresebb filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szakértők 400 alany bevonásával végezték a kutatást. Közben már vizsgálják, mi a helyzet akkor, ha egy harmadik oltást is kap a beteg.","shortLead":"A szakértők 400 alany bevonásával végezték a kutatást. Közben már vizsgálják, mi a helyzet akkor, ha egy harmadik...","id":"20210412_pfizer_biontech_vakcina_oltas_del_afrika_varians","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f969fd44-89b6-496b-a177-21e21a09468b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_pfizer_biontech_vakcina_oltas_del_afrika_varians","timestamp":"2021. április. 12. 11:33","title":"Izraeli kutatók szerint a Pfizer oltása nem annyira véd a dél-afrikai vírusvariánstól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91364e5d-2ba6-4bfc-a08b-a31b2435803e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Profil munkatársai nagyjából már túl vannak az első megrázkódtatáson, miután az MTVA durva támadást intézett az egyik kollégájuk ellen, így időnként felolvassák egymásnak a nagy vihart kavaró kérdéseket, mert az ilyen botrányokban mindig van valami komikus. De azért a dolog sokkal súlyosabb. Így foglalja össze a helyzetet az osztrák hetilap kommentárja.","shortLead":"A Profil munkatársai nagyjából már túl vannak az első megrázkódtatáson, miután az MTVA durva támadást intézett az egyik...","id":"20210411_Profil_kommentar_MTVA","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91364e5d-2ba6-4bfc-a08b-a31b2435803e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de17a73e-ba43-445d-a933-4e4b34a015cb","keywords":null,"link":"/360/20210411_Profil_kommentar_MTVA","timestamp":"2021. április. 11. 09:15","title":"Profil: Orbán mindig külső ellenséget keres – ezért támadja a külföldi újságírókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c893101c-d798-4dd5-aa5d-75df39496685","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Volt belügyminiszterként Salvini öt napig nem engedélyezte bevándorlók partra szállását, amíg az akkori első Conte-kormány egyeztetett szétosztásukról az uniós tagállamokkal.","shortLead":"Volt belügyminiszterként Salvini öt napig nem engedélyezte bevándorlók partra szállását, amíg az akkori első...","id":"20210410_Az_eljaras_lezarasat_kerte_az_ugyeszseg_Salvini_migransugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c893101c-d798-4dd5-aa5d-75df39496685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cc129f9-8149-40b8-ba8e-3e3b103ff729","keywords":null,"link":"/vilag/20210410_Az_eljaras_lezarasat_kerte_az_ugyeszseg_Salvini_migransugyeben","timestamp":"2021. április. 10. 20:28","title":"Az ügyészség lezárná az eljárást Salvini ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dfef87f-bb36-4971-8dfc-025371a74eec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem szokványos, hogy a Samsung az egyik legnagyobb riválisától rendeljen kijelzőket, ám a jobb televíziók érdekében ezt hamarosan megteheti.","shortLead":"Nem szokványos, hogy a Samsung az egyik legnagyobb riválisától rendeljen kijelzőket, ám a jobb televíziók érdekében ezt...","id":"20210412_samsung_televizio_lg_oled_kijelzo_oled_panel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dfef87f-bb36-4971-8dfc-025371a74eec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc940ea-1be0-41c6-9a32-3d0d93e6e11c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_samsung_televizio_lg_oled_kijelzo_oled_panel","timestamp":"2021. április. 12. 17:03","title":"Jobb tévéket akar a Samsung, az LG-től rendelnének kijelzőt hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2f88738-e4e4-4b3c-b447-d9cc0eec5a55","c_author":"HVG","category":"360","description":"Múltját meghazudtolva, mára - pártállástól függetlenül - egyik legnépszerűbb ünnepünk a költészet napja. Szobormustra a vers ünnepén az elmúlt öt évből. ","shortLead":"Múltját meghazudtolva, mára - pártállástól függetlenül - egyik legnépszerűbb ünnepünk a költészet napja. Szobormustra...","id":"202114_koltok_uj_szobrai_vers_mindenkinek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2f88738-e4e4-4b3c-b447-d9cc0eec5a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1735e8ba-d431-47e3-b8f8-010de06d1fcb","keywords":null,"link":"/360/202114_koltok_uj_szobrai_vers_mindenkinek","timestamp":"2021. április. 11. 11:00","title":"Vers mindenkinek: összegyűjtöttük, mely költők kaptak szobrot mostanában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]