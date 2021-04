Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

Szombaton délelőtt megérkezett az eddigi legnagyobb vakcinaszállítmánya Magyarországra - derült ki Szijjártó Péter élő bejelentkezéséből.

Ez valószínűleg az a 600 ezer adag, amiről április 21-én beszélt a külügyminiszter, aki korábban azt is mondta, a 400 ezer várt adagot egymillióra módosították a hónapra.

Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatón jelentette be, hogy elrendeli a tömeges oltást azért, hogy minél gyorsabban fel tudja venni az oltást minden regisztrált az online foglaláson.

A kínai oltóanyag iránti bizalmat amúgy is minden eszközzel próbálja növelni a kormány: Gulyás Gergely többször is elmondta, hogy a Sinopharm vakcinája az eddigi ismeretek alapján jobb, mint a nyugatiak, de Menczer Tamás államtitkár is igyekezett már annyira, hogy egy a vakcina mellett kiálló levelet is cikknek nézett az üzenet érdekében.