[{"available":true,"c_guid":"ef6cbaf5-14a3-4ff0-8659-2263ea2f6470","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Dél-Afrikában két autó megtámadott egy páncélozott autót, és ha nem golyóállók az üvegek, akkor a bent ülőknek semmi esélyük sem lett volna az életben maradásra. ","shortLead":"Dél-Afrikában két autó megtámadott egy páncélozott autót, és ha nem golyóállók az üvegek, akkor a bent ülőknek semmi...","id":"20210501_Ilyen_belulrol_amikor_tamadas_er_egy_pancelozott_autot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef6cbaf5-14a3-4ff0-8659-2263ea2f6470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a875cbc-af7f-4cf7-8b84-6bf44f875e71","keywords":null,"link":"/cegauto/20210501_Ilyen_belulrol_amikor_tamadas_er_egy_pancelozott_autot","timestamp":"2021. május. 01. 11:38","title":"Elképesztő, milyen hidegvérrel reagál a tűz alá vett páncélozott autó sofőrje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3cd11e-927e-4374-8bd1-210d2ccce776","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dobrev Klárát, a párt EP-képviselőjét és Gyurcsány Ferenc feleségét nevezte meg a Demokratikus Koalíció a párt miniszterelnök-jelöltjének. Egy Dobrev-Jakab-Karácsony küzdelem a legvalószínűbb jelen állás szerint. Bár Karácsony Gergely egyelőre még hallgat.","shortLead":"Dobrev Klárát, a párt EP-képviselőjét és Gyurcsány Ferenc feleségét nevezte meg a Demokratikus Koalíció a párt...","id":"20210502_Bejelentette_a_DK_hogy_kit_jelolnek_miniszterelnoknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c3cd11e-927e-4374-8bd1-210d2ccce776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff450525-cac0-45f2-b5b3-ed7d262a15cb","keywords":null,"link":"/itthon/20210502_Bejelentette_a_DK_hogy_kit_jelolnek_miniszterelnoknek","timestamp":"2021. május. 02. 15:17","title":"Bejelentette a DK: Dobrev Klára a párt miniszterelnök-jelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c24824-bcc8-44f6-a804-e61b887d6b9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Klub információ szerint jövő héttől nem kell várni a szabad időpontokra, ha a kártyával kapcsolatban szeretnénk intézkedni. ","shortLead":"Az RTL Klub információ szerint jövő héttől nem kell várni a szabad időpontokra, ha a kártyával kapcsolatban szeretnénk...","id":"20210502_Kormanyablak_idopontfoglalas_vedettsegi_igazolvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2c24824-bcc8-44f6-a804-e61b887d6b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838cd921-0930-4f4c-9343-bc68225fd7d9","keywords":null,"link":"/itthon/20210502_Kormanyablak_idopontfoglalas_vedettsegi_igazolvany","timestamp":"2021. május. 02. 19:10","title":"Hétfőtől időpontfoglalás nélkül is lehet védettségi igazolványokkal kapcsolatos ügyeket intézni a kormányablakoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082bd101-50ae-4ccc-9f48-ead557e1500e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A valtonos Varga Lajos a Tiborcz István–Orbán Ráhel házaspár egyik kedvenc helyét, a Fröccsteraszt üzemeltető cégével szállt be az üzletbe.","shortLead":"A valtonos Varga Lajos a Tiborcz István–Orbán Ráhel házaspár egyik kedvenc helyét, a Fröccsteraszt üzemeltető cégével...","id":"202117_nebulomelo_biztonsagiak_diakmunkaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=082bd101-50ae-4ccc-9f48-ead557e1500e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49ebcb81-e813-40e2-9ef9-079904004f45","keywords":null,"link":"/360/202117_nebulomelo_biztonsagiak_diakmunkaban","timestamp":"2021. május. 03. 10:00","title":"Munkaerőt is kölcsönöz a kormánykedvenc biztonsági cég tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6e68867-8c4d-4f77-98a9-9994c67ae25c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem egészen új projektről van szó, de felkapta a világ autós sajtója azt a Magyarországon átépített amerikai izomautót, ami egy úgynevezett restomod átalakítás.","shortLead":"Nem egészen új projektről van szó, de felkapta a világ autós sajtója azt a Magyarországon átépített amerikai izomautót...","id":"20210502_Korbejarta_a_vilaghir_ezt_a_magyar_Chevrolet_Corvettet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6e68867-8c4d-4f77-98a9-9994c67ae25c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4177dd78-172d-4150-b3b6-06ae884dbbef","keywords":null,"link":"/cegauto/20210502_Korbejarta_a_vilaghir_ezt_a_magyar_Chevrolet_Corvettet","timestamp":"2021. május. 02. 07:39","title":"Körbejárta a világhír ezt a magyar Chevrolet Corvette-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Már szombaton kialakulhatnak zivatarok, jégesőre is számítani lehet. ","shortLead":"Már szombaton kialakulhatnak zivatarok, jégesőre is számítani lehet. ","id":"20210501_Viharos_szel_felhoszakadas_figyelmeztetes_Orszagos_Meteorologiai_Szolgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"690348c0-4253-4a6c-9481-937c670b3734","keywords":null,"link":"/elet/20210501_Viharos_szel_felhoszakadas_figyelmeztetes_Orszagos_Meteorologiai_Szolgalat","timestamp":"2021. május. 01. 19:05","title":"Viharos szélre és felhőszakadásra figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"309d3ba0-b45a-47a6-9530-dddc4a6cbf4f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ közös ellenőrzést tartott a 99-es autóbuszon és annak útvonalán. ","shortLead":"A Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ közös ellenőrzést tartott a 99-es autóbuszon és...","id":"20210502_BKKbuszok_kerultek_a_rendorseg_celkeresztjebe__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=309d3ba0-b45a-47a6-9530-dddc4a6cbf4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6fec26c-b6f3-4331-aaf4-c40c084749ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20210502_BKKbuszok_kerultek_a_rendorseg_celkeresztjebe__video","timestamp":"2021. május. 02. 08:26","title":"BKK-buszok kerültek a rendőrség célkeresztjébe - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f44ad2e-dc44-48c5-9ba9-59321b64348c","c_author":"Németh András","category":"tudomany","description":"Egyelőre megállíthatatlanul nő a világ népessége, emelkedik az életszínvonal, közben pedig – a klímaváltozás miatt – egyre több és nagyobb veszély fenyegeti a mezőgazdasági terményeket, egyebek mellet az egyik legfontosabbat, a búzát is. A növekvő igények kiszolgálására és a termést veszélyeztető kihívásokra is van válasz, amit úgy hívnak, precíziós termelés. Ezúttal az egyik alapvető élelmiszer, a száraztészta gyártásához szükséges alapanyagok, a búza és tojás termelésében bekövetkezett gyökeres változásokat vesszük számba. ","shortLead":"Egyelőre megállíthatatlanul nő a világ népessége, emelkedik az életszínvonal, közben pedig – a klímaváltozás miatt –...","id":"20210503_fmcg_automatizalas_elelmiszer_alapanyag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f44ad2e-dc44-48c5-9ba9-59321b64348c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24d4004e-1ada-42ea-91f3-a937b6de833c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_fmcg_automatizalas_elelmiszer_alapanyag","timestamp":"2021. május. 03. 10:35","title":"Amikor mindenki nyer: így lesz a 21. században tyúkból tojás, magból búza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]