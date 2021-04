Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a6667139-3145-483f-a97b-2fcc55b451eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országgyűlési képviselő szerint egy kórházba is küldhették volna segíteni.","shortLead":"Az országgyűlési képviselő szerint egy kórházba is küldhették volna segíteni.","id":"20210420_napszam_hadhazy_dudalos_tuntetes_birsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6667139-3145-483f-a97b-2fcc55b451eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bcc7961-9d10-4949-b27b-c8ca471ea31b","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_napszam_hadhazy_dudalos_tuntetes_birsag","timestamp":"2021. április. 20. 09:37","title":"Napszámban kell ledolgoznia Hadházynak a dudálós tüntetés miatt kiszabott bírságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de99c9d9-28a3-47dd-ad3a-c6c0a6ce2f5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple több új eszközt is bejelentett kedden este, melyek magyar listaárai azonnal felkerültek a vállalat weboldalára.","shortLead":"Az Apple több új eszközt is bejelentett kedden este, melyek magyar listaárai azonnal felkerültek a vállalat weboldalára.","id":"20210420_ipad_pro_m1_magyar_arak_imac_24_apple_tv_4k_mennyibe_kerul_forint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de99c9d9-28a3-47dd-ad3a-c6c0a6ce2f5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bf6897a-6d98-4917-991d-9c1d96c04cd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_ipad_pro_m1_magyar_arak_imac_24_apple_tv_4k_mennyibe_kerul_forint","timestamp":"2021. április. 20. 20:34","title":"950 ezer forint egy iPad – íme az Apple új gépeinek hivatalos magyar árai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c660303-5a3c-45e6-bf2c-c75e8f43cf65","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egész Európában csak nagyon kevés olyan klub van, ami harmincnál is több alkalommal lett első.","shortLead":"Egész Európában csak nagyon kevés olyan klub van, ami harmincnál is több alkalommal lett első.","id":"20210420_Az_Ujpest_ellen_lett_ujra_bajnok_a_Fradi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c660303-5a3c-45e6-bf2c-c75e8f43cf65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"868d09bb-9d38-451b-a0f5-53211ff570a2","keywords":null,"link":"/sport/20210420_Az_Ujpest_ellen_lett_ujra_bajnok_a_Fradi","timestamp":"2021. április. 20. 21:51","title":"Az Újpest ellen lett újra bajnok a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1c31db-d66d-4391-89e4-c9262e43f1d8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bemutatkozott a japán cég első olyan elektromos autójának koncepciója, amit Európában is árusítanak majd.","shortLead":"Bemutatkozott a japán cég első olyan elektromos autójának koncepciója, amit Európában is árusítanak majd.","id":"20210420_Nagyon_nem_szokvanyos_lesz_az_elso_elektromos_Toyota","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e1c31db-d66d-4391-89e4-c9262e43f1d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b29e17fd-ea64-4819-bcfd-9d21097f200e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210420_Nagyon_nem_szokvanyos_lesz_az_elso_elektromos_Toyota","timestamp":"2021. április. 20. 11:59","title":"Itt a Toyota bZ4X – kódfejtőknek való a márka első elektromos modellje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eb83663-93c2-4946-8b4c-767e8e5507b7","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Két nap alatt összeomlott az európai labdarúgás történetének legnagyobb és legellentmondásosabb reformjáról szőtt terv. Az elit Szuperligájában ugyanis a hagyományok megcsúfolását és a csupasz pénzéhséget látó szurkolók fellázadtak, s az alapítók felét adó angol klubok kihátrálásával értelmét vesztette a kísérlet. ","shortLead":"Két nap alatt összeomlott az európai labdarúgás történetének legnagyobb és legellentmondásosabb reformjáról szőtt terv...","id":"20210421_A_futballszurkolok_lazadasa_elsoporte_a_milliardos_Szuperliga_otletet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7eb83663-93c2-4946-8b4c-767e8e5507b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b4709a6-1524-4aaa-a659-168a955a3f5d","keywords":null,"link":"/360/20210421_A_futballszurkolok_lazadasa_elsoporte_a_milliardos_Szuperliga_otletet","timestamp":"2021. április. 21. 11:30","title":"A futballszurkolók lázadása elsöpörte a milliárdos Szuperliga ötletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb9a7ec3-dcfa-488f-b027-2856be2d7799","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A kötvényekért 5 milliárd forint névértéken nyújtottak be ajánlatot a befektetők. Kosztolánczy György vezérigazgató szerint a pénzből külföldi akvizíciókra is lehetőségük nyílik.","shortLead":"A kötvényekért 5 milliárd forint névértéken nyújtottak be ajánlatot a befektetők. Kosztolánczy György vezérigazgató...","id":"20210420_otthon_centrum_kotvenyek_kibocsatasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb9a7ec3-dcfa-488f-b027-2856be2d7799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d2ee159-c6dd-41d3-8a35-ab9068226753","keywords":null,"link":"/kkv/20210420_otthon_centrum_kotvenyek_kibocsatasa","timestamp":"2021. április. 20. 14:57","title":"2,9 milliárdért bocsátott ki kötvényeket az Otthon Centrum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12502735-760d-4168-841d-0d5580cf5c41","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elmarad az SZFE-n szervezett, szerdai nyilvános beszélgetés, amelyre korábban igent mondott a modellváltások koordinálásával megbízott kormánybiztos is, mivel Stumpf István az utolsó pillanatban mégis visszavonta a részvételét.","shortLead":"Elmarad az SZFE-n szervezett, szerdai nyilvános beszélgetés, amelyre korábban igent mondott a modellváltások...","id":"20210421_SZFE_Vidnyanszkyra_hivatkozva_megis_lemondott_egy_nyilvanos_beszelgetest_Stumpf_Istvan_kormanybiztos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12502735-760d-4168-841d-0d5580cf5c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df8d5365-4394-4bc4-a481-b47707c42c57","keywords":null,"link":"/elet/20210421_SZFE_Vidnyanszkyra_hivatkozva_megis_lemondott_egy_nyilvanos_beszelgetest_Stumpf_Istvan_kormanybiztos","timestamp":"2021. április. 21. 10:16","title":"SZFE: Vidnyánszkyra hivatkozva mégis lemondott egy nyilvános beszélgetést Stumpf István kormánybiztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban volt belőle problémája, hogy a sógornője férje nyert megbízást.","shortLead":"Korábban volt belőle problémája, hogy a sógornője férje nyert megbízást.","id":"20210420_marki_zay_peter_kozbeszerzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21219b5a-a57b-4202-b7e5-d60dbbc8723f","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_marki_zay_peter_kozbeszerzes","timestamp":"2021. április. 20. 18:19","title":"Kizárja a rokonait a közbeszerzésekből Márki-Zay Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]