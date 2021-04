Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5963c263-27c8-4f81-88a4-5aa42fcabb89","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU-nak küldött dokumentumban azzal érveltek, hogy az alacsony dolgozói létszám „már nem tekinthető elégségesnek a biztonságos betegellátás biztosításához”.","shortLead":"Az EU-nak küldött dokumentumban azzal érveltek, hogy az alacsony dolgozói létszám „már nem tekinthető elégségesnek...","id":"20210419_egeszsegugy_szolgalati_jogviszony_unios_forras_orvosok_beremeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5963c263-27c8-4f81-88a4-5aa42fcabb89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f83da89a-ee3c-4c08-a28f-0a0a6c040fac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210419_egeszsegugy_szolgalati_jogviszony_unios_forras_orvosok_beremeles","timestamp":"2021. április. 19. 20:26","title":"Uniós pénzt is költene az orvosbérek emelésére a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b0fa08-8574-4055-a6a8-41db37aaa6e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik szerelvény mozdonya és két kocsija lefutott a sínről.","shortLead":"Az egyik szerelvény mozdonya és két kocsija lefutott a sínről.","id":"20210420_traktor_vonat_utkozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00b0fa08-8574-4055-a6a8-41db37aaa6e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b69f3811-6afb-48c8-8bf6-dad0c2e74f09","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_traktor_vonat_utkozes","timestamp":"2021. április. 20. 17:27","title":"Két vonattal is ütközött egy traktor Újfehértónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc6de592-a3f9-4ce4-8d74-0f85c2b0a79e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ártalmatlannak tűnő iOS-es gyerekjáték mögé bújva egy online kaszinó jutott át az Apple elméletben szigorú szűrőjén. Nem ez az első ilyen eset.","shortLead":"Egy ártalmatlannak tűnő iOS-es gyerekjáték mögé bújva egy online kaszinó jutott át az Apple elméletben szigorú...","id":"20210420_jungle_runner_2k21_gyerekjatek_alkalmazas_rejtett_online_szerencsejatek_app_store","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc6de592-a3f9-4ce4-8d74-0f85c2b0a79e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fb3fc4e-267a-4358-9582-d2eac372494e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_jungle_runner_2k21_gyerekjatek_alkalmazas_rejtett_online_szerencsejatek_app_store","timestamp":"2021. április. 20. 13:03","title":"Aranyos játéknak tűnt az app, valójában pénzes kaszinó működött benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Annyi Pfizer-oltóanyag érkezik idén, amivel az EU lakosságának kétharmadát be lehet oltani.","shortLead":"Annyi Pfizer-oltóanyag érkezik idén, amivel az EU lakosságának kétharmadát be lehet oltani.","id":"20210419_europai_bizottsag_pfizer_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9371b9ee-d629-410c-ac47-0021355e4e24","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210419_europai_bizottsag_pfizer_vakcina","timestamp":"2021. április. 19. 14:05","title":"Az Európai Bizottság 600 millióra emelte a megrendelt Pfizer-vakcina mennyiségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed23ccf-55d4-4aa0-a710-89596227aaed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem sérült meg senki, a pilóta még integetett is a kényszerleszállás után.","shortLead":"Nem sérült meg senki, a pilóta még integetett is a kényszerleszállás után.","id":"20210419_kenyszerleszallas_strandon_florida","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bed23ccf-55d4-4aa0-a710-89596227aaed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8015907e-3955-4348-b815-0f753307cc7a","keywords":null,"link":"/elet/20210419_kenyszerleszallas_strandon_florida","timestamp":"2021. április. 19. 13:31","title":"Strandon szállt le egy II. világháborús repülő – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"037d2054-fd13-46c8-82da-9cfee4e4e950","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az új-zélandi repülőtereken mintha az Igazából szerelem című film nyitójelenete elevenedett volna meg.","shortLead":"Az új-zélandi repülőtereken mintha az Igazából szerelem című film nyitójelenete elevenedett volna meg.","id":"20210419_Valahogy_igy_neznek_ki_a_karanten_utani_olelesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=037d2054-fd13-46c8-82da-9cfee4e4e950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d170032-adca-4942-8d7b-60664c4d8a63","keywords":null,"link":"/elet/20210419_Valahogy_igy_neznek_ki_a_karanten_utani_olelesek","timestamp":"2021. április. 19. 10:56","title":"Valahogy így néznek ki a karantén utáni ölelések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2c2abef-8dce-4179-9350-57370ea99ec1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A klasszikussá vált mentőhívás egyik szereplője azóta mentőtiszt lett.","shortLead":"A klasszikussá vált mentőhívás egyik szereplője azóta mentőtiszt lett.","id":"20210419_mentok_bekescsaba_korhaz_mem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2c2abef-8dce-4179-9350-57370ea99ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a38402-38a9-4d30-9d0f-0fedd753e7a4","keywords":null,"link":"/elet/20210419_mentok_bekescsaba_korhaz_mem","timestamp":"2021. április. 19. 11:07","title":"De a kórház? – bemutatta a mentőszolgálat a legendás telefonos mém egyik szereplőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ce951bf-5855-4e3a-accf-9e640595aaf2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rengést Magyarországon is lehetett érezni.","shortLead":"A rengést Magyarországon is lehetett érezni.","id":"20210420_foldrenges_becsujhely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ce951bf-5855-4e3a-accf-9e640595aaf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e1a7ff-3538-4297-b02e-5033484a09e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_foldrenges_becsujhely","timestamp":"2021. április. 20. 05:14","title":"4,3-as erősségű földrengés volt Bécsújhelynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]