[{"available":true,"c_guid":"591c0489-b373-4334-9e79-01546c962ac3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel negyedével több kondomot adtak el március 22. és április 18. között, mint 2020 hasonló időszakában.","shortLead":"Közel negyedével több kondomot adtak el március 22. és április 18. között, mint 2020 hasonló időszakában.","id":"20210430_ovszer_forgalom_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=591c0489-b373-4334-9e79-01546c962ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87f57b4c-5694-401c-a5df-0869b20047a2","keywords":null,"link":"/kkv/20210430_ovszer_forgalom_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 30. 18:53","title":"Ahogy lazítottak a korlátozásokon, kilőtt az óvszerek forgalma Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6572301-f183-47f3-837b-9bc26763988f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egészségügyi tárca szerint a náluk kimutatott mutáció nem azonos az Indiában jelenleg súlyos járványhelyzetet okozó vírusvariánssal.","shortLead":"Az egészségügyi tárca szerint a náluk kimutatott mutáció nem azonos az Indiában jelenleg súlyos járványhelyzetet okozó...","id":"20210429_koronavirus_jarvany_romania_indiai_virusvarians","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6572301-f183-47f3-837b-9bc26763988f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a8b862-f529-4682-9a2d-8abda27585e5","keywords":null,"link":"/vilag/20210429_koronavirus_jarvany_romania_indiai_virusvarians","timestamp":"2021. április. 29. 15:53","title":"Egy indiai vírusvariánst már Romániában is kimutattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9ac2765-6e62-4648-bc82-62745a6ff05a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem mennek elegen oltásra, ezért a miniszterelnök még nem mondta meg, hogy a nyitás következő lépése 4,5 vagy 5 millió oltásnál következik-e be.","shortLead":"Nem mennek elegen oltásra, ezért a miniszterelnök még nem mondta meg, hogy a nyitás következő lépése 4,5 vagy 5 millió...","id":"20210430_Orban_kossuth_radio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9ac2765-6e62-4648-bc82-62745a6ff05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1ef6fc3-8c75-4731-9b58-edbbd6d9055b","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_Orban_kossuth_radio","timestamp":"2021. április. 30. 07:35","title":"Orbán: Szombattól jön az újabb nyitás, aki akar, ma kaphat Pfizert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"667a1494-a3d7-451c-93e2-ec13d699a76c","c_author":"Ónody Gomperz Tamás","category":"360","description":"Örökös kormányfőnk sosem megy szembe a többség akaratával, írja szerzőnk. 