Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6d528418-f333-440d-aac0-02e4d5fb1f86","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A The Father főszerepéért kapott Oscar-díjat Anthony Hopkins.","shortLead":"A The Father főszerepéért kapott Oscar-díjat Anthony Hopkins.","id":"20210426_Anthony_Hopkins_megkapta_elete_masodik_Oscardijat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d528418-f333-440d-aac0-02e4d5fb1f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52b1f2f4-b126-4905-a237-dbb92287c301","keywords":null,"link":"/kultura/20210426_Anthony_Hopkins_megkapta_elete_masodik_Oscardijat","timestamp":"2021. április. 26. 05:15","title":"Anthony Hopkins megkapta élete második Oscar-díját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff36f0e2-0f71-4063-ac51-754e6e0d74ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nomádok földje a legjobb színésznő, a legjobb film és a legjobb rendező díját is elnyerte vasárnap éjjel Los Angelesben. Chloe Zhao 39 évesen lassan hozzászokhat ahhoz, hogy történelmet írt. ","shortLead":"A nomádok földje a legjobb színésznő, a legjobb film és a legjobb rendező díját is elnyerte vasárnap éjjel Los...","id":"20210426_Igy_kell_letarolni_az_Oscart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff36f0e2-0f71-4063-ac51-754e6e0d74ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04cbfd6c-1552-45e2-a27d-f01ef677cda6","keywords":null,"link":"/elet/20210426_Igy_kell_letarolni_az_Oscart","timestamp":"2021. április. 26. 06:50","title":"Így kell letarolni az Oscart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92925ad2-b828-43aa-9e78-55f2f04fc31d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Éjjel fél 12-kor jelentkezünk a percről percre tudósításunkkal a járvány miatt rendkívüli gáláról.","shortLead":"Éjjel fél 12-kor jelentkezünk a percről percre tudósításunkkal a járvány miatt rendkívüli gáláról.","id":"20210425_Es_a_gyoztes__hamarosan_atadjak_az_Oscardijakat_kovesse_velunk_eloben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92925ad2-b828-43aa-9e78-55f2f04fc31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df34167-f7d5-4228-9a1f-e6413b9b7540","keywords":null,"link":"/kultura/20210425_Es_a_gyoztes__hamarosan_atadjak_az_Oscardijakat_kovesse_velunk_eloben","timestamp":"2021. április. 25. 22:09","title":"És a győztes... - hamarosan átadják az Oscar-díjakat, kövesse velünk élőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e09eaea-f9fc-4504-913f-8ba5966027f8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ismét átvették az első helyet a Zöldek a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a testvérpárt Keresztényszociális Unió (CSU) szövetségétől a pártok népszerűségi rangsorában Németországban - mutatta ki több felmérés.","shortLead":"Ismét átvették az első helyet a Zöldek a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a testvérpárt Keresztényszociális Unió (CSU...","id":"20210425_A_Zoldek_a_legnepszerubbek_a_nemet_partok_kozul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e09eaea-f9fc-4504-913f-8ba5966027f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a47357a-85ce-48b5-840d-0567443441fd","keywords":null,"link":"/vilag/20210425_A_Zoldek_a_legnepszerubbek_a_nemet_partok_kozul","timestamp":"2021. április. 25. 16:05","title":"A Zöldek a legnépszerűbbek a német pártok közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68db3d9e-8927-444e-8d6e-a5bb560ea943","c_author":"HVG","category":"360","description":"A poplegenda szabadjára engedte az alkotók fantáziáját - nem szabott semmilyen határt. A végeredmény ennek megfelelően színes és különleges.","shortLead":"A poplegenda szabadjára engedte az alkotók fantáziáját - nem szabott semmilyen határt. A végeredmény ennek megfelelően...","id":"202116_lemez__postafordultaval_paul_mccartney_iii__imagined","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68db3d9e-8927-444e-8d6e-a5bb560ea943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac61e571-54ff-4e90-bfcd-b2369f4a96c0","keywords":null,"link":"/360/202116_lemez__postafordultaval_paul_mccartney_iii__imagined","timestamp":"2021. április. 26. 12:30","title":"Világsztárok készítettek fantáziadús változatokat Paul McCartney új dalaiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86bbf455-2b03-4764-b83b-97f0fa33496d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több tíz- vagy akár százezer dollárt is fizetnek az indiai gazdagok azért, hogy akár magánrepülőkön külföldre utazzanak. India naponta dönti meg a járványrekordokat, és egyre több ország vezet be utazási korlátozást.","shortLead":"Több tíz- vagy akár százezer dollárt is fizetnek az indiai gazdagok azért, hogy akár magánrepülőkön külföldre...","id":"20210425_Menekulnek_a_jarvany_elol_az_indiai_szupergazdagok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86bbf455-2b03-4764-b83b-97f0fa33496d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37250b5f-9888-45d4-89d3-8987b3cc34c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210425_Menekulnek_a_jarvany_elol_az_indiai_szupergazdagok","timestamp":"2021. április. 25. 17:08","title":"Menekülnek a járvány elől az indiai szupergazdagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f90e09b-b52a-4267-b661-3d91bf0f08d7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Miért hangzik úgy az AstraZeneca oltásának fantázianeve, mintha az oroszok adták volna? A Duma Aktuál bizalomgerjesztőbb elnevezéseket fejlesztett. A Szputnyikkal közben oroszországi nyaralást lehet nyerni, csak félő, hogy hosszúra nyúlik majd. ","shortLead":"Miért hangzik úgy az AstraZeneca oltásának fantázianeve, mintha az oroszok adták volna? A Duma Aktuál...","id":"20210426_Duma_Aktual_Vakcina_nevek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f90e09b-b52a-4267-b661-3d91bf0f08d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfcd12be-32df-425d-897e-4b84cbab94e7","keywords":null,"link":"/360/20210426_Duma_Aktual_Vakcina_nevek","timestamp":"2021. április. 26. 19:00","title":"Új neveket talált a vakcináknak a Duma Aktuál, a mostani unalmasak helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6e282c9-81bb-4117-8d24-aee44a843c9f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"James Bond ugyan nem pontosan ilyennel járt, de a hatvanas években készült ez is.","shortLead":"James Bond ugyan nem pontosan ilyennel járt, de a hatvanas években készült ez is.","id":"20210427_60_millios_veteran_Aston_Martin_is_van_a_NAV_aukcios_oldalan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6e282c9-81bb-4117-8d24-aee44a843c9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e13f5346-ea12-47ef-96c1-332d86d0349f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210427_60_millios_veteran_Aston_Martin_is_van_a_NAV_aukcios_oldalan","timestamp":"2021. április. 27. 09:37","title":"60 milliós veterán Aston Martin is van a NAV aukciós oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]