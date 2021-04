Cikkünk folyamatosan frissül.

Gulyás Gergely az újraindítás lépéseivel kezdte és megerősítette, hogy valószínűleg már pénteken elérik a 3 és félmillió beoltottat. Ezt a belügyminiszter fogja megállapítani, majd másnap - vagyis szombaton - megnyithatnak a vendéglátóhelyek teraszai, este fél10-ig lehetnek nyitva és 11 órára módosul a kijárási tilalom kezdete.

Jövő héten újabb egymillió vakcina érkezik, valamint 200 ezer orosz második oltás, és a Pfizer vakcinák is mindig időben érkeznek, utóbbiból a jövő héten 300 ezer jön.

A regisztráltak száma már 4 millió 400 ezer, a miniszter szerint nagyon hamar elérhetjük a 4 millió beoltottat is. Ebben segíteni fog az online időpontfoglalási rendszer is, melyet először az egyetemi klinikákon próbálnak ki.

Elhangzott az is, hogy áttekintették az iskolák és az óvodák újranyitását, a kormány adatai szerint hétfőn az óvodások 60, az alsó tagozatosok 75 százaléka vett részt a jelenléti oktatásban, ez a szám pedig folyamatosan nő.

A héten benyújtotta a kormány a költségvetés módosítását is, ez Gulyás szerint "az újraindítás költségvetése" lesz, 6000 milliárdos alappal, ami a gazdaság újraindítását, és a munkahelyek létrehozását biztosítja. A bértámogatás májusra is jár a vendéglátóhelyeknek.

A veszélyhelyzet meghosszabbítására benyújtott javaslatra Gulyás szerint azért van szükség, mert a járvány még nem ért véget, hiába javulnak a fertőzészámok. A meghosszabbítás szerinte azt szolgálja, hogy biztosítva maradjon az ország cselekvőképessége, és véghatáridőt is tartalmaz, ami a parlament őszi ülésszakát követő 15. nap. Ha azonban a kormány úgy dönt, előbb is megszüntetheti.

"Mindannyiunk érdeke, hogy a veszélyhelyzet minél előbb véget érjen" - mondta Gulyás, aki ezután az ellenzék felelősségét firtatta, akik szerinte álhírekel és kamuvideókkal próbálják lejáratni az egészségügyet, valamint támadják a vakcinákat.

Jövő hét első felében elérhetjük a négymillió beoltottat, az ehhez kapcsolódó döntésekről Orbán Viktor miniszterelnök néhány napon belül fog tájékoztatást adni.

Következnek a kérdések

Az első kérdések a Fudan egyetemről szólnak, Gulyás szerint az intézmény a világ egyik legjobb egyeteme. Bármelyik egyetemet örömmel várjuk Magyarországon, mely a világ ötven legjobb egyeteme közé tartozik" - mondta.

"Más kérdés, hogy vannak olyanok, ide tartozik a főváros is, akik Soros György egyetemén kívül semmilyen más egyetemet nem akarnak Magyarországon látni", utalt Gulyás a CEU-ra, amivel szerinte az volt a baj, hogy egy diplomagyár volt.

Gulyás megmagyarázta, azt is miért Palkovics László miniszterhez került át a Fudan egyetem és a Diákváros. Mint mondta, Fürjes Balázs sok nagy projektben végzett kiemelkedő munkát, itt is elvégezte a tervezés feladatát, sőt továbbra is hozzá tartozik a Diákváros környezete. Ugyanakkor mindenki azt látta praktikusabbnak, ha a Fudan egyetemmel az ITM tárgyalt, akkor hozzájuk tartozzon az egész Diákváros projekt. Bízik benne, hogy a főváros és Ferencváros is betartja a korábbi megállapodásokat.

A Magyar Hírlap azt kérdezte, vajon idén nyáron is a "több Balaton, kevesebb Adria" a jelszó. Gulyás szerint a kormány eddig is csak tanácsokat adott, de álláspontjuk szerint aki be van oltva, az védett, így akár utazhat is, az óvatosság viszont továbbra is indokolt.

Szóba került az is, mi lesz a "vakcinafelesleggel", de a miniszter szerint ilyet csak kívánni lehet. Egyelőre hat hónapnyi védettséget garantáltak a gyártók, az egészségügyi dolgozók esetében ez június végén, július elején le fog járni. Ez nem azt jelenti, hogy őket biztosan újra kell oltani már a nyáron, de nem kizárható. Azokat a vakcinákat, melyek nyáron érkeznek, tehát fel tudják használni, de legalábbis olyan helyzetbe nem kerülhet az ország, hogy ha szükséges újabb oltás beadása, akkor ne álljon belőle elég rendelkezésre - ígérte Gulyás.

Fekete-Győr András Partizánnak adott interjúját nem látta, de "jókat szórakozott" az adásról született cikkeken.

Az újranyitásról rengeteg kérdés érkezett, ezeket egyben válaszolta meg a miniszter, de sok új részletről nem tudott beszámolni, csak megismételte, hogy Orbán Viktor jelenti majd be a további esetleges lazításokat.

A járványhelyzet mellett a foci is szóba került, Gulyás örül neki, hogy meghiúsult a Szuperliga ötlete, sőt annak is, hogy ebben a kérdésben egyetértett az európai politika. Ez egy gazdasági kíséret volt arra, hogy a leggazdagabb klubok elszakadjanak saját nemzeti bajnokságuktól - vélekedett.

Ausztriában azért tesztelnek, mert nincs elég oltóanyag - indokolta meg sajátosan a miniszter, Magyarországon miért nem lesz lakossági tömeges tesztelés.

A megoldás az oltás, mert a legenyhébb tüneteket is beleszámolva alig több mint egy százaléka betegszik meg azoknak, akik a vakcinát megkapták.

Az RTL Klub kérdésére Gulyás téves hírnek nevezte, hogy Pécsen leállt volna az onkológiai betegek ellátása. Megerősítette viszont, hogy a tavaly megvásárolt 10 ezer lélegeztetőgépre nem volt szükség, ezekből jelenleg 3000 áll rendelkezésre. Hogy a maradék hétezerrel mi lesz, arról nem esett szó.