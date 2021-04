Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"795e8644-fb1f-406b-be4b-ae31d6e4e101","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az igazságügyi orvosszakértő szerint Brian Sicknick nem külső beavatkozás miatt vesztette életét, de azok hatással voltak az állapotára.","shortLead":"Az igazságügyi orvosszakértő szerint Brian Sicknick nem külső beavatkozás miatt vesztette életét, de azok hatással...","id":"20210420_Szelutes_Capitolium_ostrom_rendor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=795e8644-fb1f-406b-be4b-ae31d6e4e101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a441d5d2-aaef-4de3-a72a-002664487571","keywords":null,"link":"/vilag/20210420_Szelutes_Capitolium_ostrom_rendor","timestamp":"2021. április. 20. 19:22","title":"Szélütések okozták a washingtoni Capitoliumot védő rendőr halálát januárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e127ffff-5cde-41e0-8845-f75bf026ebb6","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az instabil talajra épült templomot 2000 után újították fel.","shortLead":"Az instabil talajra épült templomot 2000 után újították fel.","id":"20210419_tacs_romania_erdely_refomatus_templom_torony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e127ffff-5cde-41e0-8845-f75bf026ebb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b8dbfb0-a1fd-4347-b72c-c5b78f2feafc","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210419_tacs_romania_erdely_refomatus_templom_torony","timestamp":"2021. április. 19. 17:15","title":"Leomlott a tacsi református templom tornya – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddbef12e-16a3-43d4-a9a6-3d122c0a60ed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mi más lehetne az elsők közt, ami 99 százalékban újrahasznosított anyagokból készült, mint egy Tesla?","shortLead":"Mi más lehetne az elsők közt, ami 99 százalékban újrahasznosított anyagokból készült, mint egy Tesla?","id":"20210419_Meg_a_Matchbox_is_teljesen_kornyezetbarat_lesz_2030ra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddbef12e-16a3-43d4-a9a6-3d122c0a60ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"094be842-f3fe-4d09-a4aa-c3cae8ab8b42","keywords":null,"link":"/cegauto/20210419_Meg_a_Matchbox_is_teljesen_kornyezetbarat_lesz_2030ra","timestamp":"2021. április. 19. 09:38","title":"Még a Matchbox is teljesen zöld lesz 2030-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58826ee8-0c73-4914-9549-29ebb637ad33","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A párt szerint az Orbán-kormány zaklató hazugságkampányt folytat, hogy elterelje a figyelmet a halálozási adatokról.\r

","shortLead":"A párt szerint az Orbán-kormány zaklató hazugságkampányt folytat, hogy elterelje a figyelmet a halálozási adatokról.\r

","id":"20210419_Feljelents_Jobbik_Hollik_istvan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58826ee8-0c73-4914-9549-29ebb637ad33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a5197c-4720-489d-b7e7-c0a1ec0fa56e","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_Feljelents_Jobbik_Hollik_istvan","timestamp":"2021. április. 19. 21:48","title":"A Jobbik feljelenti Hollik Istvánt rémhírterjesztésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c4fc502-2926-4398-8ae3-cb65cee495c9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány állítólag a bajba jutott magyar cégeket védené azzal, hogy miniszteri engedélyhez köti a külföldi felvásárlásokat. A veszélyhelyzeti rendelet alapján megvétózták, hogy egy osztrák csoport megvegye a holland Aegon magyar leányát.","shortLead":"A kormány állítólag a bajba jutott magyar cégeket védené azzal, hogy miniszteri engedélyhez köti a külföldi...","id":"20210420_Bloomberg_Hollandia_diplomacia_kormany_Aegon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c4fc502-2926-4398-8ae3-cb65cee495c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9215560-2b50-46e5-b3ec-0c81680641a1","keywords":null,"link":"/kkv/20210420_Bloomberg_Hollandia_diplomacia_kormany_Aegon","timestamp":"2021. április. 20. 15:47","title":"Bloomberg: Hollandia diplomáciai útra vitte a magyar kormány eljárását az Aegon ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9477513d-61da-4e17-a0e2-4c8d6582976d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megérkezett a csokiból készült koronavírus és a maszkos Mikulás méltó utóda. ","shortLead":"Megérkezett a csokiból készült koronavírus és a maszkos Mikulás méltó utóda. ","id":"20210419_sulyan_cukraszda_szuri_mousse_vakcina_edesseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9477513d-61da-4e17-a0e2-4c8d6582976d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2f725d1-b68b-448f-993a-1067e118e665","keywords":null,"link":"/elet/20210419_sulyan_cukraszda_szuri_mousse_vakcina_edesseg","timestamp":"2021. április. 19. 18:23","title":"Oltások ihlette szuri mousse-szal csábít egy magyar cukrászda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ec2f229-ef7d-48f4-9109-be0cf1221b0e","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Ha kellő erővel és kitartóan egy irányból fúj a szél, akkor lehet igazán sárkányt repíteni. Akinek egyszer is sikerült, sohasem felejti el: a sárkány folyamatos emelkedéssel felszáll a magasba, a fejünk fölé, és ott – ha ügyesek vagyunk – egy idő után megáll a levegőben. Kezünkben a kötél végét tartjuk, és azon, akár egy köldökzsinóron keresztül, érezzük a sárkányt, mint egy élőlényt. Bármeddig maradnánk vele így, együtt – mintha mi is lebegnénk.","shortLead":"Ha kellő erővel és kitartóan egy irányból fúj a szél, akkor lehet igazán sárkányt repíteni. Akinek egyszer is sikerült...","id":"20210419_Jo_sarkanyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ec2f229-ef7d-48f4-9109-be0cf1221b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"444662a2-d481-44d7-9b34-08c8adf3aeee","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20210419_Jo_sarkanyok","timestamp":"2021. április. 19. 11:37","title":"Jó sárkányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd18c0ad-c35d-481c-bf0c-71b787c56ca0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Magyarország meggyőződése, hogy a világ legnagyszerűbb játékának szépségét az adja, hogy nem sajátíthatják ki maguknak a leggazdagabbak – üzente a miniszterelnök. ","shortLead":"Magyarország meggyőződése, hogy a világ legnagyszerűbb játékának szépségét az adja, hogy nem sajátíthatják ki maguknak...","id":"20210419_orban_foci_szuperliga_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd18c0ad-c35d-481c-bf0c-71b787c56ca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e935d53-281f-4bd0-995d-a7adb714a0ac","keywords":null,"link":"/sport/20210419_orban_foci_szuperliga_ellen","timestamp":"2021. április. 19. 10:39","title":"Orbán is kiállt az új Szuperliga ellen, szerinte attól szép a foci, hogy nem lehet kisajátítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]