Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"114af415-f99c-4b08-bd9f-8518a0a079b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Max Hodak, a Neuralink társalapítója csendben lépett ki Elon Muskkal közös cégéből. Döntése okáról nem beszélt.","shortLead":"Max Hodak, a Neuralink társalapítója csendben lépett ki Elon Muskkal közös cégéből. Döntése okáról nem beszélt.","id":"20210503_neuralink_agy_szamitogep_interfesz_max_hodak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=114af415-f99c-4b08-bd9f-8518a0a079b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"188bdad3-3592-4574-9e76-a37f522b8322","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_neuralink_agy_szamitogep_interfesz_max_hodak","timestamp":"2021. május. 03. 08:33","title":"Lelépett a társalapító a Neuralinktől, ami chipet ültetne az emberek agyába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d3d7d98-b285-4bd7-9cc2-edac3582246b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A DYMA MM Kft. hárommillió forintos mínuszban zárta 2020-at.","shortLead":"A DYMA MM Kft. hárommillió forintos mínuszban zárta 2020-at.","id":"20210503_Majka_DYMA_MM_veszteseges_osztalek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d3d7d98-b285-4bd7-9cc2-edac3582246b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dc90552-62ff-4280-87c8-bca64b22bb42","keywords":null,"link":"/kkv/20210503_Majka_DYMA_MM_veszteseges_osztalek","timestamp":"2021. május. 03. 16:01","title":"Majka cége veszteséges volt tavaly, de kifizettek 30 millió forint osztalékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bf471de-393b-4772-a2f6-7e2d74cf5f27","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Két évig tartó munkával, közel hétmilliárd forintért épül egy színpad a Colosseum közepére.","shortLead":"Két évig tartó munkával, közel hétmilliárd forintért épül egy színpad a Colosseum közepére.","id":"20210503_Colosseum_epitkezes_roma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bf471de-393b-4772-a2f6-7e2d74cf5f27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cdb1ff3-f706-4072-9a17-edcee0522812","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210503_Colosseum_epitkezes_roma","timestamp":"2021. május. 03. 06:02","title":"Újjáépítik a Colosseum küzdőterét, hogy hasonlítson az ókorira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"089508e2-8873-46f0-99c9-7b912847ee6a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az állambiztonsági levéltárból előkerült újabb ügynöki jelentéseket talált és közölt a kecskeméti Forrás folyóirat tematikus számában Papp István.","shortLead":"Az állambiztonsági levéltárból előkerült újabb ügynöki jelentéseket talált és közölt a kecskeméti Forrás folyóirat...","id":"202117_folyoirat__jobarati_iszony_papp_istvan_allamvedelmi_jelentesek_nemeth_laszlo_es_veres_peter_1949es_talalkozasairol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=089508e2-8873-46f0-99c9-7b912847ee6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbde5743-9b13-4af6-88e2-71cfc4b32fe1","keywords":null,"link":"/360/202117_folyoirat__jobarati_iszony_papp_istvan_allamvedelmi_jelentesek_nemeth_laszlo_es_veres_peter_1949es_talalkozasairol","timestamp":"2021. május. 03. 12:00","title":"Spicli volt a \"jóbarát\" – Németh László írót már 1949-ben megfigyelték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két férfi kárt tett egy utasváróban és egy rendezvényhajóban is.","shortLead":"A két férfi kárt tett egy utasváróban és egy rendezvényhajóban is.","id":"20210503_Ugyeszseg_Vademeles_csuzli_uveggolyo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c49ade1-05ef-48bf-98f4-214c0cbb3e6d","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_Ugyeszseg_Vademeles_csuzli_uveggolyo","timestamp":"2021. május. 03. 10:40","title":"Csúzliból kilőtt üveggolyókkal tört-zúzott két fiatal Békéscsabán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e19cfbe-f89f-4c0b-8e27-eeca3a0ca470","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung többféle programot is indított az amúgy szemétbe kerülő okostelefonok újrahasznosítására. A legutóbbi elképzeléssel intelligens otthoni eszközzé alakulhatnak a régi telefonok.","shortLead":"A Samsung többféle programot is indított az amúgy szemétbe kerülő okostelefonok újrahasznosítására. A legutóbbi...","id":"20210503_samsung_galaxy_upcycling_at_home_program_regi_okostelefon_ujrahasznositasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e19cfbe-f89f-4c0b-8e27-eeca3a0ca470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5a86d71-4eb1-46fc-af67-f1fa24c26077","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_samsung_galaxy_upcycling_at_home_program_regi_okostelefon_ujrahasznositasa","timestamp":"2021. május. 03. 11:03","title":"Új ötlet a Samsungtól: így hasznosíthatja megunt okostelefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f8f49c-7173-4eaf-ac31-171a788c6233","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210502_vercsoport_betegseg_pfizer_regisztracio_kariko_tablazat_uj_windows_10","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18f8f49c-7173-4eaf-ac31-171a788c6233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"417e9d84-4a6c-4084-a6a5-01f491424e12","keywords":null,"link":"/tudomany/20210502_vercsoport_betegseg_pfizer_regisztracio_kariko_tablazat_uj_windows_10","timestamp":"2021. május. 02. 12:00","title":"Ez történt: Kiderült, hogy van összefüggés a vércsoport és egy rakás betegség között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megszámolták, vidéken melyik utcákban kerékpároznak a legtöbben. Békéscsaba verhetetlen a vidéki kerékpáros forgalom számaiban, de az is látszik a számokon, hogy a Dunántúl legnépszerűbb helyeinek biciklis forgalma a keletiek közelébe sem ér.","shortLead":"Megszámolták, vidéken melyik utcákban kerékpároznak a legtöbben. Békéscsaba verhetetlen a vidéki kerékpáros forgalom...","id":"20210503_kerekpar_bicikli_forgalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"915d47a6-f78b-4035-976d-8242610434dc","keywords":null,"link":"/elet/20210503_kerekpar_bicikli_forgalom","timestamp":"2021. május. 03. 08:57","title":"Annyian bicikliznek Békéscsabán, mint a Dunántúl három legnépszerűbb bringás helyén összesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]