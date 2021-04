Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2384045-8490-4c89-82bb-5e8294aa1478","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi ellen a hatóság félrevezetése miatt indult eljárás.","shortLead":"A férfi ellen a hatóság félrevezetése miatt indult eljárás.","id":"20210415_penzszallito_rablas_plaza_kitalalt_sztori","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2384045-8490-4c89-82bb-5e8294aa1478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6ab4880-28d0-43cc-81b9-de400d17ca6e","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_penzszallito_rablas_plaza_kitalalt_sztori","timestamp":"2021. április. 15. 11:29","title":"Csak kitalálta a pénzszállító, hogy megpróbálták kirabolni, mert unta a munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"471104cd-356e-4dfe-a2cf-c25c634178fa","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Soha nem tartotta magát szépnek, pedig átütő erejű jelenlétéből valódi, ártatlan szépség fakadt. A 85 éves korában elhunyt színésznő azt mesélte Bérczes Lászlónak a 2016-ban megjelent beszélgetőkönyvükben, hogy Hegyi Barnabás (többek között a Körhinta operatőre) figyelmeztette őt a kezdet kezdetén, hogy amikor játszik, csak a feladatával tud törődni, de amikor nyilatkozik, figyeljen a jobbik profiljára és mindig úgy forduljon. „Mondott még valamit: »Minden magyar színésznőt fotóztam, elmondhatom, hogy ilyen kis szemű színésznő az egész világon nincs«. És akkor megdicsért, nagyon megdicsért: »De amikor belenézel a kamerába, Mari, a világ legcsodálatosabb szempárja néz rám«” – idézte fel a színésznő a beszélgetést a könyvben. Később minden interjúnál eszébe jutottak Hegyi szavai. Rádiójáték-felvétel, fáklyás felvonulás, forgatás és próba az imádott Nemzeti Színházban: Törőcsik Mari életének pillanatképeiből válogattunk.","shortLead":"Soha nem tartotta magát szépnek, pedig átütő erejű jelenlétéből valódi, ártatlan szépség fakadt. A 85 éves korában...","id":"20210416_Torocsik_Mari_nagyitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=471104cd-356e-4dfe-a2cf-c25c634178fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c07959-bb8c-4f8a-a63b-aadbf49b755f","keywords":null,"link":"/nagyitas/20210416_Torocsik_Mari_nagyitas","timestamp":"2021. április. 16. 10:25","title":"A jelenlét ereje – pillanatképek Törőcsik Mari életéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5f08ed-22fd-4e58-8410-b270968b5f8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lélegeztetni 1156 koronavírusos beteget kell.","shortLead":"Lélegeztetni 1156 koronavírusos beteget kell.","id":"20210415_koronavirus_jarvany_covid19_halalos_aldozatok_egeszsegugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da5f08ed-22fd-4e58-8410-b270968b5f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21355344-0181-413c-b82e-7b622835e3af","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_koronavirus_jarvany_covid19_halalos_aldozatok_egeszsegugy","timestamp":"2021. április. 15. 08:57","title":"256 újabb áldozata van a járványnak, 5300 fölött az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e2f144-594a-4744-b6d0-a46b1370b95a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Eljött az ideje, hogy a sportesemények mellett a kiemelkedő kulturális rendezvényekkel kapcsolatban is megismerje a világ Budapestet\" - fogalmazott Karácsony Gergely főpolgármester, mikor bejelentette, hogy Budapest is pályázik a Világ Könyvfővárosa címre. ","shortLead":"\"Eljött az ideje, hogy a sportesemények mellett a kiemelkedő kulturális rendezvényekkel kapcsolatban is megismerje...","id":"20210415_A_Vilag_Konyvfovarosa_cimre_palyazik_Budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96e2f144-594a-4744-b6d0-a46b1370b95a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0246a53-90b1-4833-ad73-952d9d5812fd","keywords":null,"link":"/elet/20210415_A_Vilag_Konyvfovarosa_cimre_palyazik_Budapest","timestamp":"2021. április. 15. 13:38","title":"A Világ Könyvfővárosa címre pályázik Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d453cc3b-aa9a-47b0-8e44-02d046222931","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Canon hamarosan bemutathatja az EOS R3 névre keresztelt fényképezőgépét, amit a sportfotósoknak fejlesztettek ki.","shortLead":"A Canon hamarosan bemutathatja az EOS R3 névre keresztelt fényképezőgépét, amit a sportfotósoknak fejlesztettek ki.","id":"20210414_canon_eos_r3_fenykepezogep_milc_tokioi_olimpia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d453cc3b-aa9a-47b0-8e44-02d046222931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ddc88a-5031-4470-a43f-3d48fe0035a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_canon_eos_r3_fenykepezogep_milc_tokioi_olimpia","timestamp":"2021. április. 14. 17:03","title":"Különleges fényképezőgépet készít a tokiói olimpiára a Canon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az áldozatok holtteste a mai napig nem került elő.","shortLead":"Az áldozatok holtteste a mai napig nem került elő.","id":"20210415_Elefogytiglan_fegyhaz_gyilkossag_villanyszerelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d29d2bb-d17a-4388-8610-eece02ba1df5","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_Elefogytiglan_fegyhaz_gyilkossag_villanyszerelo","timestamp":"2021. április. 15. 12:02","title":"Élete végéig fegyházba kerülhet a férfi, aki megölt két villanyszerelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75722a62-f464-4a0a-b626-228447c91b15","c_author":"K. B. ","category":"elet","description":"Mi lenne, ha egy lopott amerikai drónnal bombáznának le egy várost? Indulhat-e úgy világháború, hogy a világ nagyhatalmai közül valójában senki nem szeretné? Ken Follett a következő regényéről beszélt egy sajtótájékoztatón, amelyen a hvg.hu is jelen volt.","shortLead":"Mi lenne, ha egy lopott amerikai drónnal bombáznának le egy várost? Indulhat-e úgy világháború, hogy a világ...","id":"20210415_ken_follett_uj_regenye_never_sajtotajekoztato_soha_harmadik_vilaghaboru","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75722a62-f464-4a0a-b626-228447c91b15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3896bdf1-d1f6-4a43-bb4a-8d9551210c94","keywords":null,"link":"/elet/20210415_ken_follett_uj_regenye_never_sajtotajekoztato_soha_harmadik_vilaghaboru","timestamp":"2021. április. 15. 16:47","title":"Ken Follett: Putyin jobban tenné, ha elolvasná a következő könyvemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123f142e-bc65-4115-9ad1-c348f63178ff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Idén is megrendezik a talán leghíresebb amerikai hegyiversenyt a coloradói Pikes Peak hegycsúcsra. ","shortLead":"Idén is megrendezik a talán leghíresebb amerikai hegyiversenyt a coloradói Pikes Peak hegycsúcsra. ","id":"20210415_Biobenzinnel_de_nagyon_vad_kulsovel_megy_majd_a_Bentley_versenyautoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=123f142e-bc65-4115-9ad1-c348f63178ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3997cad-aeac-4358-9b98-6d3f49bb65c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210415_Biobenzinnel_de_nagyon_vad_kulsovel_megy_majd_a_Bentley_versenyautoja","timestamp":"2021. április. 15. 08:10","title":"Biobenzinnel, de nagyon vad külsővel megy majd a Bentley versenyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]