[{"available":true,"c_guid":"07248ede-0322-4bef-a170-b9da34636289","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Kedden igazságügyi szakértőket hallgatott meg a bíróság, hogy meg tudja állapítani a Viking Sigyn kapitányának felelősségét a két évvel ezelőtt történt tömegszerencsétlenségben. ","shortLead":"Kedden igazságügyi szakértőket hallgatott meg a bíróság, hogy meg tudja állapítani a Viking Sigyn kapitányának...","id":"20210427_hableany_baleset_targyalas_szakertok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07248ede-0322-4bef-a170-b9da34636289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4b98f3c-2cd2-40ba-baf7-2ed0dcafeae8","keywords":null,"link":"/itthon/20210427_hableany_baleset_targyalas_szakertok","timestamp":"2021. április. 27. 16:10","title":"Szakértők meghallgatásával folytatódott a Hableány-ügy tárgyalása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugur Sahin, a BioNTech vezérigazgatója szerint Európában csak a május vége és a június vége közötti időszakban kellene lazítani a korlátozásokon, mert csak ezekben a hetekben éri el az 50–60 százalékot a beoltottak aránya.","shortLead":"Ugur Sahin, a BioNTech vezérigazgatója szerint Európában csak a május vége és a június vége közötti időszakban kellene...","id":"20210429_pfizer_biontech_vakcina_oltas_indiai_mutans_mutacio_harmadik_dozis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b42527a2-823a-4550-aa1a-12f31d1ca64c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_pfizer_biontech_vakcina_oltas_indiai_mutans_mutacio_harmadik_dozis","timestamp":"2021. április. 29. 08:33","title":"A Pfizer oltása az indiai mutáció ellen is védhet, de egy harmadik adag is kelleni fog belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök a baleset helyszínén teljes szélességében lezárták az útszakaszt.","shortLead":"A rendőrök a baleset helyszínén teljes szélességében lezárták az útszakaszt.","id":"20210428_busz_auto_halalos_baleset_soltvadkert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6456daa-1764-4f24-a698-112d5f4ffc7e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210428_busz_auto_halalos_baleset_soltvadkert","timestamp":"2021. április. 28. 07:29","title":"Busszal ütközött, meghalt egy autós az 54-es úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a32fc305-6472-4694-ab51-24f8094b3150","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"2023-ban Elefántcsontparton rendezik a labdarúgó Afrikai nemzetek kupáját. A stadionokat pedig a kínaiak építik. A párizsi Le Monde helyszíni beszámolója.","shortLead":"2023-ban Elefántcsontparton rendezik a labdarúgó Afrikai nemzetek kupáját. A stadionokat pedig a kínaiak építik...","id":"20210427_Kinai_stadiondiplomaciaval_nyomul_Afrikaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a32fc305-6472-4694-ab51-24f8094b3150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26145ac2-be87-4843-b812-2989b8e2b9ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210427_Kinai_stadiondiplomaciaval_nyomul_Afrikaban","timestamp":"2021. április. 27. 16:24","title":"Kína stadiondiplomáciával nyomul Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d52a3011-ef49-4023-92a6-adfc1e049bb7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Kínai vakcinát kaphatnak a Richter dolgozói, ha kérnek.","shortLead":"Kínai vakcinát kaphatnak a Richter dolgozói, ha kérnek.","id":"20210427_richter_oltas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d52a3011-ef49-4023-92a6-adfc1e049bb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17511a5c-cc6e-41a9-a7e2-f1522be1c1b2","keywords":null,"link":"/kkv/20210427_richter_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. április. 27. 15:43","title":"Soron kívül olthatják a Richter dolgozóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aad9e0b-a500-4f70-8157-9604043f2d7a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány elleni sikerekről, a gazdaság helyrehozását célzó foglalkoztatási tervről, a gazdagok adóemeléséről, a bevándorlásról is beszélt Joe Biden amerikai elnök első országértékelő beszédében. A több mint egy órás beszédben szót ejtett George Floydról, üzent Vlagyimir Putyin orosz elnöknek és az autokratáknak is.\r

\r

","shortLead":"A koronavírus-járvány elleni sikerekről, a gazdaság helyrehozását célzó foglalkoztatási tervről, a gazdagok...","id":"20210429_usa_joe_biden_state_of_the_union_orszagertekelo_beszed","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2aad9e0b-a500-4f70-8157-9604043f2d7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea91844-9b6f-44a3-829e-bc48393d3071","keywords":null,"link":"/vilag/20210429_usa_joe_biden_state_of_the_union_orszagertekelo_beszed","timestamp":"2021. április. 29. 07:35","title":"Biden: Amerika fogja megnyerni a jövőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f58b3fa-a786-4e45-aa9b-926aec69393a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebben a balesetben csodával határos módon senki nem hunyt el.","shortLead":"Ebben a balesetben csodával határos módon senki nem hunyt el.","id":"20210427_audi_horvatorszag_baleset_parkolo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f58b3fa-a786-4e45-aa9b-926aec69393a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d0a9b3-3868-49fa-a178-c386a2f8ef7e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210427_audi_horvatorszag_baleset_parkolo","timestamp":"2021. április. 27. 22:00","title":"Nyolc autót is letarolt egy parkolóba csapódó Audi Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0df0dae-4e82-47a8-b454-ab067696db49","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Peking bizonyítottan befolyásszerzésre és a szellemi szabadság elfojtására használja a felsőoktatási intézményeit az amerikai nagykövetség álláspontja szerint.","shortLead":"Peking bizonyítottan befolyásszerzésre és a szellemi szabadság elfojtására használja a felsőoktatási intézményeit...","id":"20210428_Amerika_kinai_Fudan_Egyetem_Magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0df0dae-4e82-47a8-b454-ab067696db49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a67ff9-690f-4c7a-b156-0a82f88d8552","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210428_Amerika_kinai_Fudan_Egyetem_Magyarorszag","timestamp":"2021. április. 28. 17:59","title":"Amerika is aggódik a kínai Fudan Egyetem magyarországi kampusza miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]