[{"available":true,"c_guid":"79ca4840-79e7-47d5-860f-a0963b074e9d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A barack ára már tavaly is a duplája volt az egy évvel azelőttinek, most még drágább lehet.","shortLead":"A barack ára már tavaly is a duplája volt az egy évvel azelőttinek, most még drágább lehet.","id":"20210421_gyumolcs_dragulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79ca4840-79e7-47d5-860f-a0963b074e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de537187-b445-43a2-9d80-39c9bc6e7e00","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210421_gyumolcs_dragulas","timestamp":"2021. április. 21. 19:50","title":"Tovább drágulhat a gyümölcs, a fagy elvitte a barackot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b5f134-b7ec-4ed8-9b03-9f7e9c9c5a3c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már a héten döntés születik arról, milyen többletjogokat ad a védettségi igazolvány, de a 18 év alattiakra a szabályok valószínűleg nem vonatkoznak majd. Néhány napon belül Orbán Viktor fogja bejelenteni a részleteket. A magyar hatóságok vizsgálják a különböző vakcinák hatékonyságát, ez alapján a Szputnyik V a legjobb, és a Sinopharm megelőzi a Pfizert. A Fudan egyetemet szeretettel várjuk, a CEU viszont „diplomagyár” volt. Gulyás Gergely és Szentkirályi Alexandra ismét kormányinfót tartott. ","shortLead":"Már a héten döntés születik arról, milyen többletjogokat ad a védettségi igazolvány, de a 18 év alattiakra a szabályok...","id":"20210422_kormanyinfo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29b5f134-b7ec-4ed8-9b03-9f7e9c9c5a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c584ce86-e68c-4c73-91b1-507749ab33c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210422_kormanyinfo","timestamp":"2021. április. 22. 10:53","title":"Gulyás: Szombattól este 11 órakor kezdődik a kijárási tilalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezt javasolják.","shortLead":"Ezt javasolják.","id":"20210421_osztalek_4ig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb8646aa-bad7-4ef6-8927-47b6b5d12aad","keywords":null,"link":"/kkv/20210421_osztalek_4ig","timestamp":"2021. április. 21. 21:45","title":"Több mint kétmilliárd forintos osztalékot fizethet a 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"236892f7-08c1-442a-807a-fa8b4bdc81bc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Kitartanak az Európai Szuperliga vezetői amellett, hogy elindítják az új sorozatot, még akkor is, ha mostanra csak néhány spanyol és olasz klub maradt, és közülük is többen tervezik a hírek szerint, hogy kiszállnak.","shortLead":"Kitartanak az Európai Szuperliga vezetői amellett, hogy elindítják az új sorozatot, még akkor is, ha mostanra csak...","id":"20210421_szuperliga_kilepesek_atalakitas_foci","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=236892f7-08c1-442a-807a-fa8b4bdc81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb6206a4-b69b-405a-95bb-e2fd0e867c17","keywords":null,"link":"/sport/20210421_szuperliga_kilepesek_atalakitas_foci","timestamp":"2021. április. 21. 08:32","title":"Reagált a Szuperliga a kilépésekre: átalakítják a terveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8893b86-bfe8-4b8f-a055-55095fd7dd7e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ha a láva nem is éri el a helybeliek otthonát, a hamueső komoly károkat okoz a földeken.","shortLead":"Ha a láva nem is éri el a helybeliek otthonát, a hamueső komoly károkat okoz a földeken.","id":"20210422_varosokat_fenyeget_a_pacaya_vulkanbol_kiaramlo_lava","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8893b86-bfe8-4b8f-a055-55095fd7dd7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9891aa7a-f520-4c17-a958-d90d05208ca3","keywords":null,"link":"/vilag/20210422_varosokat_fenyeget_a_pacaya_vulkanbol_kiaramlo_lava","timestamp":"2021. április. 22. 05:54","title":"Városokat fenyeget a Pacaya vulkánból kiáramló láva – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89bf392d-88ad-4616-9dd3-91c7511b0de6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple digitális asszisztense, vagyis a Siri számos remek funkcióval rendelkezik. Emellett pusztán kétjegyű számokat emlegetve képes segítséget hívni.","shortLead":"Az Apple digitális asszisztense, vagyis a Siri számos remek funkcióval rendelkezik. Emellett pusztán kétjegyű számokat...","id":"20210421_siri_segelyhivo_apple_iphone_14_17_hangparancs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89bf392d-88ad-4616-9dd3-91c7511b0de6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc8f72fb-d75e-4d7c-8362-e4f1bb45afd5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_siri_segelyhivo_apple_iphone_14_17_hangparancs","timestamp":"2021. április. 21. 08:03","title":"Ne próbálja ki otthon, mi történik, ha bemondja az iPhone-nak, hogy 14","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1614c09-1faa-490b-a749-a896ef774368","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20210421_Marabu_Feknyuz_Dunaferr_itules_baseballutovel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1614c09-1faa-490b-a749-a896ef774368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84c41d12-1b80-4b12-82fe-bc991d6bfc31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210421_Marabu_Feknyuz_Dunaferr_itules_baseballutovel","timestamp":"2021. április. 21. 10:50","title":"Marabu Féknyúz: Dunaferr it-ülés baseballütővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Tavaly júniusban kapott hatáskört Palkovics László a stratégiai cégek külföldi tulajdonszerzésének megakadályozására, de a médiacégeknél és az egyetemeknél eddig nem merült fel, hogy ebbe a körbe tartozhatnak. Most már igen.","shortLead":"Tavaly júniusban kapott hatáskört Palkovics László a stratégiai cégek külföldi tulajdonszerzésének megakadályozására...","id":"20210422_Strategiai_jelentoseguek_lehetnek_a_televiziok_es_az_egyetemek_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd4474a8-5ae2-4134-91c7-3ca1417ef9be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210422_Strategiai_jelentoseguek_lehetnek_a_televiziok_es_az_egyetemek_is","timestamp":"2021. április. 22. 09:42","title":"A kormány megtilthatja a külföldi tulajdonszerzést a televíziókban és egyetemeken azzal, hogy stratégiai jelentőségűvé nyilvánította őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]