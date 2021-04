Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Idén a legnépszerűbbek a csok-hoz kapcsolódó államilag támogatott hitelkonstrukciók lehetnek, illetve élénk érdeklődés várható a babaváró kölcsön iránt is.","shortLead":"Idén a legnépszerűbbek a csok-hoz kapcsolódó államilag támogatott hitelkonstrukciók lehetnek, illetve élénk érdeklődés...","id":"20210423_lakashitel_duna_house","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edc621e7-37b2-4898-9bfd-0e6960226299","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210423_lakashitel_duna_house","timestamp":"2021. április. 23. 07:29","title":"További növekedést vár a lakáshitelpiacon a Duna House","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f11e0c7-ff71-4ea3-a99e-343b29a2d0e3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Március vége óta állomásozott rengeteg orosz katona az elcsatolt félszigeten.","shortLead":"Március vége óta állomásozott rengeteg orosz katona az elcsatolt félszigeten.","id":"20210423_oroszorszag_hadgyakorlat_ukrajna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f11e0c7-ff71-4ea3-a99e-343b29a2d0e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8985718b-3abc-487b-aa8c-46367d4d764a","keywords":null,"link":"/vilag/20210423_oroszorszag_hadgyakorlat_ukrajna","timestamp":"2021. április. 23. 11:06","title":"Megkezdte a hadgyakorlatozó erői kivonását a Krímből Oroszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b45799a-b2ec-4d22-b16e-894c7bcaa352","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma 264 039.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma 264 039.","id":"20210423_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b45799a-b2ec-4d22-b16e-894c7bcaa352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"756743bc-2eb9-4a53-bb8d-97d4640d7598","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. április. 23. 10:06","title":"Koronavírus: 207 beteg hunyt el, 3427 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf09e892-1069-4a01-8a29-115a5ea6d474","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sikerrel vizsgázott a rover (nyitóképünkön is látható) MOXIE nevű eszköze, amely mintegy 800 Celsius-fokon gyártott le oxigént a vörös bolygón. Nem valami sokat, de ez is jelentős eredmény.","shortLead":"Sikerrel vizsgázott a rover (nyitóképünkön is látható) MOXIE nevű eszköze, amely mintegy 800 Celsius-fokon gyártott le...","id":"20210422_perseverance_mars_jaro_oxigen_moxie","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf09e892-1069-4a01-8a29-115a5ea6d474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64daf486-a0f5-4e67-b320-3ac3d5554146","keywords":null,"link":"/tudomany/20210422_perseverance_mars_jaro_oxigen_moxie","timestamp":"2021. április. 22. 10:33","title":"Itt a NASA újabb sikere: 10 percre elég oxigént termelt a Marson a Perseverance","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"174ab99a-dfe0-474f-ab5c-4ee2927d0af1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pécsi virológusok ezúttal a legújabb koronavírus-mutációval kapcsolatban igyekeznek közérthető válaszokat adni.","shortLead":"Pécsi virológusok ezúttal a legújabb koronavírus-mutációval kapcsolatban igyekeznek közérthető válaszokat adni.","id":"20210423_koronavirus_mutacio_india","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=174ab99a-dfe0-474f-ab5c-4ee2927d0af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0630314e-75eb-4410-bc2b-ac803fa51566","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_koronavirus_mutacio_india","timestamp":"2021. április. 23. 17:09","title":"Mit lehet tudni az új, „kétszeresen mutáns” koronavírus-változatról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c19bbdb4-c574-433a-be88-f7ff4f343ced","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök szerint nekik nincs idejük a közösségi médiát figyelni a felbukkanó autós esetek miatt, viszont szeretnék, ha eljutnának hozzájuk. ","shortLead":"A rendőrök szerint nekik nincs idejük a közösségi médiát figyelni a felbukkanó autós esetek miatt, viszont szeretnék...","id":"20210422_Becsatornaznak_a_rendorseghez_az_autosok_altal_feltoltott_videokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c19bbdb4-c574-433a-be88-f7ff4f343ced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a3fe12d-cfc7-4740-8780-71fa984a7827","keywords":null,"link":"/cegauto/20210422_Becsatornaznak_a_rendorseghez_az_autosok_altal_feltoltott_videokat","timestamp":"2021. április. 22. 09:28","title":"Becsatornáznák a rendőrséghez az autós szabálytalanságokról készült videókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b0fa08-8574-4055-a6a8-41db37aaa6e6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Pótlóbuszra már nem kell átszállni a Budapest-Szolnok-Debrecen-Záhony vonalon, de 10-15 perccel növekedhet a menetidő.","shortLead":"Pótlóbuszra már nem kell átszállni a Budapest-Szolnok-Debrecen-Záhony vonalon, de 10-15 perccel növekedhet a menetidő.","id":"20210423_Egy_vaganyon_ujraindult_a_forgalom_Ujfehertonal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00b0fa08-8574-4055-a6a8-41db37aaa6e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b611087-d925-47a7-b7de-b032a890359b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210423_Egy_vaganyon_ujraindult_a_forgalom_Ujfehertonal","timestamp":"2021. április. 23. 06:51","title":"Egy vágányon újraindult a forgalom Újfehértónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00df0159-01f4-4fbf-96e2-3767ba147dbb","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Lerontották az óriási amerikai pénzintézet fenntarthatósági minősítését azt követően, hogy megbukott a labdarúgó Európai Szuperliga ötlete – írja a londoni The Guardian.","shortLead":"Lerontották az óriási amerikai pénzintézet fenntarthatósági minősítését azt követően, hogy megbukott a labdarúgó...","id":"20210422_A_JP_Morgan_is_rafazhat_a_Szuperliga_bukasaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00df0159-01f4-4fbf-96e2-3767ba147dbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b5d1e9-f9eb-4ca9-a9b8-040bd1a06bbb","keywords":null,"link":"/kkv/20210422_A_JP_Morgan_is_rafazhat_a_Szuperliga_bukasaba","timestamp":"2021. április. 22. 13:39","title":"A JP Morgan is ráfázhat a Szuperliga bukására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]