[{"available":true,"c_guid":"66314ddb-d049-4ca7-b6c2-44016c346fc9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos még csütörtökön kiadja azt a határozatot, amelynek értelmében újra látogathatóak lesznek a szakosított szociális intézmények, amelyeket el is hagyhatnak a gondozottak. ","shortLead":"Az országos tiszti főorvos még csütörtökön kiadja azt a határozatot, amelynek értelmében újra látogathatóak lesznek...","id":"20210429_muller_cecilia_tiszti_foorvos_koronavirus_jarvany_latogatasi_tilalom_feloldasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66314ddb-d049-4ca7-b6c2-44016c346fc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6799da8-079f-4ff2-b041-62b665f0fa95","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_muller_cecilia_tiszti_foorvos_koronavirus_jarvany_latogatasi_tilalom_feloldasa","timestamp":"2021. április. 29. 14:04","title":"Feloldotta Müller Cecília az idősotthonok látogatási tilalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5084ff9-1f01-40aa-a86c-6e9e2a56af40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hagyományos formában tartják meg a Las Vegas-i CES techológiai show-t a szervezők 2022-ben, de az eseményt online is lehet majd követni. Azt ígérik, a járványügyi előírásokat is szem előtt tartják majd.","shortLead":"Hagyományos formában tartják meg a Las Vegas-i CES techológiai show-t a szervezők 2022-ben, de az eseményt online is...","id":"20210429_las_vegas_ces_2022_techologiai_show","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5084ff9-1f01-40aa-a86c-6e9e2a56af40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a84029c-3049-4086-b140-2bc80377e82c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_las_vegas_ces_2022_techologiai_show","timestamp":"2021. április. 29. 16:03","title":"2022-ben már mehetnek látogatók a világ legnagyobb technológiai show-jára, a CES-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6572301-f183-47f3-837b-9bc26763988f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egészségügyi tárca szerint a náluk kimutatott mutáció nem azonos az Indiában jelenleg súlyos járványhelyzetet okozó vírusvariánssal.","shortLead":"Az egészségügyi tárca szerint a náluk kimutatott mutáció nem azonos az Indiában jelenleg súlyos járványhelyzetet okozó...","id":"20210429_koronavirus_jarvany_romania_indiai_virusvarians","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6572301-f183-47f3-837b-9bc26763988f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a8b862-f529-4682-9a2d-8abda27585e5","keywords":null,"link":"/vilag/20210429_koronavirus_jarvany_romania_indiai_virusvarians","timestamp":"2021. április. 29. 15:53","title":"Egy indiai vírusvariánst már Romániában is kimutattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9ef0281-51bb-4a30-8643-5cd20835971e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Kreml szóvivője egyelőre nem konkretizálta, hogy pontosan mivel készülnének a két országgal szemben.","shortLead":"A Kreml szóvivője egyelőre nem konkretizálta, hogy pontosan mivel készülnének a két országgal szemben.","id":"20210429_Moszkva_megfenyegette_Csehorszagot_es_Bulgariat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9ef0281-51bb-4a30-8643-5cd20835971e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5561500-f2ec-424d-995b-fc0137c0a47e","keywords":null,"link":"/vilag/20210429_Moszkva_megfenyegette_Csehorszagot_es_Bulgariat","timestamp":"2021. április. 29. 18:33","title":"Moszkva megfenyegette Csehországot és Bulgáriát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51398359-6139-4379-8270-13de425cc091","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság hatótávja az ígéretek szerint eléri a 450 kilométert.","shortLead":"Az újdonság hatótávja az ígéretek szerint eléri a 450 kilométert.","id":"20210429_elkeszult_libanon_elso_sajat_autoja_egy_elektromos_sportkocsi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51398359-6139-4379-8270-13de425cc091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f59378-1c55-4886-a6db-83a967a7c377","keywords":null,"link":"/cegauto/20210429_elkeszult_libanon_elso_sajat_autoja_egy_elektromos_sportkocsi","timestamp":"2021. április. 29. 09:21","title":"Elkészült Libanon első saját autója, egy elektromos sportkocsi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c64a37e1-68bb-4005-9170-6d1a0e78768a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az orosz elnök a XX. század kétpólusú kategóriáiban gondolkodik. Úgy véli, folyamatosan csatáznia kell a nyugattal, írja a német lap.","shortLead":"Az orosz elnök a XX. század kétpólusú kategóriáiban gondolkodik. Úgy véli, folyamatosan csatáznia kell a nyugattal...","id":"20210430_FAZ_Putyin_a_hideghaboru_utolso_katonaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c64a37e1-68bb-4005-9170-6d1a0e78768a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b517a79-96e7-4481-9cb0-043388739fec","keywords":null,"link":"/360/20210430_FAZ_Putyin_a_hideghaboru_utolso_katonaja","timestamp":"2021. április. 30. 07:30","title":"FAZ: Putyin a hidegháború utolsó katonája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b7656b3-f20e-46f9-90ac-814db1877d48","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Vasas Szakszervezet úgy látja, senkitől nem kapnak a dolgozók korrekt információkat a cég helyzetéről.","shortLead":"A Vasas Szakszervezet úgy látja, senkitől nem kapnak a dolgozók korrekt információkat a cég helyzetéről.","id":"20210429_dunaferr__vasas_szakszervezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b7656b3-f20e-46f9-90ac-814db1877d48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f67b170-70e3-4db4-9a13-ef9f444c39ce","keywords":null,"link":"/kkv/20210429_dunaferr__vasas_szakszervezet","timestamp":"2021. április. 29. 14:50","title":"A szakszervezet szerint mindegy, ki rendezi a Dunaferr helyzetét, \"csak jöjjön már valaki\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991c2be5-6007-4574-8577-9c811cabcf13","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Máshol egyszerűen megnyitottak a vendéglátóhelyek, nálunk kampányt és visszaszámlálást indítottak rá, és a teljes NER ezt ünnepelte, hogy még annál is nagyobb dolognak tűnjön a járványügyi szabályokon lazítás, mint amekkora valójában volt. A végső sikerhez a valóság egy részét is el kellett hallgatni, és a szokásosnál engedékenyebben értelmezni a korlátozásokat. Orbán Viktor legújabb bejelentése előtt felidézzük, milyen is a nyitás NER módra.","shortLead":"Máshol egyszerűen megnyitottak a vendéglátóhelyek, nálunk kampányt és visszaszámlálást indítottak rá, és a teljes NER...","id":"20210430_terasznyitas_politika_kommunikacio_ner_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=991c2be5-6007-4574-8577-9c811cabcf13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f685bbd-839b-46de-9bb0-3e1df2273383","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_terasznyitas_politika_kommunikacio_ner_oltas","timestamp":"2021. április. 30. 06:30","title":"Sikerpropagandát gyártott a kormány a terasznyitás köré, pedig sok oka nem volt rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]