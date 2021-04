Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f4ab5d42-9a02-4135-aaf2-7739ba785c45","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sebességkorlátozás, előjelző autók, fényjelzés, terelőkúpok – mindet figyelmen kívül hagyta a vétkes sofőr.

","shortLead":"Sebességkorlátozás, előjelző autók, fényjelzés, terelőkúpok – mindet figyelmen kívül hagyta a vétkes sofőr.

","id":"20210422_kozutkezelo_energiaelnyelo_modul_m1_baleset_kamion","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4ab5d42-9a02-4135-aaf2-7739ba785c45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f5b8f42-594f-4835-9063-7192c3f3dbb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210422_kozutkezelo_energiaelnyelo_modul_m1_baleset_kamion","timestamp":"2021. április. 22. 12:53","title":"Letarolta a közútkezelő járművét egy kamion az M1-esen – videó a helyszínről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb10c4d8-4f60-4425-a2f1-3a228cfc012c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Csillagászati Intézete (ELKH CSFK) már a kezdetektől fogva közreműködik az Európai Űrügynökség (ESA) Comet Interceptor nevű űrszonda programjában.","shortLead":"Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Csillagászati Intézete (ELKH CSFK) már a kezdetektől fogva közreműködik az Európai...","id":"20210421_comet_interceptor_ustokosvadasz_urszonda_magyar_hardver_es_szoftver","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb10c4d8-4f60-4425-a2f1-3a228cfc012c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5567b18a-46f0-457f-902c-c69af1bab621","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_comet_interceptor_ustokosvadasz_urszonda_magyar_hardver_es_szoftver","timestamp":"2021. április. 22. 07:03","title":"Magyar hardverrel és szoftverrel készíti majd a fotókat az üstökösvadász űrszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aedb0d9-f12f-4d71-9c51-f7a05763407e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem a Sinopharmmal való oltásért, hanem a hétvégi, vagy szabad-, illetve munkaszüneti napokon végzett oltások miatt jogosultak különdíjazásra a háziorvosok. ","shortLead":"Nem a Sinopharmmal való oltásért, hanem a hétvégi, vagy szabad-, illetve munkaszüneti napokon végzett oltások miatt...","id":"20210421_operativ_torzs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5aedb0d9-f12f-4d71-9c51-f7a05763407e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea842a78-8bd0-468f-bb57-c2e900a26392","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_operativ_torzs","timestamp":"2021. április. 21. 13:15","title":"Operatív törzs: Ha beválik a próbaüzem, minden oltópontra lehet majd online időpontot foglalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59065a6a-5a39-423a-b074-999fa42c8ed5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit meteorológiai szolgálat a Microsofttal közösen építheti meg az új szuperszámítógépet, amit 100 százalékban megújuló energiaforrásból üzemeltetnek majd. Az időjárás-előrejelzés terén lesz hasznos.","shortLead":"A brit meteorológiai szolgálat a Microsofttal közösen építheti meg az új szuperszámítógépet, amit 100 százalékban...","id":"20210422_szuperszamitogep_met_office_idojaras_klimavaltozas_microsoft","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59065a6a-5a39-423a-b074-999fa42c8ed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c89167e-d06e-44aa-88c5-4dceb74d8233","keywords":null,"link":"/tudomany/20210422_szuperszamitogep_met_office_idojaras_klimavaltozas_microsoft","timestamp":"2021. április. 22. 15:03","title":"Másodpercenként 32 000 billió számítást végez majd a britek új szuperszámítógépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ff86332-c6b7-4bc1-bc9f-164e0cddd0bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple tavaszi bemutatóján igen érdekes kijelentést tett az amerikai cég első embere: Tim Cook szerint az M1-es processzorral rendelkező MacBookok sokkal keresettebbek.","shortLead":"Az Apple tavaszi bemutatóján igen érdekes kijelentést tett az amerikai cég első embere: Tim Cook szerint az M1-es...","id":"20210422_apple_m1_processzor_tim_cook_macbook_eladasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ff86332-c6b7-4bc1-bc9f-164e0cddd0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaf688b9-1dbf-4fa8-8784-19c9fab44a19","keywords":null,"link":"/tudomany/20210422_apple_m1_processzor_tim_cook_macbook_eladasok","timestamp":"2021. április. 22. 08:33","title":"Tim Cook állítja, az Apple ma már több M1-es Macet ad el, mint intelest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c840b053-6a0d-4cd6-8b45-221c28cbd271","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem verték nagy dobra, de mostanra kiderült: az Apple a jövő héten teszi elérhetővé az iOS 14.5-ös változatát, amely több érdekes új funkciót is tartalmaz.","shortLead":"Nem verték nagy dobra, de mostanra kiderült: az Apple a jövő héten teszi elérhetővé az iOS 14.5-ös változatát, amely...","id":"20210421_ios_14_5_megjelenes_letoltes_apple_iphone","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c840b053-6a0d-4cd6-8b45-221c28cbd271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f8a69bd-2dd3-48cb-bd24-3c0a8eeb3b18","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_ios_14_5_megjelenes_letoltes_apple_iphone","timestamp":"2021. április. 21. 16:03","title":"Figyelje az iPhone-ját, napokon belül új funkciókat kapcsolhat be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8f690f-f066-45f4-9a53-f5b947774128","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A terasznyitás már a Mikszáth téri helyet is érinti.\r

\r

","shortLead":"A terasznyitás már a Mikszáth téri helyet is érinti.\r

\r

","id":"20210422_Megvan_milyen_neven_es_mikor_nyit_a_volt_Tilos_az_A","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c8f690f-f066-45f4-9a53-f5b947774128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"775d4720-2e71-4b48-bfaf-ca65664f1008","keywords":null,"link":"/elet/20210422_Megvan_milyen_neven_es_mikor_nyit_a_volt_Tilos_az_A","timestamp":"2021. április. 22. 10:37","title":"Megvan, milyen néven és mikor nyit a volt Tilos az Á","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"236892f7-08c1-442a-807a-fa8b4bdc81bc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Kitartanak az Európai Szuperliga vezetői amellett, hogy elindítják az új sorozatot, még akkor is, ha mostanra csak néhány spanyol és olasz klub maradt, és közülük is többen tervezik a hírek szerint, hogy kiszállnak.","shortLead":"Kitartanak az Európai Szuperliga vezetői amellett, hogy elindítják az új sorozatot, még akkor is, ha mostanra csak...","id":"20210421_szuperliga_kilepesek_atalakitas_foci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=236892f7-08c1-442a-807a-fa8b4bdc81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb6206a4-b69b-405a-95bb-e2fd0e867c17","keywords":null,"link":"/sport/20210421_szuperliga_kilepesek_atalakitas_foci","timestamp":"2021. április. 21. 08:32","title":"Reagált a Szuperliga a kilépésekre: átalakítják a terveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]