[{"available":true,"c_guid":"7011f3ff-dee7-4103-8d5b-627eeedbb6b8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 36 éves pilótának ez az idei második, F1-es pályafutása során pedig már a 97. futamgyőzelme.","shortLead":"A 36 éves pilótának ez az idei második, F1-es pályafutása során pedig már a 97. futamgyőzelme.","id":"20210502_Lewis_Hamilton_Forma_1","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7011f3ff-dee7-4103-8d5b-627eeedbb6b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a7e556-24ba-4391-96c7-e4c06d648903","keywords":null,"link":"/cegauto/20210502_Lewis_Hamilton_Forma_1","timestamp":"2021. május. 02. 17:51","title":"Lewis Hamilton nyerte a Portugál Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459180b8-0ed4-40cc-ae3f-802b1950292a","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Igazi sokarcú kaméleon, aki remekül hasonul a környezetéhez. Az együgyű celebet és a francia entellektüelt is meggyőzően alakítja. És hogy melyik az igazi Kajdi Csaba? Ezt döntsék el önök. ","shortLead":"Igazi sokarcú kaméleon, aki remekül hasonul a környezetéhez. Az együgyű celebet és a francia entellektüelt is...","id":"20210502_Kajdi_Csaba_El_kellett_fogadnom_es_meg_kellett_szeretnem_magam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=459180b8-0ed4-40cc-ae3f-802b1950292a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e861c1b8-1d03-41da-8ea5-6720f34e8959","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210502_Kajdi_Csaba_El_kellett_fogadnom_es_meg_kellett_szeretnem_magam","timestamp":"2021. május. 02. 20:15","title":"Kajdi Csaba: „El kellett fogadnom és meg kellett szeretnem magam”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb3585c-6fcb-4a72-8a1a-69942ab3247d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Joe Biden amerikai elnök és kormánytagjainak nyilatkozatai arra utalnak, hogy az Egyesült Államok ellenségeskedésre törekszik Észak-Koreával szemben, amire Phenjan megfelelő választ fog adni - tudatta a kommunista ország külügyminisztériuma vasárnap.","shortLead":"Joe Biden amerikai elnök és kormánytagjainak nyilatkozatai arra utalnak, hogy az Egyesült Államok ellenségeskedésre...","id":"20210502_EszakKorea_az_Egyesult_Allamok_leszamolasra_keszul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bb3585c-6fcb-4a72-8a1a-69942ab3247d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9936cdb-8f56-406a-b12b-ddc47b848960","keywords":null,"link":"/vilag/20210502_EszakKorea_az_Egyesult_Allamok_leszamolasra_keszul","timestamp":"2021. május. 02. 08:11","title":"Észak-Korea: az Egyesült Államok leszámolásra készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ab3dfac-09ac-4fcb-af48-f8dcfd244d30","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Éppen 60 évet töltött a vásznon, élete végéig játszott Olympia Dukakis, görög származású színésznő. Kiállt a görögöket érő negatív diszkrimináció ellen és mellékszereplőként besöpörte az Oscart is. ","shortLead":"Éppen 60 évet töltött a vásznon, élete végéig játszott Olympia Dukakis, görög származású színésznő. Kiállt a görögöket...","id":"20210502_Meghalt_az_Oscardijas_Olympia_Dukakis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ab3dfac-09ac-4fcb-af48-f8dcfd244d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70b94e51-8a97-425c-9937-82706341cfe5","keywords":null,"link":"/elet/20210502_Meghalt_az_Oscardijas_Olympia_Dukakis","timestamp":"2021. május. 02. 09:25","title":"Meghalt az Oscar-díjas Olympia Dukakis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e917de81-c8ea-4c0f-b885-10fc4e91ab7f","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"\"Nagyon jó élni. Ha majd már nem tudok dolgozni, akkor kérdezzen meg újra!\" - feleli Szüts Miklós festőművész arra a kérdésre, hogy miből táplálkozik optimizmusa, amit A Földön élni ünnepély című könyve is sugall. Szégyelli bevallani, de még a járvány miatti elszigeteltséget is jól viseli. HVG portré.","shortLead":"\"Nagyon jó élni. Ha majd már nem tudok dolgozni, akkor kérdezzen meg újra!\" - feleli Szüts Miklós festőművész arra...","id":"202117_szuts_miklos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e917de81-c8ea-4c0f-b885-10fc4e91ab7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8218c15b-3c22-4a1b-95f9-836ecfd147e5","keywords":null,"link":"/360/202117_szuts_miklos","timestamp":"2021. május. 02. 11:00","title":"Szüts Miklós festőművész: Mindenféle nyomorúságom ellenére szeretek élni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823a3c5b-9aeb-4028-895c-64fb83092e64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő a bíróság előtt azt vallotta, Kósa Lajos többször is járt vele Svájcban. A fideszes politikus azt állítja, sosem utazott vele sehová.","shortLead":"A nő a bíróság előtt azt vallotta, Kósa Lajos többször is járt vele Svájcban. A fideszes politikus azt állítja, sosem...","id":"20210503_csengeri_orokosno_p_maria_svajci_hotelszamlak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=823a3c5b-9aeb-4028-895c-64fb83092e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3074e8d9-df85-4ff4-be66-539c7e6e8819","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_csengeri_orokosno_p_maria_svajci_hotelszamlak","timestamp":"2021. május. 03. 07:57","title":"Blikk: Svájci hotelszámlákat is lefoglaltak a „csengeri örökösnőnél”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4c3bcf-5b0a-4e9c-bf21-7ac24acfe0b4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az idén rekord összegű források állnak a magyarok rendelkezésére - közölte az ösztöndíjprogram lebonyolításával megbízott Tempus Közalapítvány szombaton.","shortLead":"Az idén rekord összegű források állnak a magyarok rendelkezésére - közölte az ösztöndíjprogram lebonyolításával...","id":"20210501_Ujra_lehet_palyazni_az_Erasmus_programba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a4c3bcf-5b0a-4e9c-bf21-7ac24acfe0b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e14284a-a0d5-43d8-86bb-15c92dbbc8e5","keywords":null,"link":"/itthon/20210501_Ujra_lehet_palyazni_az_Erasmus_programba","timestamp":"2021. május. 01. 12:28","title":"Újra lehet pályázni az Erasmus+ programba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d456fa-d208-4d51-9b85-79e632ff4446","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pici már pár hónapos, de eddig nem beszélt róla a köztársasági elnök és felesége.","shortLead":"A pici már pár hónapos, de eddig nem beszélt róla a köztársasági elnök és felesége.","id":"20210501_Megszuletett_Ader_Janos_elso_unokaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4d456fa-d208-4d51-9b85-79e632ff4446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b38e4f-2893-40f1-ba1a-ffbee2fc8f63","keywords":null,"link":"/elet/20210501_Megszuletett_Ader_Janos_elso_unokaja","timestamp":"2021. május. 01. 19:23","title":"Megszületett Áder János első unokája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]