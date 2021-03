Jakab Péter jelenleg a legnépszerűbb miniszterelnök-jelölt, aki indulhat az ellenzéki előválasztáson – derült ki a Závecz Research közvéleménykutatásából, amit a Telex publikált.

Az 1000 fő személyes megkeresésével készült, reprezentatív felmérés szerint ez a sorrend alakult ki a hat ellenzéki párt (DK, MSZP, Jobbik, Momentum Mozgalom, Párbeszéd, LMP) szavazói között, akik biztosan részt vesznek az előválasztáson:

Jakab Péter (Jobbik) 30 százalék

Dobrev Klára (DK) 28 százalék

Karácsony Gergely (Párbeszéd) és Fekete-Győr András (Momentum) 16–16 százalék

Márki-Zay Péter (Mindenki Magyarországa Mozgalom) 5 százalék

A fentiek közül eddig csak Jakab, Fekete-Győr és Márki-Zay jelezte, hogy megméretné magát, Dobrev és Karácsony még nem. A kutatás szerint az összes lehetséges előválasztási szavazó válasza alapján a sorrend élén nincs változás, sőt Jakab előnye még nagyobb, de Karácsony itt feljön a második helyre:

Jakab Péter (Jobbik) 19 százalék

Karácsony Gergely (Párbeszéd) és Dobrev Klára (DK) 15–15 százalék

Fekete-Győr András (Momentum) 9 százalék

Márki-Zay Péter (Mindenki Magyarországa Mozgalom) 4 százalék

Magának az előválasztásnak a részleteiről annyit lehet tudni, hogy őszre tervezik, mind a 106 körzetben lesz előválasztás, a választáson civilek is indulhatnak, de előre jelezniük kell, hogy a hat szervező párt leendő frakciói közül melyikhez csatlakoznak. A miniszterelnök-jelöltet két fordulóban, az egyéni jelölteket egy fordulóban lehet kiválasztani. Az előválasztáson pedig részt vehetnek 17 évesek is akkor, ha jövő áprilisig betöltik a 18. életévüket, vagyis mehetnek szavazni is.

Kétfordulós lesz az ellenzéki miniszterelnök-jelölt választás A járványhelyzet miatt augusztusban kezdődik az előválasztás.

A múlt héten a Závecz Research nyilvánosságra hozta a márciusi pártpreferenciákat. Az alapján a Fidesz elmozdult a mélypontról, a decemberi 30 százalék után februárban 31, mostanra 33 százalékra nőtt a tábora a teljes népességen belül. A kutatás szerint tovább erősödött a Jobbik is, tavaly év végén 7, egy hónappal ezelőtt 9 százalékon állt, most pedig 11 százalékosnak mérték.

Závecz: Negyedmillióval nőtt a Fidesz-KDNP tábora A kormánypártok mellett a Jobbik és a Demokratikus Koalíció tudott növekedni a Závecz Research friss felmérése szerint. A többi párt stagnál, az ellenzéki és a kormánypárti lista támogatottsága között pedig minimális a különbség.

A Demokratikus Koalíció februárban a választókorúak 10 százalékára számíthatott, ezúttal 11 százalékra. A DK és a Jobbik tehát holtversenyben az ellenzéki oldal legerősebb pártjai, mögöttük a Momentum áll, az előző hónapokéval azonos, 6 százalékos táborral. Az MSZP támogatottsága nem változott, ezúttal is 5 százalékot kapna. Ebben a hónapban az LMP és a Mi Hazánk ugyanúgy áll, 2–2 százalékot ért el, a Párbeszéd és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 1–1 százalékos.

A listák esetében a választókorú népesség körében az ellenzék kontra Fidesz verseny is szorosabb lett március elején: előbbi 37, utóbbi 36 százalékon áll.