[{"available":true,"c_guid":"7acdb460-9c8e-46d9-9436-b467de4349a9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A demokrata képviselők nem örülnek a tervnek, szerintük nem ez a legfontosabb tennivaló egy járvány idején.","shortLead":"A demokrata képviselők nem örülnek a tervnek, szerintük nem ez a legfontosabb tennivaló egy járvány idején.","id":"20210421_donald_trump_park","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7acdb460-9c8e-46d9-9436-b467de4349a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e615c7a2-680d-40e1-992a-2143cb7b32d6","keywords":null,"link":"/elet/20210421_donald_trump_park","timestamp":"2021. április. 21. 20:45","title":"A \"tisztelet jeleként\" Donald Trumpra változtatnák egy park nevét Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b7f2199-d561-4aba-a9e0-f4586548fc94","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A közelmúltban elindult egy chatszolgáltatás is, ahol a bajbajutottak anonim módon tudnak jelezni.","shortLead":"A közelmúltban elindult egy chatszolgáltatás is, ahol a bajbajutottak anonim módon tudnak jelezni.","id":"20210422_Novak_Katalin_kapcsolati_eroszak_segitseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b7f2199-d561-4aba-a9e0-f4586548fc94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cb45b9d-3564-490f-8657-071dd7d175b9","keywords":null,"link":"/itthon/20210422_Novak_Katalin_kapcsolati_eroszak_segitseg","timestamp":"2021. április. 22. 14:29","title":"Novák Katalin: A kapcsolati erőszak áldozatainak van kitől segítséget kérniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"888c307a-ae80-4644-b3f3-3609576da89f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Brian élete című 1978-ban készült kultikus film még kultikusabb záródala az Always Look on the Bright side of Life. Eric Idle szerzeményét Soltész Rezső fordította le magyarra és énekelte el.","shortLead":"A Brian élete című 1978-ban készült kultikus film még kultikusabb záródala az Always Look on the Bright side of Life...","id":"20210423_Soltesz_Rezso_probal_optimizmust_sugallni_a_Monty_Pythonslager_magyaritasaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=888c307a-ae80-4644-b3f3-3609576da89f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d8a8302-e583-48d2-9fb9-22a00db64012","keywords":null,"link":"/elet/20210423_Soltesz_Rezso_probal_optimizmust_sugallni_a_Monty_Pythonslager_magyaritasaval","timestamp":"2021. április. 23. 17:07","title":"\"Nézd az élet jó oldalát!\" - Soltész Rezső énekli a Monty Python-slágert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f6ff034-e3ad-4675-8c9a-9c9906cdc5ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Semmilyen kapcsolata nincs a Habsburg családdal a családtagként bemutatkozó ukrán férfinak – erősítette meg Habsburg György.","shortLead":"Semmilyen kapcsolata nincs a Habsburg családdal a családtagként bemutatkozó ukrán férfinak – erősítette meg Habsburg...","id":"20210422_Habsburg_Gyorgy_Dunaferr_szelhamos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f6ff034-e3ad-4675-8c9a-9c9906cdc5ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"336043ce-8c65-4bd4-90d5-02c88c0dfd36","keywords":null,"link":"/kkv/20210422_Habsburg_Gyorgy_Dunaferr_szelhamos","timestamp":"2021. április. 22. 18:54","title":"Habsburg György: Szélhámos a Dunaferr-ügyben feltűnt ukrán Habsburg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61feb2d1-4b1f-4eb8-9bad-09942001342c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 35 méter magasan lévő medence alja teljesen áttetsző.","shortLead":"A 35 méter magasan lévő medence alja teljesen áttetsző.","id":"20210423_london_medence_lakopark_sky_pool","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61feb2d1-4b1f-4eb8-9bad-09942001342c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f933787-081f-480c-9366-6c72844635ef","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210423_london_medence_lakopark_sky_pool","timestamp":"2021. április. 23. 16:50","title":"Van egy lakópark Londonban, ahol a házak tetejét egy hosszú úszómedence köti össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02e3376b-54f5-40e3-b0e4-455d627df8d8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Péntek reggelre meglett a 3,5 millió beoltott tovább lazítanak a szabályokon. ","shortLead":"Péntek reggelre meglett a 3,5 millió beoltott tovább lazítanak a szabályokon. ","id":"20210423_kijarasi_tilalom_kesobb_kezdodik_magyar_kozlony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02e3376b-54f5-40e3-b0e4-455d627df8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc3d5392-ad22-435a-9859-a11d5639586e","keywords":null,"link":"/kkv/20210423_kijarasi_tilalom_kesobb_kezdodik_magyar_kozlony","timestamp":"2021. április. 23. 16:25","title":"Hivatalos: ma még haza kell érnie 10-re, holnap már nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1eaa659-5397-46ae-bb7a-3531c630f24a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nádori Péter a lapmenedzsment fontos tagja volt.","shortLead":"Nádori Péter a lapmenedzsment fontos tagja volt.","id":"20210423_telex_nadori_peter_munk_veronika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1eaa659-5397-46ae-bb7a-3531c630f24a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0643f6bd-e680-4041-bbcc-8eddabdba19b","keywords":null,"link":"/kkv/20210423_telex_nadori_peter_munk_veronika","timestamp":"2021. április. 23. 16:42","title":"Távozik a Telextől Nádori Péter, a társfőszerkesztő férje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80058002-35b6-481b-9777-97879013f1d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem fogják úgy ellenőrizni az egészségügyi dolgozókat, mint a rendvédelmiseket.","shortLead":"Nem fogják úgy ellenőrizni az egészségügyi dolgozókat, mint a rendvédelmiseket.","id":"20210423_okfo_nyilatkozat_level_magyar_orvosi_kamara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80058002-35b6-481b-9777-97879013f1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"675368fb-1d3b-4bf4-84e7-1141cd8e9002","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_okfo_nyilatkozat_level_magyar_orvosi_kamara","timestamp":"2021. április. 23. 17:02","title":"Tévedésből kért beleegyező nyilatkozatot megbízhatósági vizsgálathoz a kórházi főigazgatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]