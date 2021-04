Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"efc4a6b0-c402-436f-95fe-1fcc00137292","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Chiffa néven dolgozó fotós nemrég egy olyan tengeralattjáró fedélzetén járt, amit 30 év szolgálat után, 1995-ben vont ki állományából a szovjet – illetve akkor már orosz – hadsereg.","shortLead":"A Chiffa néven dolgozó fotós nemrég egy olyan tengeralattjáró fedélzetén járt, amit 30 év szolgálat után, 1995-ben vont...","id":"20210426_szovjet_tengeralattjaro_foxtrot_chiffa_photography","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efc4a6b0-c402-436f-95fe-1fcc00137292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ebbaea-b3c3-48c0-8355-178a999453d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_szovjet_tengeralattjaro_foxtrot_chiffa_photography","timestamp":"2021. április. 26. 08:03","title":"Fotók: Így néz ki belülről egy kiszuperált, 56 éves szovjet tengeralattjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Történészek szerint mintegy másfél millió örményt gyilkoltak meg az Oszmán Birodalom területén. ","shortLead":"Történészek szerint mintegy másfél millió örményt gyilkoltak meg az Oszmán Birodalom területén. ","id":"20210424_Biden_hivatalosan_nepirtasnak_minositette_az_ormenyek_ellen_1915ben_elkovetett_atrocitasokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30ff6831-e7db-47da-8d3b-57f6a5ed833e","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_Biden_hivatalosan_nepirtasnak_minositette_az_ormenyek_ellen_1915ben_elkovetett_atrocitasokat","timestamp":"2021. április. 24. 19:10","title":"Biden hivatalosan népirtásnak minősítette az örmények ellen 1915-ben elkövetett atrocitásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8710ff87-4e0d-4fe5-9961-1a6693f2c598","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év végéig szabad az átjárás a Szép-kártya egyes alszámlái között, így mintegy egymillió munkavállaló bármelyik Szép-kártya zsebből fizethet a szálláshelyért, a vendéglátásért vagy a szabadidős-szolgáltatásért vasárnaptól - tájékoztatta az MTI-t Tállai András.","shortLead":"Az év végéig szabad az átjárás a Szép-kártya egyes alszámlái között, így mintegy egymillió munkavállaló bármelyik...","id":"20210425_Mostantol_szabad_az_atjaras_a_Szepkartya_alszamlai_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8710ff87-4e0d-4fe5-9961-1a6693f2c598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd0809f3-7a1a-438e-b1ff-b2854e688b23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210425_Mostantol_szabad_az_atjaras_a_Szepkartya_alszamlai_kozott","timestamp":"2021. április. 25. 10:45","title":"Mostantól szabad az átjárás a Szép-kártya alszámlái között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35e8a41c-df0a-4c3d-b23f-463ca7bbb429","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ő bármit csinál, nagyot alakít. ","shortLead":"Ő bármit csinál, nagyot alakít. ","id":"20210426_Glenn_Close_riszalasa_felejthetetlen_volt_az_idei_Oscaron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35e8a41c-df0a-4c3d-b23f-463ca7bbb429&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43840b3d-35ab-4053-97fc-b3d090eded58","keywords":null,"link":"/elet/20210426_Glenn_Close_riszalasa_felejthetetlen_volt_az_idei_Oscaron","timestamp":"2021. április. 26. 07:12","title":"Glenn Close riszálása felejthetetlen volt az idei Oscaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f7b7de-d4a8-42ae-abce-f885a27d043a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A miniszterelnök a szombati terasznyitás alkalmából osztott meg egy képet, amely most már facebookos keretként is használható.","shortLead":"A miniszterelnök a szombati terasznyitás alkalmából osztott meg egy képet, amely most már facebookos keretként is...","id":"20210426_orban_viktor_sor_terasz_facebook_keret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27f7b7de-d4a8-42ae-abce-f885a27d043a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0bf4301-0c24-476f-8e0f-d4f799f50dbc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_orban_viktor_sor_terasz_facebook_keret","timestamp":"2021. április. 26. 14:03","title":"Szabad a sör – facebookos keret lett Orbán elhíresült bejelentkezéséből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd947355-3ad4-4d88-85e1-a8c102b9628e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Máris elfogták a férfit, aki több késszúrással ölte meg a feleségét szombaton Zuglóban.","shortLead":"Máris elfogták a férfit, aki több késszúrással ölte meg a feleségét szombaton Zuglóban.","id":"20210424_A_ferje_szurt_le_egy_not_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd947355-3ad4-4d88-85e1-a8c102b9628e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12472f6c-b01f-4fce-9f46-7ae3efce0a04","keywords":null,"link":"/itthon/20210424_A_ferje_szurt_le_egy_not_Budapesten","timestamp":"2021. április. 24. 16:45","title":"A férje szúrt le egy nőt Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc50b87-9d76-4e05-a669-8bb698d13626","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Oscar-gála alatt érkezett meg a Spielberg-féle klasszikus filmelőzetese. ","shortLead":"Az Oscar-gála alatt érkezett meg a Spielberg-féle klasszikus filmelőzetese. ","id":"20210426_Igy_kepzeli_el_Spielberg_az_uj_West_Side_Storyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9dc50b87-9d76-4e05-a669-8bb698d13626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d217b8-a5d8-447e-bc8c-d8c43954a867","keywords":null,"link":"/kultura/20210426_Igy_kepzeli_el_Spielberg_az_uj_West_Side_Storyt","timestamp":"2021. április. 26. 03:49","title":"Így képzeli el Spielberg az új West Side Storyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"135a2a90-092e-42c8-a1ed-3c5ce0d7fd2e","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Ha esetleg unalmas a Forma–1, akkor érdemes megnézni egy szinte mindig vérremenő küzdelmet hozó MotoGP versenyt. Sőt, a legújabb szimulátornak köszönhetően annak sincs akadálya, hogy mi magunk is felpattanjunk egy ilyen 260 lóerős járműre.","shortLead":"Ha esetleg unalmas a Forma–1, akkor érdemes megnézni egy szinte mindig vérremenő küzdelmet hozó MotoGP versenyt. Sőt...","id":"20210425_legjobb_motoros_jatek_motogp_21_teszt_velemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=135a2a90-092e-42c8-a1ed-3c5ce0d7fd2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7555c93-e9d3-4243-abc9-58d04ef6af38","keywords":null,"link":"/tudomany/20210425_legjobb_motoros_jatek_motogp_21_teszt_velemeny","timestamp":"2021. április. 25. 08:03","title":"Nyélgázon: kipróbáltuk az eddigi legjobb motoros játékot, a MotoGP 21-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]