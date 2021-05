Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e6ceca6e-9661-40e5-b1f0-3dc091340b37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A diktatúrába vezető úton mindig eljön egy pont, amikor már olyan törvényeket hoznak, amelyeket muszáj megszegni – közölte a független országgyűlési képviselő, akire a tavalyi dudálós tüntetések miatt szabtak ki büntetést.","shortLead":"A diktatúrába vezető úton mindig eljön egy pont, amikor már olyan törvényeket hoznak, amelyeket muszáj megszegni –...","id":"20210503_hadhazy_akos_kozerdeku_munka_dudalos_tuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6ceca6e-9661-40e5-b1f0-3dc091340b37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677e461d-cf12-4ad3-b100-e3d7f0ad1d1e","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_hadhazy_akos_kozerdeku_munka_dudalos_tuntetes","timestamp":"2021. május. 03. 12:55","title":"Hadházy Ákos napszámosként kezdte meg a közérdekű munkát egy kertészetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megszámolták, vidéken melyik utcákban kerékpároznak a legtöbben. Békéscsaba verhetetlen a vidéki kerékpáros forgalom számaiban, de az is látszik a számokon, hogy a Dunántúl legnépszerűbb helyeinek biciklis forgalma a keletiek közelébe sem ér.","shortLead":"Megszámolták, vidéken melyik utcákban kerékpároznak a legtöbben. Békéscsaba verhetetlen a vidéki kerékpáros forgalom...","id":"20210503_kerekpar_bicikli_forgalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"915d47a6-f78b-4035-976d-8242610434dc","keywords":null,"link":"/elet/20210503_kerekpar_bicikli_forgalom","timestamp":"2021. május. 03. 08:57","title":"Annyian bicikliznek Békéscsabán, mint a Dunántúl három legnépszerűbb bringás helyén összesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c72e42d-9007-49a4-a1bf-52388628d3e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"173 otthon töltött tanítási nap után vágnak neki az érettséginek a végzős középiskolások.","shortLead":"173 otthon töltött tanítási nap után vágnak neki az érettséginek a végzős középiskolások.","id":"20210503_erettsegi_eduline_vizsga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c72e42d-9007-49a4-a1bf-52388628d3e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580d97da-4b15-4273-a754-739c2cbaef58","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_erettsegi_eduline_vizsga","timestamp":"2021. május. 03. 06:24","title":"111 ezer vizsgázóval és speciális szabályokkal indul az érettségi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"183ca313-0ee3-4d44-b342-557702a00465","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Több nagy rendezvényt és fideszes politikusok által vezetett sportszövetségeket is milliárdokkal támogatnak, és ugyan nem keveset költenek utánpótlásra, nem lehet nyomon követni, az oda szánt pénz hova kerül. Eközben néhány kiadásnál még azt is meghatározzák, hogy a kettővel ezutáni kormány pénzügyminisztere hogyan tervezze majd a 2027-es költségvetést.","shortLead":"Több nagy rendezvényt és fideszes politikusok által vezetett sportszövetségeket is milliárdokkal támogatnak, és ugyan...","id":"20210504_sport_tamogatas_stadionok_sportcsarnok_koltsegvetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=183ca313-0ee3-4d44-b342-557702a00465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88662f42-bfa0-49cc-a253-b31485074701","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210504_sport_tamogatas_stadionok_sportcsarnok_koltsegvetes","timestamp":"2021. május. 04. 06:30","title":"Az utolsó fillérig megnéztük, mire mennek a kormány sportra költött milliárdjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddc60268-ed64-430d-9491-25f1b6221329","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"2021 második negyedévében még inkább erőre kaphat a piac a CBRE szerint.","shortLead":"2021 második negyedévében még inkább erőre kaphat a piac a CBRE szerint.","id":"20210504_kulfoldi_befekteto_ingatlanpiac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddc60268-ed64-430d-9491-25f1b6221329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef5c43be-56a3-44eb-b5f1-11b416071d90","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210504_kulfoldi_befekteto_ingatlanpiac","timestamp":"2021. május. 04. 08:37","title":"Csak hazai befeketetők kötöttek üzletet a magyar ingatlanpiacon idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad69cfb-5b68-410f-8c06-0e252dc1653c","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Példaértékűnek nevezte a magyarországi oltási kampányt az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai regionális igazgatója, aki múlt heti budapesti látogatásán Orbán Viktor miniszterelnökkel is találkozott. A látogatás után Hans Kluge a hvg.hu-nak adott írásos interjújában ennél részletesebben beszélt a magyar járvány elleni védekezésről. Úgy vélte, bármilyen lazításba epidemiológiai és egészségügyi szempontok, illetve a lakosságnak beadott oltások száma alapján együttesen lehet belekezdeni, az esetleges kételyeket pedig világos és nyílt kommunikációval kell kezelni. ","shortLead":"Példaértékűnek nevezte a magyarországi oltási kampányt az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai regionális...","id":"20210503_Hans_Kluge_WHO_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cad69cfb-5b68-410f-8c06-0e252dc1653c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9727d658-ab87-4f85-adba-ebd368bcf8ad","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_Hans_Kluge_WHO_interju","timestamp":"2021. május. 03. 06:30","title":"A WHO európai vezetője: A tömegesemények egyelőre nagy kockázatot jelenthetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30669c25-3410-4d11-9878-101cb6752c95","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy amerikai szoftverfejlesztő kideríti például, meghalt-e valaki az eladásra kínált ingatlanokban. Mivel sokan hisznek a szellemekben, van kereslet a DiedInHouse.com szolgáltatására.","shortLead":"Egy amerikai szoftverfejlesztő kideríti például, meghalt-e valaki az eladásra kínált ingatlanokban. Mivel sokan hisznek...","id":"202117_szellemes_cimek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30669c25-3410-4d11-9878-101cb6752c95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deee8856-0dc0-445e-92bf-5f6470bc7fdb","keywords":null,"link":"/360/202117_szellemes_cimek","timestamp":"2021. május. 03. 17:00","title":"Szellemektől és szexuális ragadozóktól is véd egy szemfüles vállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Maximum 20 fok körüli csúcsértékek várhatók, de jelentős lehűlésre nem kell számítani - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.","shortLead":"Maximum 20 fok körüli csúcsértékek várhatók, de jelentős lehűlésre nem kell számítani - derül ki az Országos...","id":"20210502_Idojaras_elorejelzes_OMSZ","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d2fcfce-73b5-4f53-841e-d09d80c7a756","keywords":null,"link":"/itthon/20210502_Idojaras_elorejelzes_OMSZ","timestamp":"2021. május. 02. 16:11","title":"A jövő héten is sok lesz a napsütés, de ismét érkezik egy hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]