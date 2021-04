Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a4df1ed1-84a2-466b-99d4-bca3bb3805bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság bőven 4 másodperc alatt katapultál álló helyzetből 100-as tempóra.","shortLead":"Az újdonság bőven 4 másodperc alatt katapultál álló helyzetből 100-as tempóra.","id":"20210414_335_kmh_vegsebessegu_kabrio_a_bentleytol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4df1ed1-84a2-466b-99d4-bca3bb3805bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"289f936a-e9a3-4836-9da5-9576d140bb76","keywords":null,"link":"/cegauto/20210414_335_kmh_vegsebessegu_kabrio_a_bentleytol","timestamp":"2021. április. 14. 09:21","title":"335 km/h végsebességű új kabrió a Bentleytől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a197e2a8-44ff-4104-bebc-c908b49ebf8f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legrangosabb olaszországi filmfesztivál életműdíjjal jutalmazza szeptemberben a saját országa színészét és filmrendezőjét, Roberto Benignit.","shortLead":"A legrangosabb olaszországi filmfesztivál életműdíjjal jutalmazza szeptemberben a saját országa színészét és...","id":"20210415_Roberto_Benigni_eletmuve_vegre_kierdemelte_az_Arany_Oroszlant","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a197e2a8-44ff-4104-bebc-c908b49ebf8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dfc61bf-6a1a-4146-b3f8-d39c15f94006","keywords":null,"link":"/elet/20210415_Roberto_Benigni_eletmuve_vegre_kierdemelte_az_Arany_Oroszlant","timestamp":"2021. április. 15. 14:03","title":"Roberto Benigni életműve végre kiérdemelte az Arany Oroszlánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"862fd84a-83cf-40bb-9d69-b1405fd811eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen-konszern cseh márkája 5 év után most először alakította át komolyabban legnagyobb szabadidő-autóját.","shortLead":"A Volkswagen-konszern cseh márkája 5 év után most először alakította át komolyabban legnagyobb szabadidő-autóját.","id":"20210414_itt_a_megujult_skoda_kodiaq_245_loeros_rs_valtozatban_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=862fd84a-83cf-40bb-9d69-b1405fd811eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"729631e2-3e5d-4ea4-97f9-8af0303c0052","keywords":null,"link":"/cegauto/20210414_itt_a_megujult_skoda_kodiaq_245_loeros_rs_valtozatban_is","timestamp":"2021. április. 14. 07:59","title":"Itt a megújult Skoda Kodiaq, 245 lóerős RS változatban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c4d3b90-2084-4394-86cb-5b34abf7e334","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Apától, nagyapától, dédnagyapától búcsúznak.","shortLead":"Apától, nagyapától, dédnagyapától búcsúznak.","id":"20210415_Korabban_nem_publikalt_fotokkal_emlekeztek_Fulop_hercegre_a_kiralyi_csalad_tagjai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c4d3b90-2084-4394-86cb-5b34abf7e334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1bc1e6c-c5ff-45bb-b1ec-151ad464aa8c","keywords":null,"link":"/elet/20210415_Korabban_nem_publikalt_fotokkal_emlekeztek_Fulop_hercegre_a_kiralyi_csalad_tagjai","timestamp":"2021. április. 15. 10:32","title":"Korábban nem publikált fotókkal emlékeztek Fülöp hercegre a királyi család tagjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e4ddb8c-c5c5-44b6-a70b-fb59bda8826a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A brazil kórházak intenzív részlegein már 52 százalékos a 40 év alatti betegek aránya.","shortLead":"A brazil kórházak intenzív részlegein már 52 százalékos a 40 év alatti betegek aránya.","id":"20210414_braziliaban_virusvarians_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e4ddb8c-c5c5-44b6-a70b-fb59bda8826a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be179c30-aacc-4187-a2e4-71c5027b011f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_braziliaban_virusvarians_koronavirus","timestamp":"2021. április. 14. 06:11","title":"Leginkább a 40 év alattiakat támadja Brazíliában a helyi vírusvariáns","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"898f80ca-6631-4c39-b67d-78fe17c93fed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Q4 e-tron két változatban érkezik - normál és Sportback - és a belépőszintet képviseli az ingolstadti márka elektromos kínálatába.","shortLead":"A Q4 e-tron két változatban érkezik - normál és Sportback - és a belépőszintet képviseli az ingolstadti márka...","id":"20210414_Az_Audinak_is_megerkezett_az_elektromos_tomegautoja__itt_Q4_etron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=898f80ca-6631-4c39-b67d-78fe17c93fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8200071-687b-4889-a783-63d86f4b9006","keywords":null,"link":"/cegauto/20210414_Az_Audinak_is_megerkezett_az_elektromos_tomegautoja__itt_Q4_etron","timestamp":"2021. április. 15. 04:25","title":"Az Audinak is megérkezett az elektromos „tömegautója” – itt Q4 e-tron ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8088aa0e-e44a-409e-9db5-2f67f970f927","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Napi 200-300 halálesetnél és húszezres fertőzésszámnál túl veszélyes lett volna 40 százalékos kapacitást ígérni a stadionba, bőven elég a 20 százalék - döntöttek a németek.","shortLead":"Napi 200-300 halálesetnél és húszezres fertőzésszámnál túl veszélyes lett volna 40 százalékos kapacitást ígérni...","id":"20210414_Munchen_Eb_rendezes_stadion","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8088aa0e-e44a-409e-9db5-2f67f970f927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c748a4-ded9-4167-9582-ae5c5f4fa224","keywords":null,"link":"/sport/20210414_Munchen_Eb_rendezes_stadion","timestamp":"2021. április. 14. 19:48","title":"Ötödházzal vállal München Eb-rendezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Közben már arról is tárgyalnak, hogy 1,8 milliárd adagot szállítanak az EU-nak 2022-23-ban.","shortLead":"Közben már arról is tárgyalnak, hogy 1,8 milliárd adagot szállítanak az EU-nak 2022-23-ban.","id":"20210414_50_millioval_tobb_vakcinat_szallit_a_Pfizer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"736fc5e9-5a45-4220-8a52-ce0e832fd58d","keywords":null,"link":"/eurologus/20210414_50_millioval_tobb_vakcinat_szallit_a_Pfizer","timestamp":"2021. április. 14. 14:06","title":"50 millióval több vakcinát szállít a Pfizer ebben a negyedévben az EU-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]