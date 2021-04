Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

A szag és egy bejelentés buktatta le a társasházi kertészetet.

Egy budapesti rendelőintézetben úgy jutottak többen oltáshoz, hogy behívóval sem rendelkeztek. Az ok: megmaradt néhány vakcina.

Egy járőr a Nyugati téren ismerte fel a gyanúsítottat.

","shortLead":"Egy járőr a Nyugati téren ismerte fel a gyanúsítottat.\r

Elkapták a férfit, aki feltörte a perselyt egy józsefvárosi templomban

Tizenegy ember meghalt és csaknem százan megsérültek vasárnap egy vonat balesetben Egyiptomban, Kairótól északra. ","shortLead":"Az évjáratot, az aromákat és a termőhelyet tükröző, saját dallamot komponál a boroknak egy francia cég. Az évjáratot, az aromákat és a termőhelyet tükröző, saját dallamot komponál a boroknak egy francia cég.

Nyáron már az amerikai turistákra is számítanak, amihez nem kell az orosz vakcina. Az ESET szerint a kiberbűnözők megpróbálják kihasználni a nemzetek oltási programjait: elképesztő ajánlatokkal bombázzák a lakosságot. Aki nem elég óvatos, az adatai és az egészsége bánthatja.

A takarmányárak növekedése miatt.