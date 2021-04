Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7fae2a57-ca24-43d1-a278-94dfb318cecb","c_author":"K. B. ","category":"elet","description":"Az összes, azonos szakra felvételiző e-mail-címét elküldte a Színház- és Filmművészeti Egyetem a jelentkezőknek, majd kétszer is hibás információk körbeküldése miatt kényszerültek magyarázkodásra.","shortLead":"Az összes, azonos szakra felvételiző e-mail-címét elküldte a Színház- és Filmművészeti Egyetem a jelentkezőknek, majd...","id":"20210420_Az_SZFE_alapveto_hibakkal_nyilvanos_cimzettlistara_kuldte_ki_a_felveteli_infokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fae2a57-ca24-43d1-a278-94dfb318cecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a442fb-d115-4738-98c2-b159e25ec4a0","keywords":null,"link":"/elet/20210420_Az_SZFE_alapveto_hibakkal_nyilvanos_cimzettlistara_kuldte_ki_a_felveteli_infokat","timestamp":"2021. április. 20. 14:56","title":"Az SZFE alapvető hibákkal, nyilvános címzettlistára küldte ki a felvételi infókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9b105c-9c83-422b-8e08-5a6f389dd395","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az Andrássy út 57-ben 220 négyzetméternyi ingatlanoz jutott hozzá egy vagyonkezelő cég, amelynek tulajdonosa a Mészáros-közeli Konzum PE magántőkealap. Nem messze innen egy palota is az övék, a szomszédban pedig Mészáros tőzsdei cége működik.\r

","shortLead":"Az Andrássy út 57-ben 220 négyzetméternyi ingatlanoz jutott hozzá egy vagyonkezelő cég, amelynek tulajdonosa...","id":"20210421_Meszaros_erdekeltsegebe_kerultek_a_Szarvasi_kavefozo_Andrassy_uti_ingatlanai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c9b105c-9c83-422b-8e08-5a6f389dd395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b4d8ee-87e1-4974-b0d0-50f0f5af46c7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210421_Meszaros_erdekeltsegebe_kerultek_a_Szarvasi_kavefozo_Andrassy_uti_ingatlanai","timestamp":"2021. április. 21. 13:54","title":"Mészáros érdekeltségébe kerültek a Szarvasi kávéfőző Andrássy úti ingatlanjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da0b835f-efd6-4a5f-bdcf-42d67955cfda","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az esküdtszék ítélete helyes volt, de nagyobb reformokra van szükség, hogy felszámolják az intézményes rasszizmust - ez volt a jelenlegi és a volt elnök, valamint az alelnök fő üzenete.","shortLead":"Az esküdtszék ítélete helyes volt, de nagyobb reformokra van szükség, hogy felszámolják az intézményes rasszizmust...","id":"20210421_george_floyd_targyalas_biden_usa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da0b835f-efd6-4a5f-bdcf-42d67955cfda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3014794a-5f43-4ad4-a47a-684c1b5fc301","keywords":null,"link":"/vilag/20210421_george_floyd_targyalas_biden_usa","timestamp":"2021. április. 21. 06:11","title":"„A rendszerszintű rasszizmus folt a nemzet lelkén” – Biden, Harris és Obama is üzent a Floyd-ügy tárgyalása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53274b47-f6fc-4f28-a643-5a5b8dc220e3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Már csak négy csapat maradt a 12 alapítóból.","shortLead":"Már csak négy csapat maradt a 12 alapítóból.","id":"20210421_Atletico_Madrid_Internazionale_Europai_Szuperliga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53274b47-f6fc-4f28-a643-5a5b8dc220e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1aaf18-800c-4b9e-ad39-de3049d90ee8","keywords":null,"link":"/sport/20210421_Atletico_Madrid_Internazionale_Europai_Szuperliga","timestamp":"2021. április. 21. 13:23","title":"Az Atlético Madrid és az Internazionale is visszalép az Európai Szuperligától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eb83663-93c2-4946-8b4c-767e8e5507b7","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Két nap alatt összeomlott az európai labdarúgás történetének legnagyobb és legellentmondásosabb reformjáról szőtt terv. Az elit Szuperligájában ugyanis a hagyományok megcsúfolását és a csupasz pénzéhséget látó szurkolók fellázadtak, s az alapítók felét adó angol klubok kihátrálásával értelmét vesztette a kísérlet. ","shortLead":"Két nap alatt összeomlott az európai labdarúgás történetének legnagyobb és legellentmondásosabb reformjáról szőtt terv...","id":"20210421_A_futballszurkolok_lazadasa_elsoporte_a_milliardos_Szuperliga_otletet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7eb83663-93c2-4946-8b4c-767e8e5507b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b4709a6-1524-4aaa-a659-168a955a3f5d","keywords":null,"link":"/360/20210421_A_futballszurkolok_lazadasa_elsoporte_a_milliardos_Szuperliga_otletet","timestamp":"2021. április. 21. 11:30","title":"A futballszurkolók lázadása elsöpörte a milliárdos Szuperliga ötletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c19bbdb4-c574-433a-be88-f7ff4f343ced","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök szerint nekik nincs idejük a közösségi médiát figyelni a felbukkanó autós esetek miatt, viszont szeretnék, ha eljutnának hozzájuk. ","shortLead":"A rendőrök szerint nekik nincs idejük a közösségi médiát figyelni a felbukkanó autós esetek miatt, viszont szeretnék...","id":"20210422_Becsatornaznak_a_rendorseghez_az_autosok_altal_feltoltott_videokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c19bbdb4-c574-433a-be88-f7ff4f343ced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a3fe12d-cfc7-4740-8780-71fa984a7827","keywords":null,"link":"/cegauto/20210422_Becsatornaznak_a_rendorseghez_az_autosok_altal_feltoltott_videokat","timestamp":"2021. április. 22. 09:28","title":"Becsatornáznák a rendőrséghez az autós szabálytalanságokról készült videókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323403b1-507b-4772-ad24-9574ae45d80a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A látható számítástechnika után hamarosan elkövetkezhet a láthatatlan számítástechnika korszaka. A neves Apple-elemző szerint pár éven belül megjelenhetnek a kiterjesztett valóságot mutató kontaktlencsék.","shortLead":"A látható számítástechnika után hamarosan elkövetkezhet a láthatatlan számítástechnika korszaka. A neves Apple-elemző...","id":"20210422_apple_ar_kontaktlencse_kiterjesztett_valosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=323403b1-507b-4772-ad24-9574ae45d80a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bf997dc-8862-4d8d-a0c7-e403629a9346","keywords":null,"link":"/tudomany/20210422_apple_ar_kontaktlencse_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2021. április. 22. 11:03","title":"Trükkös kontaktlencse kiadására készülhet az Apple, de még várni kell rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív esetszám, a kórházban ápoltak és a lélegeztetőgépen lévők száma is csökken, de a halálozások száma még mindig nagyon magas.","shortLead":"Az aktív esetszám, a kórházban ápoltak és a lélegeztetőgépen lévők száma is csökken, de a halálozások száma még mindig...","id":"20210421_koronavirus_jarvany_szamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ad2da19-cea4-40bf-a067-54009be46d76","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_koronavirus_jarvany_szamok","timestamp":"2021. április. 21. 08:47","title":"207 újabb áldozata van a koronavírusnak, 3,36 millió embert beoltottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]