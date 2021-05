Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0a89962c-ed4d-4382-95ac-54b2853a898e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunytak száma 27 701 főre emelkedett.","shortLead":"Az elhunytak száma 27 701 főre emelkedett.","id":"20210501_161_fertozott_hunyt_el_1951_uj_fertozottet_talaltak_4_millio_23_ezer_a_beoltottak_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a89962c-ed4d-4382-95ac-54b2853a898e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52b4e522-dbe2-40a9-ba75-a04e1eff8599","keywords":null,"link":"/itthon/20210501_161_fertozott_hunyt_el_1951_uj_fertozottet_talaltak_4_millio_23_ezer_a_beoltottak_szama","timestamp":"2021. május. 01. 09:29","title":"161 fertőzött hunyt el, 1951 új fertőzöttet találtak, 4 millió 23 ezer a beoltottak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ab3dfac-09ac-4fcb-af48-f8dcfd244d30","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Éppen 60 évet töltött a vásznon, élete végéig játszott Olympia Dukakis, görög származású színésznő. Kiállt a görögöket érő negatív diszkrimináció ellen és mellékszereplőként besöpörte az Oscart is. ","shortLead":"Éppen 60 évet töltött a vásznon, élete végéig játszott Olympia Dukakis, görög származású színésznő. Kiállt a görögöket...","id":"20210502_Meghalt_az_Oscardijas_Olympia_Dukakis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ab3dfac-09ac-4fcb-af48-f8dcfd244d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70b94e51-8a97-425c-9937-82706341cfe5","keywords":null,"link":"/elet/20210502_Meghalt_az_Oscardijas_Olympia_Dukakis","timestamp":"2021. május. 02. 09:25","title":"Meghalt az Oscar-díjas Olympia Dukakis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dafa7aa-5581-4b6d-b2bb-972efde07074","c_author":"Serdült Viktória","category":"elet","description":"Hatalmas lelki teher hárul az egészségügyi és szociális dolgozókra a járványhelyzetben, sokan mégsem mernek segítséget kérni. Az érintetteknek egyre több helyen hoznak létre elsősegély-vonalakat, ahol a telefonálók nagy része a kimerültségre és az állandó bizonytalanságra panaszkodik, miközben azt hiszik, mások jobban bírják. ","shortLead":"Hatalmas lelki teher hárul az egészségügyi és szociális dolgozókra a járványhelyzetben, sokan mégsem mernek segítséget...","id":"20210502_egeszsegugy_szocialis_dolgozo_lelki_segitseg_trauma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0dafa7aa-5581-4b6d-b2bb-972efde07074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584896b3-d755-4411-ae8a-6de908ca5231","keywords":null,"link":"/elet/20210502_egeszsegugy_szocialis_dolgozo_lelki_segitseg_trauma","timestamp":"2021. május. 02. 17:00","title":"Ha ezek az emberek mentálisan összeomlanak, vége az ellátásnak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bc4f369-437d-400c-9b16-2a09ee314fd2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kutatók vizsgálataikkal nagy különbséget találtak a légkörbe kerülő klímakárosító anyagok mennyisége és az országok által a jelentéseik szerint kibocsátott mennyiség között. A különbség megegyezik az Egyesült Államok éves emissziójával.

","shortLead":"Kutatók vizsgálataikkal nagy különbséget találtak a légkörbe kerülő klímakárosító anyagok mennyisége és az országok...","id":"20210501_szendioxid_kibocsatas_orszagok_jelentese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bc4f369-437d-400c-9b16-2a09ee314fd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a1433e8-258f-40b6-8a7b-e3e9e9f40517","keywords":null,"link":"/tudomany/20210501_szendioxid_kibocsatas_orszagok_jelentese","timestamp":"2021. május. 01. 12:03","title":"Itt valami nem stimmel: nagyobb a szén-dioxid-kibocsátás, mint amennyit az országok összesen jelentenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82ce881a-a251-4a4b-a8af-bd6ce288c921","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Hamarosan vége az unión kívülről rendelt kis értékű csomagok áfamentességének. Ez a vásárlókat drágább, de jobb termékek, a boltokat kínálatbővítés felé terelheti. A nagy ázsiai kereskedők már bázisokat létesítenek az EU-ban.","shortLead":"Hamarosan vége az unión kívülről rendelt kis értékű csomagok áfamentességének. Ez a vásárlókat drágább, de jobb...","id":"202117__internetes_rendeles__forgalmi_ado__elveszni_avamon__kiskapuk_a_selyemuton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82ce881a-a251-4a4b-a8af-bd6ce288c921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f6c909c-9504-441a-a060-70f210704140","keywords":null,"link":"/360/202117__internetes_rendeles__forgalmi_ado__elveszni_avamon__kiskapuk_a_selyemuton","timestamp":"2021. május. 02. 08:15","title":"Mi lesz, ha minden Kínából rendelt filléres cucc után adózni kell?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebbcced8-63d9-4426-9521-1a03c1687b46","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A nagy bajor sörfesztivált idén is fenyegeti a koronavírus-járvány. Az emirátus viszont októbertől márciusig tartó sörözést tervez - írja a Deutsche Welle.","shortLead":"A nagy bajor sörfesztivált idén is fenyegeti a koronavírus-járvány. Az emirátus viszont októbertől márciusig tartó...","id":"20210502_Sajat_honapokig_tarto_Oktoberfestet_rendez_Dubaj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebbcced8-63d9-4426-9521-1a03c1687b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44dae95b-2993-4b53-9b37-cda0afaaf76b","keywords":null,"link":"/kkv/20210502_Sajat_honapokig_tarto_Oktoberfestet_rendez_Dubaj","timestamp":"2021. május. 02. 11:08","title":"Saját, hónapokig tartó Oktoberfestet rendez Dubaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aa97ecc-ebde-4198-8db1-f512af54a587","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A klímaváltozás elleni harcban fő szerep hárul a napenergiára, de a fotovoltaikus rendszerek alapanyagát főként a kínai Hszincsiang tartományban gyártják, ahol a vádak szerint népirtás folyik.","shortLead":"A klímaváltozás elleni harcban fő szerep hárul a napenergiára, de a fotovoltaikus rendszerek alapanyagát főként a kínai...","id":"202117__polisziliciumgyartas__hszincsiang__emberi_jogok__a_sotet_oldalon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9aa97ecc-ebde-4198-8db1-f512af54a587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab9f107a-5b92-4287-b5b0-460804255807","keywords":null,"link":"/360/202117__polisziliciumgyartas__hszincsiang__emberi_jogok__a_sotet_oldalon","timestamp":"2021. május. 01. 13:30","title":"Komoly erkölcsi gátja is van a Nyugat igazi zöldülésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bd61ed1-e800-4cb2-9a8f-2960f7a743f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A munka ünnepe apropóján a járványhelyzethez igazított dolgozós grafikával készült május 1-jére a Google.","shortLead":"A munka ünnepe apropóján a járványhelyzethez igazított dolgozós grafikával készült május 1-jére a Google.","id":"20210501_a_munka_unnepe_google_doodle_majus_1","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bd61ed1-e800-4cb2-9a8f-2960f7a743f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd4dc94b-d10a-4c5f-9611-f9317a9a247c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210501_a_munka_unnepe_google_doodle_majus_1","timestamp":"2021. május. 01. 08:33","title":"A munka ünnepe: a maszkban dolgozó munkás ma a sztár a Google kereső főoldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]