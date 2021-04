Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f52e80c-a461-4898-986a-63ef7c44cc34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország a csökkenés mértékéről szóló uniós összesített lista 12. helyén áll.","shortLead":"Magyarország a csökkenés mértékéről szóló uniós összesített lista 12. helyén áll.","id":"20210416_varhato_elettartam_magyarorszag_ksh_eurostat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f52e80c-a461-4898-986a-63ef7c44cc34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e8ae343-abda-43be-be8a-1f7ebff9877b","keywords":null,"link":"/itthon/20210416_varhato_elettartam_magyarorszag_ksh_eurostat","timestamp":"2021. április. 16. 10:18","title":"Majdnem egy évvel csökkent itthon a várható élettartam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a49046e7-c026-4607-a037-381f906cfaa5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezet nem érti, hogy miért akkor kellett nyitni, amikor ennyire rosszak a járványügyi adatok. A PDSZ szerint az is gond, hogy a pedagógusok oltása csak a napokban kezdődött el, így nem alakulhat ki a megfelelő védettség április 19-re. \r

\r

","shortLead":"A szakszervezet nem érti, hogy miért akkor kellett nyitni, amikor ennyire rosszak a járványügyi adatok. A PDSZ szerint...","id":"20210414_PDSZ_kormany_oktatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a49046e7-c026-4607-a037-381f906cfaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d30ed422-bae9-42d2-a0b7-46237dc00622","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_PDSZ_kormany_oktatas","timestamp":"2021. április. 14. 21:49","title":"PDSZ: A kormány beismerte, hogy nem hajlandó támogatni a rászorulókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d06661e-d400-4510-afed-6dcd169c82c6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az elsőfokú ítélet ellen fellebbezett a vádlott és a védője, így az ügy a Győri Ítélőtáblán folytatódik.","shortLead":"Az elsőfokú ítélet ellen fellebbezett a vádlott és a védője, így az ügy a Győri Ítélőtáblán folytatódik.","id":"20210416_varpalotai_kettos_gyilkossag_itelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d06661e-d400-4510-afed-6dcd169c82c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c126d2cb-912f-4a66-8a4a-7b32799ce3cb","keywords":null,"link":"/itthon/20210416_varpalotai_kettos_gyilkossag_itelet","timestamp":"2021. április. 16. 17:51","title":"Életfogytig tartó fegyházbüntetést kapott a várpalotai kettős gyilkossággal vádolt férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a9658d3-f366-4e65-9467-d7f2eca86000","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A kötelező vírusteszt okoz véget nem érő sorokat a repülőtéren.","shortLead":"A kötelező vírusteszt okoz véget nem érő sorokat a repülőtéren.","id":"20210415_Hatoras_sorok_Heathrown_volt_hogy_a_rendoroknek_kellett_rendet_tenniuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a9658d3-f366-4e65-9467-d7f2eca86000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b6deb8d-ecb5-4cae-89b2-02305d8effc0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210415_Hatoras_sorok_Heathrown_volt_hogy_a_rendoroknek_kellett_rendet_tenniuk","timestamp":"2021. április. 15. 14:28","title":"Hatórás sorok a Heathrow-n, volt, hogy a rendőröknek kellett rendet tenniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58cf22b7-a640-4efc-96f5-9fef836ab6f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ha komoly terhelés mellett is helytállnak az új „közbringák”, akkor jöhet az éles üzem is.","shortLead":"Ha komoly terhelés mellett is helytállnak az új „közbringák”, akkor jöhet az éles üzem is.","id":"20210415_mol_bubi_bkkk_teszteles_greenpeace","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58cf22b7-a640-4efc-96f5-9fef836ab6f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b60585-595e-435a-8e99-f24e2102c67a","keywords":null,"link":"/zhvg/20210415_mol_bubi_bkkk_teszteles_greenpeace","timestamp":"2021. április. 15. 13:10","title":"Már a főváros utcáin tesztelik az új Bubikat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ddf10bb-69cf-444e-85a0-0df24ad02466","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"El kell halasztani a csapat következő három meccsét.","shortLead":"El kell halasztani a csapat következő három meccsét.","id":"20210416_hertha_bsc_koronavirus_fertozes_dardai_pal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ddf10bb-69cf-444e-85a0-0df24ad02466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3da971d5-8e62-4461-bf63-63f13b468b7d","keywords":null,"link":"/sport/20210416_hertha_bsc_koronavirus_fertozes_dardai_pal","timestamp":"2021. április. 16. 07:22","title":"Újabb Hertha-játékos fertőződött meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8287e0-e4d1-45c3-a65d-4a4e84be94f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bemutatták a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve című tervezetet, amelyben leírták, mi mindenre szánná a kormány azt a pénzt, amit az EU válságkezelő programjából kap az ország. Átnéztük a listát, mi mindenre menne el a közel hatezer milliárd forint 2021 és 2026 között.","shortLead":"Bemutatták a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve című tervezetet, amelyben leírták, mi mindenre...","id":"20210415_eu_valsagkezeles_helyreallitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd8287e0-e4d1-45c3-a65d-4a4e84be94f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c238afd4-f50a-4181-bd91-beed20e4fc2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210415_eu_valsagkezeles_helyreallitas","timestamp":"2021. április. 15. 16:05","title":"Így költené el a kormány a válságkezelésre érkező hatezer milliárd forint EU-pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c04d73d3-aa3c-4b23-833e-7a6c944354a8","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Nem elég, hogy hatodával visszaesett az építőipari termelés szintje, a jövő sem ígérkezik fényesnek, 29 százalékkal kevesebb új szerződést kötöttek februárban, mint egy évvel korábban.","shortLead":"Nem elég, hogy hatodával visszaesett az építőipari termelés szintje, a jövő sem ígérkezik fényesnek, 29 százalékkal...","id":"20210415_epitoipar_ksh_statisztika_epitkezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c04d73d3-aa3c-4b23-833e-7a6c944354a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77fab3ce-cf21-4593-9ccd-cd2161c1cd2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210415_epitoipar_ksh_statisztika_epitkezes","timestamp":"2021. április. 15. 09:07","title":"Óriásit zuhant a magyar építőipar teljesítménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]