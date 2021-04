Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"870b65bb-81dd-4f9f-8e92-265d1b1c115c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ezúttal jól csinálta a bíróság, nem úgy, mint korábban, amikor annyi, de annyi fekete bőrű halt meg Amerikában a rendőrség keze által – írja a Washington Post vezércikke, miután az esküdtszék 12 órányi vita után minden vádpontban bűnösnek mondta ki a rendőrt, aki tavaly májusban megölt egy afroamerikait. 9 percig térdelt a nyakán, az hiába mondta, hogy nem kap levegőt, és könyörgött az életéért.\r

\r

","shortLead":"Ezúttal jól csinálta a bíróság, nem úgy, mint korábban, amikor annyi, de annyi fekete bőrű halt meg Amerikában...","id":"20210421_Washington_Post_Jo_itelet_szuletett_a_Flyodperben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=870b65bb-81dd-4f9f-8e92-265d1b1c115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b55a40b-8fab-4b56-aa1a-08879dc88a79","keywords":null,"link":"/360/20210421_Washington_Post_Jo_itelet_szuletett_a_Flyodperben","timestamp":"2021. április. 21. 07:38","title":"Washington Post: Jó ítélet született a Floyd-perben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e7050e-697d-411c-afa4-e49ddfaccb65","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az uniós tagállamok a héten határoznak arról, hogy megindítják-e az eljárást az elmaradó szállítmányok miatt.","shortLead":"Az uniós tagállamok a héten határoznak arról, hogy megindítják-e az eljárást az elmaradó szállítmányok miatt.","id":"20210422_Per_Europai_Bizottsag_AstraZeneca","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85e7050e-697d-411c-afa4-e49ddfaccb65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22250aec-6f06-442b-b7b4-46acd2dbadfc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210422_Per_Europai_Bizottsag_AstraZeneca","timestamp":"2021. április. 22. 12:40","title":"Pert indíthat az Európai Bizottság az AstraZeneca ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1116b79-6a85-4841-9d4a-09c06194d5e2","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Több, világszintű felmérés alapján azt lehet mondani, hogy a kezdeti lelkesedés után tavaly alaposan visszaesett a koronavírusvakcinákkal kapcsolatos oltakozási szándék. Idén tavaszra azonban, az oltások elérhetőségének növekedésével ismét megjött az emberek kedve az ellenanyag felvételéhez. Az európaiak oltási hajlandósága viszont még mindig elmarad attól a szinttől, amelyet egyébként más oltásokkal szemben tanúsítanak.","shortLead":"Több, világszintű felmérés alapján azt lehet mondani, hogy a kezdeti lelkesedés után tavaly alaposan visszaesett...","id":"20210421_Vilagszerte_hullamvasuton_az_oltasi_hajlandosag__most_eppen_fent_vagyunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1116b79-6a85-4841-9d4a-09c06194d5e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efeed2bf-e809-495f-bc1c-4f442e8902e9","keywords":null,"link":"/eurologus/20210421_Vilagszerte_hullamvasuton_az_oltasi_hajlandosag__most_eppen_fent_vagyunk","timestamp":"2021. április. 21. 15:27","title":"Világszerte hullámvasúton az oltási hajlandóság – most éppen fent vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"678526bf-c281-4aac-be9a-bd69225e6a13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Május 22-e helyett szeptember végéig is tarthat a veszélyhelyzet, de ha a kormány a járványhelyzet ismeretében úgy dönt, akkor hamarabb is véget érhet.","shortLead":"Május 22-e helyett szeptember végéig is tarthat a veszélyhelyzet, de ha a kormány a járványhelyzet ismeretében...","id":"20210421_veszelyhelyzet_meghosszabbitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=678526bf-c281-4aac-be9a-bd69225e6a13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c78cac65-b630-41fb-a891-509b58c98cab","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_veszelyhelyzet_meghosszabbitas","timestamp":"2021. április. 21. 08:12","title":"A kormány lehetőséget ad magának, hogy őszig fenntartsa a veszélyhelyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aedb0d9-f12f-4d71-9c51-f7a05763407e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem a Sinopharmmal való oltásért, hanem a hétvégi, vagy szabad-, illetve munkaszüneti napokon végzett oltások miatt jogosultak különdíjazásra a háziorvosok. ","shortLead":"Nem a Sinopharmmal való oltásért, hanem a hétvégi, vagy szabad-, illetve munkaszüneti napokon végzett oltások miatt...","id":"20210421_operativ_torzs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5aedb0d9-f12f-4d71-9c51-f7a05763407e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea842a78-8bd0-468f-bb57-c2e900a26392","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_operativ_torzs","timestamp":"2021. április. 21. 13:15","title":"Operatív törzs: Ha beválik a próbaüzem, minden oltópontra lehet majd online időpontot foglalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3c9de27-8059-47fc-ae16-e93d43ec8d9a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus-járvány alatt nincs bevétele Molnár Gusztávnak, akár fizikai munkát is elvállal.

","shortLead":"A koronavírus-járvány alatt nincs bevétele Molnár Gusztávnak, akár fizikai munkát is elvállal.

","id":"20210422_Nincs_penze_mar_elelemre_sem_munkat_keres_a_Draga_orokosok_szinesze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3c9de27-8059-47fc-ae16-e93d43ec8d9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13f8f66c-490e-4fb0-9184-865534066b36","keywords":null,"link":"/elet/20210422_Nincs_penze_mar_elelemre_sem_munkat_keres_a_Draga_orokosok_szinesze","timestamp":"2021. április. 22. 11:09","title":"Nincs pénze már élelemre sem, munkát keres a Drága örökösök színésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91de688b-dc0a-4f94-97fa-b47792258f53","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A Szuperliga egyelőre mégsem lesz, de létrejötte törvényszerű, mert a közönség globális. A Felcsútra és a magyar válogatottra nem kíváncsi a világ.","shortLead":"A Szuperliga egyelőre mégsem lesz, de létrejötte törvényszerű, mert a közönség globális. A Felcsútra és a magyar...","id":"20210421_Revesz_Sandor_Szuper","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91de688b-dc0a-4f94-97fa-b47792258f53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc45319f-1ad4-4f05-984d-3821dd1a03bf","keywords":null,"link":"/360/20210421_Revesz_Sandor_Szuper","timestamp":"2021. április. 21. 13:45","title":"Révész Sándor: Szuper!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9968af3-112f-44d4-a941-5cd9a8e04008","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meghaladta a 26 ezret a halálos áldozatok száma.","shortLead":"Meghaladta a 26 ezret a halálos áldozatok száma.","id":"20210422_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_vedooltas_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9968af3-112f-44d4-a941-5cd9a8e04008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d347bcaa-c9e8-4471-9134-b52782d6cb45","keywords":null,"link":"/itthon/20210422_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_vedooltas_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. április. 22. 08:50","title":"Koronavírus: elhunyt 214 beteg, 3 millió 419 ezer a beoltottak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]