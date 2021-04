Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"388c1e79-23b3-4030-b1ce-60d8bdd34606","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több felvétel is a hatóság rendelkezésére áll, hogy a rendbontókat azonosítsa.","shortLead":"Több felvétel is a hatóság rendelkezésére áll, hogy a rendbontókat azonosítsa.","id":"20210422_Roman_fougyeszseg_uzvolgyi_temeto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=388c1e79-23b3-4030-b1ce-60d8bdd34606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e10d76ff-1167-4edb-9a01-f60a392d46d1","keywords":null,"link":"/vilag/20210422_Roman_fougyeszseg_uzvolgyi_temeto","timestamp":"2021. április. 22. 14:40","title":"Már a román főügyészség vizsgálja az úzvölgyi temető elfoglalásának ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"213cc46a-fbe7-48d9-94a1-cea299d89d6b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A geopolitikai helyzet és a csehországi történések miatt kell távoznia három orosz diplomatának Szlovákiából.","shortLead":"A geopolitikai helyzet és a csehországi történések miatt kell távoznia három orosz diplomatának Szlovákiából.","id":"20210422_szlovak_orosz_kiutasitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=213cc46a-fbe7-48d9-94a1-cea299d89d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07cfdd7b-4841-45b0-9f68-40cee644339b","keywords":null,"link":"/vilag/20210422_szlovak_orosz_kiutasitas","timestamp":"2021. április. 22. 20:10","title":"A szlovák kormány is orosz diplomatákat utasított ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c8c546-10af-44fa-a0fe-e3fde5bd357c","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Szerdán elsüllyedt az indonéz flotta német gyártmányú tengeralattjárója, s a fedélzeten lévő 53 embernek 72 órára elegendő oxigénje volt a baleset pillanatában. A szakemberek szerint hatszáz méterig lehet jó eséllyel kimenteni a mélyben rekedteket, a KRI Nanggala 402-es azonban mintegy hétszáz méterre van a felszíntől.","shortLead":"Szerdán elsüllyedt az indonéz flotta német gyártmányú tengeralattjárója, s a fedélzeten lévő 53 embernek 72 órára...","id":"20210423_Igy_lehet_megmenteni_a_tengeralattjarokon_rekedt_tengereszeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44c8c546-10af-44fa-a0fe-e3fde5bd357c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b305f5ef-b066-4bab-82c9-792f66e2998e","keywords":null,"link":"/vilag/20210423_Igy_lehet_megmenteni_a_tengeralattjarokon_rekedt_tengereszeket","timestamp":"2021. április. 23. 11:15","title":"Fogy az idő és a remény – ki lehet-e menteni 700 méter mélyről a Nanggala-402-es legénységét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41a7ea9c-c670-4e06-90d3-190a9437f0d1","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A 2050-es klímasemlegesség elérése érdekében fogadott egy intézkedéscsomagot az Európai Bizottság, amelynek célja, hogy több pénz jusson a fenntartható tevékenységeknek. 