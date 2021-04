Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c5092a3a-4d3e-45b6-a8fc-7f9ec52674c5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Karbantartás miatt az 5-ös HÉV menetrendje is változik. ","shortLead":"Karbantartás miatt az 5-ös HÉV menetrendje is változik. ","id":"20210423_4_6_villamos__hev_bkk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5092a3a-4d3e-45b6-a8fc-7f9ec52674c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959b2414-87ed-4614-b9e5-7055128f1ccd","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_4_6_villamos__hev_bkk","timestamp":"2021. április. 23. 12:05","title":"Karbantartás miatt nem jár a 6-os villamos hétfő éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac502db-1d6b-42b2-9988-3a6bc53a30a6","c_author":"HVG","category":"360","description":"A legértékesebb európai természeti területek egyikéről, a Natura 2000 hálózathoz tartozó hegyoldalról van szó.\r

","shortLead":"A legértékesebb európai természeti területek egyikéről, a Natura 2000 hálózathoz tartozó hegyoldalról van szó.\r

","id":"202116_visegrad_lepence_engedely_amilliardosoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cac502db-1d6b-42b2-9988-3a6bc53a30a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d0009f5-a834-4e30-8fc4-456cd508e29b","keywords":null,"link":"/360/202116_visegrad_lepence_engedely_amilliardosoknak","timestamp":"2021. április. 23. 10:00","title":"Környezetvédelmi hatástanulmány nélkül indul a visegrádi strand újjáépítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb72c321-380f-4953-be9b-674a30db2cc6","c_author":"HVG","category":"360","description":"A koronavírus elleni oltás kampányához is hasznos adalék lehet a Kaliforniai Egyetem egyik kutatási eredménye, amelyet nemrég hoztak nyilvánosságra.","shortLead":"A koronavírus elleni oltás kampányához is hasznos adalék lehet a Kaliforniai Egyetem egyik kutatási eredménye, amelyet...","id":"202116_oltasdiszkriminacio_inkabb_nok_inkabb_notol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb72c321-380f-4953-be9b-674a30db2cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec2f73e5-48d2-4b13-b8db-95477bea9665","keywords":null,"link":"/360/202116_oltasdiszkriminacio_inkabb_nok_inkabb_notol","timestamp":"2021. április. 22. 16:00","title":"Kiderült, hogy jobban elfogadjuk a védőoltást, ha nő az orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0f88c80-196d-455b-a71e-3ef88f41b7f8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az után indított pert a Hell, hogy egy facebookos zárt csoportban a cég logóját felhasználva kritizálta valaki a tatai hotelberuházást.","shortLead":"Az után indított pert a Hell, hogy egy facebookos zárt csoportban a cég logóját felhasználva kritizálta valaki a tatai...","id":"20210422_hell_komment_facebook_per","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0f88c80-196d-455b-a71e-3ef88f41b7f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9a01650-0403-46de-98c8-fa956834f93a","keywords":null,"link":"/kkv/20210422_hell_komment_facebook_per","timestamp":"2021. április. 22. 17:39","title":"A Hell Energy beperelt egy kommentelőt, de első fokon vesztett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2feb5d23-6a92-49bf-8363-98d6ea4f6ba5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dílernek és vásárlójának esélye sem volt a menekülésre.","shortLead":"A dílernek és vásárlójának esélye sem volt a menekülésre.","id":"20210423_godollo_butoraruhaz_parkolo_drogkereskedo_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2feb5d23-6a92-49bf-8363-98d6ea4f6ba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ba3115-67d3-4232-973b-6caef54b8319","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_godollo_butoraruhaz_parkolo_drogkereskedo_video","timestamp":"2021. április. 23. 09:54","title":"Gödöllői bútoráruház parkolójában csaptak le a rendőrök a drogkereskedőre – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6187b3f0-0b9d-45a1-bc7d-c04fb7a7e0bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a piros sportkompakt a Lancia talán legszebb éveibe repítheti vissza új tulajdonását.","shortLead":"Ez a piros sportkompakt a Lancia talán legszebb éveibe repítheti vissza új tulajdonását.","id":"20210424_elado_egy_alig_200_kilometert_futott_31_eves_ralilegenda_lancia_delta_hf_integrale","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6187b3f0-0b9d-45a1-bc7d-c04fb7a7e0bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e3ce681-7e87-4599-90e2-3549daa21682","keywords":null,"link":"/cegauto/20210424_elado_egy_alig_200_kilometert_futott_31_eves_ralilegenda_lancia_delta_hf_integrale","timestamp":"2021. április. 24. 06:41","title":"Eladó egy alig 200 kilométert futott 31 éves ralilegenda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Idén a legnépszerűbbek a csok-hoz kapcsolódó államilag támogatott hitelkonstrukciók lehetnek, illetve élénk érdeklődés várható a babaváró kölcsön iránt is.","shortLead":"Idén a legnépszerűbbek a csok-hoz kapcsolódó államilag támogatott hitelkonstrukciók lehetnek, illetve élénk érdeklődés...","id":"20210423_lakashitel_duna_house","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edc621e7-37b2-4898-9bfd-0e6960226299","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210423_lakashitel_duna_house","timestamp":"2021. április. 23. 07:29","title":"További növekedést vár a lakáshitelpiacon a Duna House","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f7332f-1e0e-4453-8362-09f3d554d2aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kanada is bejelentette, hogy nem fogad légi járatokat Indiából és Pakisztánból.\r

","shortLead":"Kanada is bejelentette, hogy nem fogad légi járatokat Indiából és Pakisztánból.\r

","id":"20210423_Felkerult_India_a_brit_kormany_beutazasi_tilalmi_listajara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15f7332f-1e0e-4453-8362-09f3d554d2aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40d19484-a037-47f8-bb5d-0db3cf88a03e","keywords":null,"link":"/vilag/20210423_Felkerult_India_a_brit_kormany_beutazasi_tilalmi_listajara","timestamp":"2021. április. 23. 05:22","title":"Felkerült India a brit kormány beutazási tilalmi listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]