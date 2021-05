Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"cd7267f1-80d0-4090-ab42-311d878d0299","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Összesen 10–12 hiúz élhet az országban. A börzsönyi példányról eddig alig sikerült még felvételt készíteni.","shortLead":"Összesen 10–12 hiúz élhet az országban. A börzsönyi példányról eddig alig sikerült még felvételt készíteni.","id":"20210430_A_titokzatos_borzsonyi_hiuz_farkasszemet_nezett_a_vadkameraval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd7267f1-80d0-4090-ab42-311d878d0299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"010a9acf-8d94-4527-ad22-3b80261e3f88","keywords":null,"link":"/elet/20210430_A_titokzatos_borzsonyi_hiuz_farkasszemet_nezett_a_vadkameraval","timestamp":"2021. április. 30. 11:16","title":"A titokzatos börzsönyi hiúz farkasszemet nézett a vadkamerával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c144ff-7db6-4397-bef6-613768a31c44","c_author":"HVG","category":"360","description":"Május 1-jei mérleg: három évtizeddel a rendszerváltás után sem tudnak erőt mutatni a szakszervezetek, de – leginkább külföldi segítséggel – olykor már eredményesek.","shortLead":"Május 1-jei mérleg: három évtizeddel a rendszerváltás után sem tudnak erőt mutatni a szakszervezetek, de – leginkább...","id":"202117__szakszervezetek__ujrapozicionalas__atpolitizalva__lesze_majus_1je","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12c144ff-7db6-4397-bef6-613768a31c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33ce8238-bca0-46c6-9122-db053706ea9f","keywords":null,"link":"/360/202117__szakszervezetek__ujrapozicionalas__atpolitizalva__lesze_majus_1je","timestamp":"2021. május. 01. 07:00","title":"A magyar szakszervezetek végképp felmorzsolódnának, ha nem lennének itt a multicégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70496226-6c47-489f-818e-2f01e42f887e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"1931. május 1-én adták át a világ egyik leghíresebb épületét, a New York-i Empire State Buildinget. ","shortLead":"1931. május 1-én adták át a világ egyik leghíresebb épületét, a New York-i Empire State Buildinget. ","id":"20210501_Kilencven_eves_az_Empire_State_Building","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70496226-6c47-489f-818e-2f01e42f887e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d88082f-b5e3-4b15-bf85-50389c6e5e41","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210501_Kilencven_eves_az_Empire_State_Building","timestamp":"2021. május. 01. 16:27","title":"Kilencven éves New York ikonikus épülete, az Empire State Building","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aki jelentkezik, azt még ma beolthatják. ","shortLead":"Aki jelentkezik, azt még ma beolthatják. ","id":"20210430_koronavirus_jarvany_pfizer_vakcina_online_idopontfoglalas_oltasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8f4dc34-cdae-4495-b956-7d28911a3661","keywords":null,"link":"/elet/20210430_koronavirus_jarvany_pfizer_vakcina_online_idopontfoglalas_oltasra","timestamp":"2021. április. 30. 06:53","title":"Már Pfizer-oltásra is lehet időpontot foglalni online","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07e7a79e-a12f-4e38-a0f6-047e75288af1","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Ausztria, Horvátország, Bulgária, Csehország viszont igen, ott már június elejétől működőképes lesz a rendszer.","shortLead":"Ausztria, Horvátország, Bulgária, Csehország viszont igen, ott már június elejétől működőképes lesz a rendszer.","id":"20210430_Magyarorszag_nem_vesz_reszt_az_unios_vakcinaigazolasok_informatikai_teszteleseben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07e7a79e-a12f-4e38-a0f6-047e75288af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a99acba-e8a3-4755-bd05-e5ef04b48c81","keywords":null,"link":"/eurologus/20210430_Magyarorszag_nem_vesz_reszt_az_unios_vakcinaigazolasok_informatikai_teszteleseben","timestamp":"2021. április. 30. 11:22","title":"Magyarország nem vesz részt az uniós vakcinaigazolások informatikai tesztelésében, amiatt csúszhat a bevezetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a335e288-df37-4180-924d-2a2f3ee2c0b3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A klasszikusoktól a pop-artig összesen 150 műtárgy tekinthető meg a Kieselbach Galéria tavaszi aukció előtti, eladással egybekötött kiállításán.","shortLead":"A klasszikusoktól a pop-artig összesen 150 műtárgy tekinthető meg a Kieselbach Galéria tavaszi aukció előtti, eladással...","id":"202117_kiallitas__aukcio_elott_szinek_realizmusok_meglepetesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a335e288-df37-4180-924d-2a2f3ee2c0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8164bfc-bfb5-461c-9ec1-9f9b871dbda7","keywords":null,"link":"/360/202117_kiallitas__aukcio_elott_szinek_realizmusok_meglepetesek","timestamp":"2021. április. 30. 10:30","title":"Ezen a tárlaton egymás mellé kerül egy Trianon-album és Bíró Ica szobra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cfee265-d6a6-4a79-be95-ee5a73e2e84d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatalmas méretű és tömegű luxusautónak hamar érkezhet a száguldásra optimalizált változata. ","shortLead":"A hatalmas méretű és tömegű luxusautónak hamar érkezhet a száguldásra optimalizált változata. ","id":"20210430_A_Nurburgingen_bukkant_fel_a_MercedesAMG_EQS_63","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cfee265-d6a6-4a79-be95-ee5a73e2e84d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37eb5e42-25b3-4e20-b169-68bf558e5ffa","keywords":null,"link":"/cegauto/20210430_A_Nurburgingen_bukkant_fel_a_MercedesAMG_EQS_63","timestamp":"2021. április. 30. 11:55","title":"A Nürburgringen bukkant fel a Mercedes-AMG EQS 63","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a1625de-bba2-41b2-90c6-142483c34814","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, egykori alelnöke életének 89. évében hunyt el. ","shortLead":"A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, egykori alelnöke életének 89. évében hunyt el. ","id":"20210501_Meghalt_Hamori_Jozsef_Szechenyidijas_biologus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a1625de-bba2-41b2-90c6-142483c34814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e25d73b3-f03e-4003-8eea-373c8e03e942","keywords":null,"link":"/itthon/20210501_Meghalt_Hamori_Jozsef_Szechenyidijas_biologus","timestamp":"2021. május. 01. 17:37","title":"Meghalt Hámori József Széchenyi-díjas biológus, volt miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]