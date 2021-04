16 379 magyar halt meg idén márciusban, és ez még nem is a végleges adat - tette közzé a KSH. Még a januári és februári számokat is korrigálták, több százzal nőtt a halálesetek száma az eddig ismerthez képest abban a két hónapban. A születésszám eközben kéthavi zuhanás után megugrott, úgy tűnik, ahogy elmúlt tavaly a járvány első hulláma, többen mertek gyereket vállalni.

Az eddig ismert adatok szerint 16 379 magyar halt meg idén márciusban, 4644-gyel többen, mint egy évvel korábban – közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Ez azt jelenti, hogy 2000 óta ez volt a harmadik legtöbb halálesettel járó hónap (az első kettő 2020 decembere és novembere, 16 998-cal, illetve 16 635-tel), és valószínű, hogy ha minden adat beérkezik, akkor ez a hónap lesz a legrosszabb.

Azt ugyanis a KSH is hozzátette, hogy mivel nagyon sok halotti anyakönyvi kivonat érkezik be hozzájuk, ezeket lassan lehet feldolgozni, az adatokat később még pontosítani fogják. Ez látszik azon is, hogy még most is kerülnek be a statisztikába januárban és februárban elhunytak:

januárról eredetileg 12 916 halálesetet jelentettek, ezt egyszer már korrigálták 13 395-re, most pedig még egyszer, 13 750-re,

februárról pedig először azt a gyorsjelentést adták ki, hogy 11 024-en haltak meg, most már 11 598-an szerepelnek a táblázatban.

Idén márciusban a hivatalos adatok szerint 5937 áldozata volt a koronavírusnak, tavaly márciusban pedig csak 21. Vagyis mivel a teljes halálozási szám 4644-gyel nőtt, a járvánnyal nem összefüggésbe hozott halálesetek száma nagyot csökkent - ez az egymást követő harmadik hónap, amikor ugyanezt lehet elmondani.

Az év első három hónapjában összesen 41 727-en haltak meg, 7072-vel többen, mint 2020 január-márciusában. Ebben a három hónapban 11 328 áldozata volt a koronavírusnak.

2020 áprilisa és 2021 márciusa között a születésszám 1,9, a halálozások száma 17 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest.

Van jó hír is a statisztikában: a születések száma ezúttal kimondottan nagyot nőtt, 7759 gyerek született márciusban, 674-gyel több mint egy évvel ezelőtt. Decemberben és januárban volt egy óriási (614, illetve 793 fős) visszaesés a születésszámban, ez februárban már stagnálásra váltott (egész pontosan 2 fős csökkenést jegyeztek fel akkor), mostanra pedig megfordult a folyamat. Hogy ez hosszú távú trend lesz-e vagy egyszeri kiugrás, és hogy mi a magyarázata, azzal még érdemes várnunk, de logikus indoklásnak tűnik, hogy a járvány első hullámában sokan elhalasztották a gyerekvállalást, majd május-júniusban úgy gondolták, nincs miért aggódni.

Összességében az év első három hónapjában 22 254 gyerek született, 17-tel több, mint 2020 januárja és márciusa között.

A természetes fogyás (vagyis a halálozások és a születések különbsége) márciusban 8620 fő volt, 2021 első három hónapjában 19 473, ami 59 százalékos emelkedés a 2020 elejihez viszonyítva.

Nőtt a házasságkötések száma is, az 5135 márciusi házasság 247-tel több a tavaly ilyenkorinál. Az év első három hónapjában 12 004 pár házasodott össze, 262-vel kevesebben, mint 2020 elején.