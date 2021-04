Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"725b54d5-1f53-493a-88d4-0f541ec28d7b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Kerítésnek ütközött egy személyautó vasárnap este Piliscsabán, a sofőr megpróbálta elhagyni a helyszínt, utasa meghalt.","shortLead":"Kerítésnek ütközött egy személyautó vasárnap este Piliscsabán, a sofőr megpróbálta elhagyni a helyszínt, utasa meghalt.","id":"20210425_Szemelyauto_utkozott_keritesnek_Piliscsaban_utasa_meghalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=725b54d5-1f53-493a-88d4-0f541ec28d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92c4079a-8650-4931-b92e-cde0e3aebb7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210425_Szemelyauto_utkozott_keritesnek_Piliscsaban_utasa_meghalt","timestamp":"2021. április. 25. 21:59","title":"Személyautó ütközött kerítésnek Piliscsabán, utasa meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe43faa7-74ba-4aec-a170-1acfaddf6718","c_author":"HVG","category":"360","description":"Míg az izoláció hatásait már széles körben tanulmányozták más emlősöknél is, arról nem lehetett tudni, hogyan reagálnak a rovarok hasonló helyzetben. \r

","shortLead":"Míg az izoláció hatásait már széles körben tanulmányozták más emlősöknél is, arról nem lehetett tudni, hogyan reagálnak...","id":"202116_hangyanyi_magany_lelombozodva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe43faa7-74ba-4aec-a170-1acfaddf6718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c7e2f2d-7090-49d9-9e29-cdd56ea1f5ec","keywords":null,"link":"/360/202116_hangyanyi_magany_lelombozodva","timestamp":"2021. április. 25. 13:40","title":"28 napra karanténba zártak hangyákat, kiderült, hogy elég nehezen viselik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb3996f3-f433-406a-8861-8dd8dee68768","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ott a második oltás után két héttel kaphatnak könnyítést a beloltottak, őket ugyanúgy kell majd kezelni, mint a negatív PCR-teszttel rendelkezőket. Kiváltságok nem lesznek. ","shortLead":"Ott a második oltás után két héttel kaphatnak könnyítést a beloltottak, őket ugyanúgy kell majd kezelni, mint a negatív...","id":"20210425_Nemetorszagban_csak_a_2_oltas_utan_2_hettel_jarnak_kivetelek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb3996f3-f433-406a-8861-8dd8dee68768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf38b866-1acb-47d6-9ea2-09652236382e","keywords":null,"link":"/vilag/20210425_Nemetorszagban_csak_a_2_oltas_utan_2_hettel_jarnak_kivetelek","timestamp":"2021. április. 25. 19:23","title":"Németországban is járhat könnyítés az oltás után, csak jóval később, mint itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0085a80-646c-459b-b634-cb71af0c2ded","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ritkán látható magabiztossággal indult el valaki a menetiránnyal szembe.","shortLead":"Ritkán látható magabiztossággal indult el valaki a menetiránnyal szembe.","id":"20210424_m7_autopalya_megfordulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0085a80-646c-459b-b634-cb71af0c2ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"802e161b-1c35-4678-b00e-ded563c367df","keywords":null,"link":"/cegauto/20210424_m7_autopalya_megfordulas","timestamp":"2021. április. 24. 09:11","title":"Videó: Valaki úgy gondolta, megfordul az M7-esen csütörtök délután","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41febebe-688b-4760-87a6-a4fa6085ed01","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Úgy néz ki, megsérült a hajótest is, egyre valószínűtlenebb, hogy van túlélője a balesetnek.","shortLead":"Úgy néz ki, megsérült a hajótest is, egyre valószínűtlenebb, hogy van túlélője a balesetnek.","id":"20210424_Megtalaltak_az_eltunt_indonez_tengeralattjarot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41febebe-688b-4760-87a6-a4fa6085ed01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b908af5-2bf8-41e3-93d7-3583b869ee21","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_Megtalaltak_az_eltunt_indonez_tengeralattjarot","timestamp":"2021. április. 24. 13:28","title":"Megtalálták az eltűnt indonéz tengeralattjáró egyes darabjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bda4a9-041d-487f-a0f5-c470a244be0d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ első intelligens alvássegítő eszközeként hirdetik fejlesztői a DOZZ nevű eszközt, amely az Indiegogo közösségi finanszírozási oldalon gyűjti az előrendeléseket.","shortLead":"A világ első intelligens alvássegítő eszközeként hirdetik fejlesztői a DOZZ nevű eszközt, amely az Indiegogo közösségi...","id":"20210424_indiegogo_dozz_alvassegito_horkolasgatlo_eszkoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8bda4a9-041d-487f-a0f5-c470a244be0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac2557bb-52b4-4aa3-ba8b-464b1feffaef","keywords":null,"link":"/tudomany/20210424_indiegogo_dozz_alvassegito_horkolasgatlo_eszkoz","timestamp":"2021. április. 24. 08:03","title":"Könnyű álmot, horkolásmentes éjszakát ígér ez az eszköz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53544614-59c5-45a1-a96a-e09e138ac73e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A képeket rögzítő autós szerint – aki gépjárművezetést oktat – a sofőr a saját maga tudásával tisztában lehet, amikor így autózik, de a forgalom többi résztvevőjének reakcióival nem. ","shortLead":"A képeket rögzítő autós szerint – aki gépjárművezetést oktat – a sofőr a saját maga tudásával tisztában lehet, amikor...","id":"20210425_Az_M7est_nezte_versenyszimulacionak_egy_Corvette__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53544614-59c5-45a1-a96a-e09e138ac73e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c35b8464-f1ef-46dc-873d-3854ceff2062","keywords":null,"link":"/cegauto/20210425_Az_M7est_nezte_versenyszimulacionak_egy_Corvette__video","timestamp":"2021. április. 25. 08:16","title":"Az M7-est nézte versenyszimulációnak egy Chevrolet Corvette – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4514a0da-1d18-4d01-bce3-e5f72b0c6b72","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A teraszok már nyithatnak, de rengeteg hely zárva marad, sokan örökre. Tisztulni fog a piac, de ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy a jó éttermek megmaradnak, a rosszak pedig bezárnak. Inkább a kapcsolatok számítanak - mondta Gerendai Károly a Fülkében.","shortLead":"A teraszok már nyithatnak, de rengeteg hely zárva marad, sokan örökre. Tisztulni fog a piac, de ez egyáltalán nem azt...","id":"20210424_Gerendai_Karoly_a_Fulkeben_Osszeszoritott_foggal_probaljuk_kibirni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4514a0da-1d18-4d01-bce3-e5f72b0c6b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11ca1f3a-125e-44dc-ad6c-e27293b30dfb","keywords":null,"link":"/kkv/20210424_Gerendai_Karoly_a_Fulkeben_Osszeszoritott_foggal_probaljuk_kibirni","timestamp":"2021. április. 24. 07:00","title":"Gerendai Károly a Fülkében: Összeszorított foggal próbáljuk kibírni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]