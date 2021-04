Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fca84df8-43ba-424c-bf70-53fdeca23e1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezet szerint jogellenes lépésekre próbálják kényszeríteni a pedagógusokat.","shortLead":"A szakszervezet szerint jogellenes lépésekre próbálják kényszeríteni a pedagógusokat.","id":"20210416_PDSZ_jelenleti_oktatas_fenyegetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fca84df8-43ba-424c-bf70-53fdeca23e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32bb357d-527d-49c4-916b-dd7b8a360f2f","keywords":null,"link":"/itthon/20210416_PDSZ_jelenleti_oktatas_fenyegetes","timestamp":"2021. április. 16. 21:14","title":"PDSZ: Retorziókkal fenyegetik azokat a tanárokat, akik megtagadják a jelenléti oktatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5e820e-a736-4ce4-a75c-d4c3a7020415","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Ötszöri módosítás után április 16-ig lehetett beadni az ajánlatokat a Blaha Lujza tér felújítására. A régóta akadozó projekt pénz híján végül fapados verzióban valósulhat meg, de még így is hatalmas előrelépés lenne a kialakult áldatlan állapotokhoz képest.","shortLead":"Ötszöri módosítás után április 16-ig lehetett beadni az ajánlatokat a Blaha Lujza tér felújítására. A régóta akadozó...","id":"20210418_Kethonapos_csuszasban_van_a_Blaha_Lujza_ter_felujitasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a5e820e-a736-4ce4-a75c-d4c3a7020415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6679429b-f057-4a3e-b7ef-953537cd2d9a","keywords":null,"link":"/kkv/20210418_Kethonapos_csuszasban_van_a_Blaha_Lujza_ter_felujitasa","timestamp":"2021. április. 18. 14:00","title":"Lecsupaszították a Blaha Lujza tér felújítását, de így is csúszhat a megvalósítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főpolgármester szerint a kormány előbb több ezer magyar fiatal olcsó lakhatásának ügyét dobta sutba, majd megalázta saját kormányának tagjait is, amikor Palkovics Lászlóra bízta a Fudan Egyetem és a Diákváros megvalósításának koordinálását.","shortLead":"A főpolgármester szerint a kormány előbb több ezer magyar fiatal olcsó lakhatásának ügyét dobta sutba, majd megalázta...","id":"20210417_fudan_egyetem_diakvaros_karacsony_gergely_furjes_balazs_palkovics_laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde2f9af-d86b-4b14-93f0-c1f996c86968","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210417_fudan_egyetem_diakvaros_karacsony_gergely_furjes_balazs_palkovics_laszlo","timestamp":"2021. április. 17. 12:31","title":"Karácsony: Saját embereit sem kíméli a kormány, hogy lakájtempóban kiszolgálja a kínai gazdasági-politikai érdekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b2de00-2623-47ad-b534-e81fc72d6cc2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglepő módon reinkarnálódott az egykori mobilos játéklegenda, a Flappy Bird. Egy vállalkozó kedvű mérnök beszorította az Apple interfészei közé.","shortLead":"Meglepő módon reinkarnálódott az egykori mobilos játéklegenda, a Flappy Bird. Egy vállalkozó kedvű mérnök beszorította...","id":"20210416_flappy_birds_macos_ertesitesek_panel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86b2de00-2623-47ad-b534-e81fc72d6cc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46992352-37a3-4df7-bf41-8155d5de14c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210416_flappy_birds_macos_ertesitesek_panel","timestamp":"2021. április. 16. 21:03","title":"Emlékszik a Flappy Birdre? Becsempészték az Apple gépeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ec3574f-08f5-49e2-b009-94065a943a20","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hans-Dieter Flick már tájékoztatta a klub vezetését távozási szándékáról.\r

","shortLead":"Hans-Dieter Flick már tájékoztatta a klub vezetését távozási szándékáról.\r

","id":"20210417_bayern_munchen_hans_dieter_flick_vezetoedzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ec3574f-08f5-49e2-b009-94065a943a20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c61556ba-3054-4847-bcc5-3b727a12e359","keywords":null,"link":"/sport/20210417_bayern_munchen_hans_dieter_flick_vezetoedzo","timestamp":"2021. április. 17. 18:50","title":"Új edző után kell néznie a Bayernnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"218b065b-53fa-41b8-a6b1-488c3d262ce3","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Nincs olyan területe a Nyugat és Oroszország közötti kapcsolatoknak, amely ne lenne válságban, s az utóbbi hónapok eseményei alapján szinte teljes mértékben kizárható a javulás esélye. Ukrajna és Oroszország az újabb háború küszöbére jutott, gyorsan romlik a börtönbe zárt legismertebb orosz ellenzéki, Alekszej Navalnij állapota, az orosz hatóságok pedig újabb intézkedésekkel lehetetlenítik el a független médiumokat. A szembenálló felek között megszűnt a párbeszéd, tárgyalások helyett diplomaták kiutasításáról, újabb szankciókról, fegyverfejlesztésekről és egyre nyíltabb fenyegetésekről érkeznek hírek.","shortLead":"Nincs olyan területe a Nyugat és Oroszország közötti kapcsolatoknak, amely ne lenne válságban, s az utóbbi hónapok...","id":"20210418_A_teljes_osszeveszes_fele_tart_Oroszorszag_es_a_Nyugat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=218b065b-53fa-41b8-a6b1-488c3d262ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91fa25b6-bd09-47c7-b215-9754aa8f4547","keywords":null,"link":"/vilag/20210418_A_teljes_osszeveszes_fele_tart_Oroszorszag_es_a_Nyugat","timestamp":"2021. április. 18. 16:00","title":"A teljes összeveszés felé tart Oroszország és a Nyugat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b888681-6492-4335-911c-1746ee3dd4f7","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az újítók a Szilícium-völgy legértékesebb startupját építették fel, az online fizetés során a tranzakciók hátterében zajló folyamatot tették pofonegyszerűvé. ","shortLead":"Az újítók a Szilícium-völgy legértékesebb startupját építették fel, az online fizetés során a tranzakciók hátterében...","id":"202115__stripe__online_fizetes__ahatterben_zakatol__ir_hoskoltemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b888681-6492-4335-911c-1746ee3dd4f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"787bf72d-65f6-4143-b720-8458853def2f","keywords":null,"link":"/360/202115__stripe__online_fizetes__ahatterben_zakatol__ir_hoskoltemeny","timestamp":"2021. április. 18. 13:30","title":"95 milliárd dollárt hozott egy ír testvérpár hétsornyi kódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77544b41-a0e4-4fd2-a9cf-39cb2d9e023d","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Egyszer már elhalasztották a digitális okmányolvasó bevezetését januárról áprilisra, de a részletszabályok máig nem jelentek meg, így szkennerek sincsenek. Úgy tudjuk, applikáció készül erre a célra.","shortLead":"Egyszer már elhalasztották a digitális okmányolvasó bevezetését januárról áprilisra, de a részletszabályok máig nem...","id":"20210417_vendeglts_szalloda_hotel_mtu_ntak_okmanyolvaso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77544b41-a0e4-4fd2-a9cf-39cb2d9e023d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e7212b8-edae-4ed9-8b20-62d032311c8c","keywords":null,"link":"/kkv/20210417_vendeglts_szalloda_hotel_mtu_ntak_okmanyolvaso","timestamp":"2021. április. 17. 13:00","title":"Olyan új előírás nehezíti a magyar szállodák életét, amelynek jelenleg, ha akarnának sem tudnak megfelelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]