Nem akart nagy felhajtást, és minden mozzanatot megtervezett. Fülöp herceg temetése visszafogott volt, mégis megrendítő. Egy gyászoló családot láttunk, amely a saját belső kapcsolataival is próbál tisztába kerülni. Fülöp herceg temetése képekben Tovább csökken a kórházban ápoltak és az aktív fertőzöttek száma. 217 újabb áldozata van a járványnak

Meghosszabbították Csányi Sándor elnök-vezérigazgatói megbízatását is. Nyereséges évet zárt az OTP, de osztalékot nem fizet

A Republikon Intézet a szavazási hajlandóságot is magasnak mérte a budai választókerületben. Kálmán Olga a legesélyesebb ellenzéki jelölt a II. kerületben

A Get Digital leckéket és hasznos tananyagokat kínál azoknak az iskolásoknak és szüleiknek, akik jobban elmerülnének a digitális világban. Magyarországra is elhozta az iskolásoknak kitalált platformját a Facebook

Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter videót posztolt a szalagátvágásról. ","shortLead":"Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter videót posztolt a szalagátvágásról. Kásler Miklós személyesen adta át a Szent Ferenc Kórház poszt-Covid részlegét

Szerinte Magyarországon a televízió elvesztette jelentőségét, ezért felépíttetett egy önálló kis stúdiót. Hamarosan induló műsorát a YouTube-on, Facebookon és podcast formájában is lehet majd követni. Hamarosan induló műsorát a YouTube-on, Facebookon és podcast formájában is lehet majd követni. ","shortLead":"Szerinte Magyarországon a televízió elvesztette jelentőségét, ezért felépíttetett egy önálló kis stúdiót. A Youtube-on indít saját műsort Friderikusz Sándor

Nyílt levélben fordult több mint 70 ismert személyiség az egész világról Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz, orvosi kezelést követelve a büntetőtáborba zárt legismertebb orosz ellenzéki politikus, Alekszej Navalnij számára. Nádas Péter is aláírta azt a Putyinnak szóló levelet, amelyben hírességek követelnek Navalnijnak orvosi kezelést