[{"available":true,"c_guid":"56907b89-c9fc-4b81-99ce-0235457b3d81","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Egy-két hét múlva dönthet a Szegedi Tudományegyetem a rasszista hangvételű óra miatt bepanaszolt professzor sorsáról. Tologatják a vizsgálati aktákat, két hónappal a bejelentés után sem sikerült végére járni az ügynek. ","shortLead":"Egy-két hét múlva dönthet a Szegedi Tudományegyetem a rasszista hangvételű óra miatt bepanaszolt professzor sorsáról...","id":"20210420_szegedi_tudomanyegyetem_gulyas_laszlo_vizsgalat_szel_bernadett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56907b89-c9fc-4b81-99ce-0235457b3d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f054cc17-1d70-40d8-a683-f1ca3d4cab6d","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_szegedi_tudomanyegyetem_gulyas_laszlo_vizsgalat_szel_bernadett","timestamp":"2021. április. 20. 15:11","title":"Húzódik a rasszista kijelentései miatt bepanaszolt szegedi professzor ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"218eb21a-3c8b-4170-9b88-de51c4ecdd55","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár értesüléseink szerint 4 milliós beoltottság esetén a kormányzat teljes kulturális nyitást tervez, mozikkal, színházakkal, ennek egyelőre nem sok jelét látják az ágazati szereplők. ","shortLead":"Bár értesüléseink szerint 4 milliós beoltottság esetén a kormányzat teljes kulturális nyitást tervez, mozikkal...","id":"20210420_4_millio_beoltott_kulturalis_nyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=218eb21a-3c8b-4170-9b88-de51c4ecdd55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e6c2a00-9750-4572-9c05-1a14b93f461e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210420_4_millio_beoltott_kulturalis_nyitas","timestamp":"2021. április. 20. 16:30","title":"Négymillió beoltottnál jöhet a teljes kulturális nyitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9255c96a-d8ee-4efd-98a9-70f9054b2399","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy tűnik, az elektromos autók ígéretével most mindent el lehet még adni a befektetőknek. ","shortLead":"Úgy tűnik, az elektromos autók ígéretével most mindent el lehet még adni a befektetőknek. ","id":"20210420_autogyar_kina_evergrande","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9255c96a-d8ee-4efd-98a9-70f9054b2399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"084b25f8-526f-45e8-bb2d-ef95a8cdc79e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210420_autogyar_kina_evergrande","timestamp":"2021. április. 20. 13:45","title":"Egyetlen kocsit sem adott el, mégis 87 milliárd dollárt ér egy kínai autógyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c463860-9aa3-4b37-81c6-506bdd828afa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A békési bíróságokon jogerősen pereket nyertek Mészáros Lőrinc fiának vadásztársasága ellen a helyi gazdák, de a felsőbb szintű fórumokon a milliárdosnak adtak igazat. A békési vadászok ügyvédje szerint önkényesen válogattak a jogszabályok között. ","shortLead":"A békési bíróságokon jogerősen pereket nyertek Mészáros Lőrinc fiának vadásztársasága ellen a helyi gazdák, de...","id":"20210420_Mar_csak_Strasbourgban_biznak_a_Meszaros_Lorinc_fiaval_hadakozo_belmegyeri_vadaszok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c463860-9aa3-4b37-81c6-506bdd828afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e1d69e-f046-4fca-af2a-8b601cb48f87","keywords":null,"link":"/kkv/20210420_Mar_csak_Strasbourgban_biznak_a_Meszaros_Lorinc_fiaval_hadakozo_belmegyeri_vadaszok","timestamp":"2021. április. 21. 11:04","title":"Már csak Strasbourgban bíznak a Mészáros Lőrinc fiával hadakozó bélmegyeri vadászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"678526bf-c281-4aac-be9a-bd69225e6a13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Május 22-e helyett szeptember végéig is tarthat a veszélyhelyzet, de ha a kormány a járványhelyzet ismeretében úgy dönt, akkor hamarabb is véget érhet.","shortLead":"Május 22-e helyett szeptember végéig is tarthat a veszélyhelyzet, de ha a kormány a járványhelyzet ismeretében...","id":"20210421_veszelyhelyzet_meghosszabbitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=678526bf-c281-4aac-be9a-bd69225e6a13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c78cac65-b630-41fb-a891-509b58c98cab","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_veszelyhelyzet_meghosszabbitas","timestamp":"2021. április. 21. 08:12","title":"A kormány lehetőséget ad magának, hogy őszig fenntartsa a veszélyhelyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13644e5f-8bd4-40f1-be99-7b715b136800","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"András yorki herceg fel akarta vidítani édesanyját, amikor Fülöp herceg kórházban volt.","shortLead":"András yorki herceg fel akarta vidítani édesanyját, amikor Fülöp herceg kórházban volt.","id":"20210421_Andras_herceg_kutyakolyok_Erzsebet_kiralyno","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13644e5f-8bd4-40f1-be99-7b715b136800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2dc8a16-083f-4c7b-adff-6a7d6b100885","keywords":null,"link":"/elet/20210421_Andras_herceg_kutyakolyok_Erzsebet_kiralyno","timestamp":"2021. április. 21. 14:29","title":"Korábban megfogadta, hogy nem lesz több corgija, most mégis két kutyakölyköt kapott fiától II. Erzsébet királynő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f81b57-2d31-406e-9f20-eed442b81e11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben gyorsabban tudunk majd keresni a Google-ben, asztali gépek esetében az egerünkre sem feltétlenül lesz szükség ehhez.","shortLead":"A jövőben gyorsabban tudunk majd keresni a Google-ben, asztali gépek esetében az egerünkre sem feltétlenül lesz szükség...","id":"20210420_google_kereso_gyorsbillentyu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52f81b57-2d31-406e-9f20-eed442b81e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284083bf-d7df-482a-9029-942c4b0751d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_google_kereso_gyorsbillentyu","timestamp":"2021. április. 20. 08:03","title":"Új gyorsbillentyűt vezet be a Google a keresésnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60f8999f-cadd-4055-8cb9-9b39bd8d45f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elmúlt hetek időjárását tekintve talán nem is annyira ritka jelenségről van szó, de mindenképp látványos.","shortLead":"Az elmúlt hetek időjárását tekintve talán nem is annyira ritka jelenségről van szó, de mindenképp látványos.","id":"20210420_Hatalmas_szivarvany_jelent_meg_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60f8999f-cadd-4055-8cb9-9b39bd8d45f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a0b7213-de8a-408e-bdca-cb528081cd7b","keywords":null,"link":"/elet/20210420_Hatalmas_szivarvany_jelent_meg_Budapesten","timestamp":"2021. április. 20. 19:02","title":"Hatalmas dupla szivárvány jelent meg Budapest felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]